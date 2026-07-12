Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Una multitud se congregó frente al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para celebrar la victoria de Argentina (Jaime Olivos)

La Copa del Mundo se vive con intensidad y la Argentina no solo domina la conversación deportiva sino que se adueña del protagonismo nacional en cada instancia decisiva. Tras los dos últimos partidos electrizantes, con la vibrante victoria sobre Egipto en cuartos de final y con la reciente consagración ante Suiza que la acercó a las semifinales, la selección volvió a despertar esa fiebre colectiva que trasciende generaciones y fronteras. La emoción y la expectativa se reflejaron tanto en los festejos como en los televisores encendidos a lo largo y ancho del país, donde el rating volvió a marcar cifras históricas, confirmando que cada partido de la Albiceleste es un verdadero evento nacional.

La noche del triunfo ante Suiza fue mucho más que una cita deportiva: se transformó en un acontecimiento nacional. El sábado desde las 22, millones de hogares estuvieron conectados, viviendo cada jugada y cada emoción como si estuvieran en la tribuna. Las redes sociales acompañaron el pulso de la jornada y reflejaron el clima minuto a minuto. Ángel de Brito compartió en su cuenta el rating en tiempo real de IBOPE, donde se puede ver que durante los momentos más calientes del partido, los números no bajaban de 34 puntos y llegaron a picos de 36,6 en los tramos de máxima tensión. “Rating partido”, escribió el periodista, junto a la captura que dejó a la vista la magnitud del suceso: pocas veces fuera de una final o de una jornada histórica la televisión argentina alcanza semejantes cifras.

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No pasó mucho tiempo hasta que Nacho Rodríguez detalló el promedio definitivo de la noche: Telefe marcó 36 puntos, TyC Sports 13,3, DSports 13,3 y la TV Pública 5,3, lo que arrojó un total imponente de 54,6 puntos de rating. Un número que habla de un país literalmente paralizado frente a la pantalla, compartiendo la ansiedad, el sufrimiento y el desahogo del pase a semifinales.

Ángel de Brito compartió el minuto a minuto del rating durante el partido, con picos que superaron los 36 puntos en plena definición (X)

A su vez, Rodríguez lo celebró con un emoji de corona y el mensaje “SEMIFINALISTAS”, acompañado de un GIF que fue el reflejo perfecto del sentir colectivo: Homero Simpson con el corazón en la mano, al borde del infarto, una síntesis de lo que vivieron millones de argentinos durante el dramático partido.

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Y es que el duelo ante Suiza atrajo todas las miradas del sábado por la noche. En un encuentro que no dio respiro, Argentina sacó su boleto a la próxima instancia del Mundial y se aseguró otro partido más en el torneo. Tras un empate 1-1 en los 90 minutos, el alargue fue el escenario para que dos figuras buscaran su redención: Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La Araña rompió el marcador a los 111 minutos con un derechazo que se metió junto al palo izquierdo de Gregor Kobel, desatando el desahogo en Kansas City y en cada rincón del país. Sobre el final, el Toro selló la victoria tras capitalizar un rebote del arquero suizo y decretar el 3-1 definitivo.

Nacho Rodríguez mostró el promedio final: más de 54 puntos de rating en una noche histórica para la televisión argentina (X)

El equipo de Lionel Scaloni, que salió a la cancha con todos sus futbolistas luciendo un brazalete negro en homenaje a Antonio Rattín, comenzó el partido con algunas imprecisiones defensivas, aunque los suizos tampoco lograron capitalizarlas en el área rival. La eficacia llegó rápido: a los nueve minutos, Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Alexis Mac Allister sorprendió a todos en el primer palo para poner el 1-0 con un cabezazo cruzado. Con ese pase gol, la Pulga se convirtió en el máximo asistidor de la historia del certamen, reafirmando su lugar como leyenda mundial.

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El rating, lejos de ser solo un dato frío, volvió a funcionar como espejo de la emoción nacional. Cada punto representó a familias enteras reunidas, amigos compartiendo rituales, bares colmados y ciudades que se detuvieron para soñar juntos. La semifinal ante Inglaterra, programada para este miércoles a las 16 en Atlanta, promete volver a paralizar al país y a romper marcas de audiencia. Porque si algo quedó claro en esta Copa del Mundo es que cada vez que la selección argentina sale a la cancha, la televisión y el corazón de millones laten al mismo ritmo.