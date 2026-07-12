Tecno

Los cuatro trabajos que la IA no puede quitarte, según Bill Gates: la Copa Mundial 2026 se salva

El cofundador de Microsoft sugiere que hay campos donde pesan el juicio humano, los límites físicos y la responsabilidad pública, además del espectáculo deportivo que sigue siendo irreemplazable

Guardar
Google icon
El ejemplo del béisbol sostiene que ciertas experiencias requieren personas reales por emoción y narrativa, una lógica que conecta con el Mundial 2026 - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
El ejemplo del béisbol sostiene que ciertas experiencias requieren personas reales por emoción y narrativa, una lógica que conecta con el Mundial 2026 - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

En plena fiebre por la inteligencia artificial, una frase dicha por Bill Gates durante una entrevista volvió a circular como advertencia: la IA haría innecesarios a los humanos “para la mayoría de las cosas”. La idea se instaló con fuerza porque toca un nervio real: el temor a que algoritmos y automatización no solo apoyen el trabajo, sino que empiecen a reemplazarlo.

Por qué según Gates la IA no reemplazará al deporte

Gates aseguró que la “inteligencia” —entendida como acceso a buenos consejos médicos, clases personalizadas o ayuda experta— podría volverse mucho más barata y común en la próxima década. Una imagen poderosa: pasar de pagar un profesor particular a llevar uno en el bolsillo.

PUBLICIDAD

Gates sostuvo que la IA hará que los humanos no sean necesarios “para la mayoría de las cosas”, pero también dejó claro que hay ámbitos donde la presencia humana es parte del valor. Usó el deporte como ejemplo: un partido pierde sentido si lo juegan máquinas, porque la emoción está en ver a personas competir, improvisar y asumir presión real. Esa lógica encaja con la Copa Mundial 2026: la IA puede analizar, predecir y explicar, pero el espectáculo sigue siendo de quienes están en la cancha.

Programación, biología y energía resisten más a la IA por responsabilidad y límites del mundo real - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Programación, biología y energía resisten más a la IA por responsabilidad y límites del mundo real - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Los “cuatro trabajos” que resistirán a los algoritmos

De esa conversación surgió el resumen popular: programadores, biólogos, expertos en energía y deportistas profesionales. No porque la IA no pueda ayudarles, sino porque estos campos exigen juicio humano, pruebas en el mundo real y decisiones con consecuencias.

PUBLICIDAD

1) Programadores: la IA ayuda, pero el sistema hay que gobernarlo

Los modelos pueden escribir código, detectar errores y proponer soluciones. Aun así, el trabajo de programación también consiste en definir requisitos, priorizar riesgos, proteger datos, integrar sistemas y responder por fallas. En muchos equipos, la IA acelera, pero no reemplaza la responsabilidad.

2) Biólogos: la vida real no cabe en una hoja de cálculo

La biología no es solo leer datos. Implica diseñar experimentos, interpretar resultados raros, ajustar hipótesis y decidir qué camino vale la pena. La IA puede sugerir patrones, pero no reemplaza el criterio científico ni el trabajo de laboratorio.

3) Expertos en energía: infraestructura crítica con límites físicos y políticos

La IA puede optimizar predicciones de demanda y mantenimiento. Pero una red eléctrica no se “arregla” con recomendaciones: requiere ingeniería, seguridad, normas, permisos y decisiones públicas. Es un campo donde el error se paga caro.

4) Deportistas profesionales: la Copa Mundial 2026, a salvo

Bill Gates no presentó un ranking oficial, pero su idea se leyó como un mapa de resistencias, desde programación y biología hasta energía, y con una frontera cultural clara, nadie quiere ver máquinas jugando fútbol - REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo
Bill Gates no presentó un ranking oficial, pero su idea se leyó como un mapa de resistencias, desde programación y biología hasta energía, y con una frontera cultural clara, nadie quiere ver máquinas jugando fútbol - REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

Aquí el argumento es cultural y humano. La gente quiere ver a Mbappé, a Haaland, a quien sorprenda en el torneo: no a máquinas “perfectas”. El deporte es rendimiento, sí, pero también narrativa, presión, improvisación y emoción compartida.

El temor suele plantearse como “me quitarán el puesto”. En la práctica, el primer impacto suele ser otro: automatización de tareas repetitivas, borradores, análisis preliminares, respuestas rápidas y clasificación de información. El oficio se transforma antes de desaparecer.

Esto abre un escenario más realista: quien combine criterio humano con herramientas de IA tendrá ventaja sobre quien ignore la tecnología o dependa de ella sin entender límites.

Jensen Huang asegura que estás serán las profesiones más solicitadas para la IA

Mientras el debate se concentra en trabajos de oficina, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, apuntó a un ángulo menos obvio: la demanda de oficios calificados. En declaraciones a Channel 4 News, dijo que se necesitarán cientos de miles de electricistas, plomeros y carpinteros para levantar fábricas y centros de datos, la infraestructura que sostiene la IA.

El punto es simple: un modelo se entrena en la nube, pero la nube se construye con concreto, cableado, refrigeración, energía y mantenimiento. Sin esa base, no hay promesas de automatización.

La Copa Mundial 2026 no será jugada por computadores, y ahí está la pista: hay actividades donde la presencia humana no es un “detalle”, es la esencia. Sin embargo, el mensaje no es de tranquilidad total. La IA está reorganizando tareas, jerarquías y habilidades. La pregunta útil ya no es “qué trabajo desaparece”, sino “qué parte del trabajo puede automatizarse y qué parte seguirá exigiendo criterio, ética, cuerpo y responsabilidad”.

Temas Relacionados

Copa MundialBill GatesIAEmpleosTrabajoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos palabras prohibidas en una llamada desconocida: “sí” es una de ellas

A través de pautas sencillas es posible prevenir fraudes que buscan suplantar la identidad, cometer estafas bancarias o tomar control de cuentas de WhatsApp

Dos palabras prohibidas en una llamada desconocida: “sí” es una de ellas

Epic Games libera nuevo juego gratis para PC que te queda para siempre

Solo hay que iniciar sesión, buscar el título, confirmar que el precio marque 0 y completar “Obtener”, verificando luego que aparezca en Biblioteca

Epic Games libera nuevo juego gratis para PC que te queda para siempre

Qué significa y para qué sirve la letra D en la transmisión automática de un vehículo

Los vehículos automáticos cuentan con posiciones en la palanca relacionadas con estacionar, retroceder, punto muerto y conducción en pendientes

Qué significa y para qué sirve la letra D en la transmisión automática de un vehículo

Cómo la inteligencia artificial impulsa cambios en la asistencia humanitaria en zonas de riesgo

Tecnologías desarrolladas para la exploración espacial y plataformas de monitoreo facilitan la anticipación de crisis alimentarias, mapeo de daños y entrega de suministros en zonas peligrosas

Cómo la inteligencia artificial impulsa cambios en la asistencia humanitaria en zonas de riesgo

Truco para conseguir gratuitamente 15 GB de almacenamiento en tu cuenta de Google

La forma más rápida es entrar al indicador de almacenamiento, ordenar por tamaño y eliminar videos, respaldos o instaladores que ya no sirven

Truco para conseguir gratuitamente 15 GB de almacenamiento en tu cuenta de Google

DEPORTES

Argentina ya está en semifinales: sin sufrimiento no hay paraíso

Argentina ya está en semifinales: sin sufrimiento no hay paraíso

“Siento que nos robaron”: la feroz crítica contra Inglaterra del padre de Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

TELESHOW

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Capturan a sujeto con más de medio kilo de marihuana en Candelaria de La Frontera

El Salvador: Capturan a sujeto con más de medio kilo de marihuana en Candelaria de La Frontera

Netanyahu respaldó a Trump frente a Irán: “No tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando ellos incumplen los compromisos”

El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques