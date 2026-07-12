Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una sensual producción de fotos (Instagram)

La despedida de Evangelina Anderson de Marbella encendió las redes sociales y dejó una postal inolvidable. La modelo eligió un carrete de imágenes para su cuenta de Instagram en el que mostró un look veraniego de inspiración mediterránea, en la ciudad que la recibe cada año. Su selección de prendas y escenarios no solo resaltó su estilo personal sino que evocó el espíritu de la costa sur de Europa, con el mar Mediterráneo y la luz natural como protagonistas.

El primer plano de la producción la mostró en bikini, con un estampado azul y blanco idéntico al de la decoración del club de mar elegido para la sesión. La vista al océano y la playa de arenas blancas completaron la imagen. El traje de baño, compuesto por dos piezas en azul y blanco, presentaba arabescos y motivos mediterráneos. La prenda incluía un corpiño y un short de lycra que resaltaban el bronceado de su piel y el brillo dorado de su cabello. En otra de las fotografías, Anderson lució una falda recta que pasaba las rodillas, con un tajo delantero pronunciado, sandalias al tono y un top corto elastizado, con mangas abuchonadas que dejaban los hombros al descubierto.

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La ambientación también jugó un papel central. La modelo posó delante de paredes en la misma gama de azules y blancos, junto a macetas de cerámica decoradas con los mismos diseños, cactus y una mesa servida con manteles y vajilla que replicaban el patrón mediterráneo. Esta coherencia visual reforzó la atmósfera de frescura y conexión con el entorno, elementos característicos del estilo mediterráneo. El conjunto de imágenes transmitió una sensación de calma, apertura y luz, que son elementos esenciales en la estética de las costas del sur europeo.

Evangelina Anderson recurrió al estilo mediterráneo para lucir en composé con la decoración del club de mar en Marbella (Instagram)

La ductilidad de Evangelina Anderson para posar frente a la cámara quedó reflejada en las imágenes que compartió en sus redes (Instagram)

El estilo mediterráneo se reconoce por paredes blancas, tonos tierra y azules, y el uso de materiales naturales como piedra, madera y cerámica. Los espacios abiertos favorecen la ventilación y la entrada de luz. En la producción de Evangelina, estos elementos se reflejaron tanto en la indumentaria como en el entorno, desde la elección de las prendas hasta la disposición de los objetos y la arquitectura de fondo. El resultado fue una representación auténtica de la vida junto al mar, donde la sencillez y la armonía visual tienen un papel principal.

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La elección de Marbella para esta despedida no resultó casual. Evangelina Anderson frecuenta la ciudad al menos una vez al año y posee una mansión cerca del mar. En una de sus historias de Instagram, mostró la vista aérea de la ciudad con el mar y la playa enmarcados por las montañas características de la región. “Hasta pronto Marbella”, escribió junto a las imágenes de las costas de Málaga. Las publicaciones formaron parte de una serie que documentó sus semanas de vacaciones en la costa española, donde compartió distintos momentos de la estadía.

Evangelina Anderson mostró la decoración del lugar donde jugó en composé con su outfit (Instagram)

Elegancia y sensualidad resumió Evangelina Anderson en el look elegido para despedirse de Marbella (Instagram)

El escenario principal de las imágenes fue La Câbane Beach Club Marbella, uno de los beach clubs más buscados del destino. Antes de llegar al club, Anderson ya había anticipado su día con stories grabadas desde la habitación. Allí, se filmó frente al espejo con una bikini triangular azul de hojas celestes y blancas, con argollas metálicas en el centro. La acompañó una frase breve que resumía su estado de ánimo: “Verano TE AMO”. Los clips mostraron distintos ángulos de la modelo, de frente, de perfil y de costado, con los brazos en alto mientras se colgaba al hombro una bolsa de red beige, lista para salir. El ambiente, con maderas cálidas, techos altos y luz natural, resultó el fondo perfecto para la producción improvisada.

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Ya en el beach club, los videos continuaron con Evangelina Anderson posando ante cortinas de mayólica azul y blanca, palmeras y el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte. La modelo alternó poses de frente, de espaldas y de perfil, siempre con la misma bikini triangular. Junto a ella estuvo Majo Martino y, días atrás, compartieron una sesión de meditación en la playa que combinó tecnología, espiritualidad y humor. La actividad comenzó temprano, cuando la costa de Marbella apenas despertaba. Anderson documentó la experiencia en sus historias: recostada sobre una mantilla térmica con luz roja, auriculares y antifaz, lista para una sesión de introspección. El kit incluyó una manta y un cuaderno para ejercicios de escritura guiada. En una página, con tinta azul, escribió: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Poco después, subió una imagen relajada, acompañada por los primeros rayos de sol y el sonido del mar, completando la postal de calma y bienestar que marcó su despedida de Marbella.