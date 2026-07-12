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Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

La práctica parece fácil de recordar, pero se volvió predecible y común, por lo que facilita intrusiones en correo, redes o banca, especialmente cuando bots automatizan intentos y reutilizan credenciales filtradas

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Usar el cumpleaños de un hijo como contraseña es un patrón que los atacantes prueban primero
Usar el cumpleaños de un hijo como contraseña es un patrón que los atacantes prueban primero

Hay un gesto que parece inofensivo y hasta tierno: usar la fecha de cumpleaños de un hijo como contraseña. Es fácil de recordar, tiene significado emocional y suele “parecer” única. El problema es que, justamente por ser un patrón tan común entre padres y madres, se volvió una de las primeras combinaciones que prueban los atacantes cuando intentan entrar a correos, redes sociales, servicios de streaming o cuentas bancarias.

Con una sola clave filtrada, los delincuentes prueban la misma combinación en otros servicios, automatizan intentos con bots y escalan el daño en minutos. Lo que empezó como una forma práctica de no olvidar una clave puede terminar en compras no autorizadas, suplantación de identidad o extorsión.

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Por qué es un error usar la fecha de cumpleaños de los hijos como contraseña

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con una contraseña expuesta, delincuentes aplican credential stuffing para probar la misma combinación en decenas de plataformas, lo que puede derivar en compras no autorizadas, suplantación y extorsión, aun sin “adivinar” manualmente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos personales son el combustible de las contraseñas débiles. Lo expertos en ciberseguridad han advertido que solemos crear claves simples para iniciar sesión rápido y seguir con la vida, y ese hábito lleva a decisiones previsibles: nombres, apodos, mascotas y, sobre todo, cumpleaños. Una encuesta citada por Google encontró que seis de cada diez adultos en Estados Unidos han incorporado un nombre o una fecha de cumpleaños en sus contraseñas.

En el caso de los padres, la tentación es aún mayor: la fecha del hijo se sabe de memoria y se repite en formularios, mensajes familiares y publicaciones. Para un atacante, no es una aguja en un pajar: es una apuesta razonable.

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El problema no es solo que alguien conozca la fecha. Es que el atacante no adivina “a mano”: usa listas, patrones y automatización. Si una contraseña sigue un formato típico como “Juan2015”, “Sofia0209” o “Mateo+fecha”, entra en el radar de combinaciones frecuentes.

Además, cuando ocurre una filtración de datos en cualquier servicio, las credenciales robadas terminan circulando y se usan para ataques de credential stuffing: bots que prueban usuario y contraseña en decenas de sitios hasta encontrar uno donde la combinación funciona. Reutilizar la misma lógica, aunque se cambie un número o una mayúscula, también cuenta como reutilización.

Errores que no debes cometer con tu contraseña

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Formatos típicos como nombre más año o día y mes entran en listas de combinaciones frecuentes, y el riesgo crece cuando datos familiares aparecen en formularios o publicaciones, lo que reduce el esfuerzo necesario para atacar con automatización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cumpleaños rara vez viene solo. Expertos en seguridad de Welivesecurity, han identificado fallas habituales que, juntas, convierten la cuenta en un objetivo fácil:

1) Reutilizar contraseñas

El deseo de “no olvidar” lleva a repetir la clave en varios servicios. Si una se filtra, caen las demás.

2) Usar contraseñas simples o con patrones obvios

Listas como “12345” o “password” muestran que lo común sigue ganando. Un dato personal añade predictibilidad.

3) Guardarlas en texto plano

Anotarlas en notas, documentos o hojas de cálculo dentro del teléfono o el computador expone todas las cuentas si el equipo se compromete con malware o si alguien obtiene acceso físico.

4) Compartirlas

Compartir contraseñas de streaming es habitual, pero cuando se comparte correo, redes o compras, se pierde control sobre cómo se guarda y a quién termina llegando.

5) Cambiarlas por obligación, sin pensar

Cambios frecuentes y mecánicos suelen producir “transformaciones” fáciles de adivinar: un símbolo similar, un número al final o un pequeño ajuste. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte observaron ese patrón predecible cuando los usuarios se ven forzados a cambiar claves con frecuencia.

Cómo construir una contraseña fuerte

La salida no es memorizar 40 claves imposibles. La recomendación práctica es cambiar el enfoque:

  • Usar una frase larga, no una palabra corta con números
  • Evitar datos personales: cumpleaños, nombres, equipos, direcciones
  • Activar doble factor de autenticación (2FA) cuando esté disponible
  • Usar un administrador de contraseñas para crear claves únicas y recordarlas sin esfuerzo

Una frase bien elegida, con longitud y estructura, suele ser más resistente que una combinación corta “familiar”. La seguridad no se logra con secretos perfectos, sino con hábitos consistentes: claves únicas, frases largas, 2FA y menos confianza en lo “fácil de recordar”.

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