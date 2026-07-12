Mito o verdad: la batería del celular carga más rápido en modo avión

El modo avión evita que el dispositivo se enfoque en otras tareas en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baterías de los celulares han sido objeto de varias creencias y pautas transmitidas entre usuarios. Entre estos consejos, uno de los más frecuentes sostiene que activar el modo avión permite cargar el dispositivo en menor tiempo.

Esta idea circula en foros, redes sociales y conversaciones cotidianas, y suele coexistir con otros mitos sobre el cuidado y la gestión de la batería.

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En este sentido, al analizar los datos y contrastar las pautas técnicas, surgen matices que conviene considerar antes de adoptar hábitos que puedan afectar la vida útil de la batería o la experiencia de uso diaria.

¿La batería del celular carga más rápido en modo avión?

Al usar el modo avión el dispositivo queda sin capacidad de hacer llamadas o buscar información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Energy Sistem, la creencia de que la batería se carga más rápido en modo avión es verdadera, aunque con reservas. El modo avión desactiva las funciones de conectividad inalámbrica como 3G y WiFi, lo que reduce el consumo energético durante la carga.

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Esta disminución de la demanda permite que el teléfono dedique más energía a la recarga de la batería, lo que acorta el tiempo necesario para completar el proceso.

No obstante, al activar el modo avión, el usuario pierde la posibilidad de realizar o recibir llamadas, así como de acceder a internet. La elección de este método depende de las necesidades inmediatas, porque la rapidez en la carga implica sacrificar la conectividad temporal del dispositivo.

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Cuál es el problema de usar cargadores genéricos o económicos

Los cargadores económicos cargan más despacio y traen problemas en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cargadores alternativos constituye otra fuente de dudas entre los usuario. Los fabricantes confirman que los cargadores no originales pueden dañar la batería, aunque introduce una distinción relevante.

El mercado ofrece opciones genéricas de calidad que logran cargar correctamente el dispositivo sin ocasionar daños. Sin embargo, los cargadores económicos y de baja calidad representan un riesgo, porque pueden afectar la batería e incluso impedir una carga completa.

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La pauta a seguir es optar por cargadores certificados y evitar aquellos que carecen de garantías de seguridad. La calidad del cargador incide directamente en la salud de la batería, así que seleccionar un accesorio adecuado contribuye a prolongar la vida útil del dispositivo.

¿Se debe cargar el celular un día completo si es nuevo?

No es necesario poner a cargar un celular nuevo durante varias horas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consejo de cargar el teléfono durante un día completo tras el primer uso persiste en la cultura popular. Este mito sostiene que una carga inicial prolongada aseguraría un mejor desempeño de la batería en el futuro.

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Los expertos desmienten esta idea y explican que las baterías modernas dejan de cargarse automáticamente al alcanzar el 100% de capacidad, así que no existe necesidad de mantener el dispositivo conectado a la corriente durante un periodo prolongado al estrenarlo.

Lo más seguro es esperar a que la batería se cargue por completo y luego desconectarlo. Las nuevas tecnologías de gestión de energía impiden la sobrecarga, lo que invalida la antigua práctica de la carga inicial extensa.

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¿Conviene esperar a que la batería del celular se agote antes de recargar?

Dejar el porcentaje de carga en 80% permite reducir daños prematuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de dejar que la batería llegue a cero antes de recargarla se basa en teorías aplicables a tecnologías anteriores, pero no a las actuales.

Expertos precisan que la frecuencia de carga no afecta la vida útil de las baterías de litio, que predominan en los teléfonos inteligentes actuales. Se puede cargar el dispositivo cuando sea conveniente, sin esperar a que la batería se agote.

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La mayoría de fabricantes aconsejan mantener la carga entre el 20% y el 80% para conservar la batería en buen estado. Este rango de carga resulta óptimo para las baterías de litio y favorece una mayor durabilidad.

Otra creencia sostiene que usar el teléfono durante la carga podría dañar la batería o provocar accidentes eléctricos. Expertos aclaran que no existe inconveniente en utilizar el dispositivo mientras carga, siempre que se usen cargadores originales.

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