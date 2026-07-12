Los cuatro trabajos que la IA no puede quitarte, según Bill Gates: la Copa Mundial 2026 se salva

El ejemplo del béisbol sostiene que ciertas experiencias requieren personas reales por emoción y narrativa, una lógica que conecta con el Mundial 2026 - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

En plena fiebre por la inteligencia artificial, una frase dicha por Bill Gates durante una entrevista volvió a circular como advertencia: la IA haría innecesarios a los humanos “para la mayoría de las cosas”. La idea se instaló con fuerza porque toca un nervio real: el temor a que algoritmos y automatización no solo apoyen el trabajo, sino que empiecen a reemplazarlo.

Por qué según Gates la IA no reemplazará al deporte

Gates aseguró que la “inteligencia” —entendida como acceso a buenos consejos médicos, clases personalizadas o ayuda experta— podría volverse mucho más barata y común en la próxima década. Una imagen poderosa: pasar de pagar un profesor particular a llevar uno en el bolsillo.

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Gates sostuvo que la IA hará que los humanos no sean necesarios “para la mayoría de las cosas”, pero también dejó claro que hay ámbitos donde la presencia humana es parte del valor. Usó el deporte como ejemplo: un partido pierde sentido si lo juegan máquinas, porque la emoción está en ver a personas competir, improvisar y asumir presión real. Esa lógica encaja con la Copa Mundial 2026: la IA puede analizar, predecir y explicar, pero el espectáculo sigue siendo de quienes están en la cancha.

Programación, biología y energía resisten más a la IA por responsabilidad y límites del mundo real - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Los “cuatro trabajos” que resistirán a los algoritmos

De esa conversación surgió el resumen popular: programadores, biólogos, expertos en energía y deportistas profesionales. No porque la IA no pueda ayudarles, sino porque estos campos exigen juicio humano, pruebas en el mundo real y decisiones con consecuencias.

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1) Programadores: la IA ayuda, pero el sistema hay que gobernarlo

Los modelos pueden escribir código, detectar errores y proponer soluciones. Aun así, el trabajo de programación también consiste en definir requisitos, priorizar riesgos, proteger datos, integrar sistemas y responder por fallas. En muchos equipos, la IA acelera, pero no reemplaza la responsabilidad.

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2) Biólogos: la vida real no cabe en una hoja de cálculo

La biología no es solo leer datos. Implica diseñar experimentos, interpretar resultados raros, ajustar hipótesis y decidir qué camino vale la pena. La IA puede sugerir patrones, pero no reemplaza el criterio científico ni el trabajo de laboratorio.

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3) Expertos en energía: infraestructura crítica con límites físicos y políticos

La IA puede optimizar predicciones de demanda y mantenimiento. Pero una red eléctrica no se “arregla” con recomendaciones: requiere ingeniería, seguridad, normas, permisos y decisiones públicas. Es un campo donde el error se paga caro.

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4) Deportistas profesionales: la Copa Mundial 2026, a salvo

Bill Gates no presentó un ranking oficial, pero su idea se leyó como un mapa de resistencias, desde programación y biología hasta energía, y con una frontera cultural clara, nadie quiere ver máquinas jugando fútbol - REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

Aquí el argumento es cultural y humano. La gente quiere ver a Mbappé, a Haaland, a quien sorprenda en el torneo: no a máquinas “perfectas”. El deporte es rendimiento, sí, pero también narrativa, presión, improvisación y emoción compartida.

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El temor suele plantearse como “me quitarán el puesto”. En la práctica, el primer impacto suele ser otro: automatización de tareas repetitivas, borradores, análisis preliminares, respuestas rápidas y clasificación de información. El oficio se transforma antes de desaparecer.

Esto abre un escenario más realista: quien combine criterio humano con herramientas de IA tendrá ventaja sobre quien ignore la tecnología o dependa de ella sin entender límites.

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Jensen Huang asegura que estás serán las profesiones más solicitadas para la IA

Mientras el debate se concentra en trabajos de oficina, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, apuntó a un ángulo menos obvio: la demanda de oficios calificados. En declaraciones a Channel 4 News, dijo que se necesitarán cientos de miles de electricistas, plomeros y carpinteros para levantar fábricas y centros de datos, la infraestructura que sostiene la IA.

El punto es simple: un modelo se entrena en la nube, pero la nube se construye con concreto, cableado, refrigeración, energía y mantenimiento. Sin esa base, no hay promesas de automatización.

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La Copa Mundial 2026 no será jugada por computadores, y ahí está la pista: hay actividades donde la presencia humana no es un “detalle”, es la esencia. Sin embargo, el mensaje no es de tranquilidad total. La IA está reorganizando tareas, jerarquías y habilidades. La pregunta útil ya no es “qué trabajo desaparece”, sino “qué parte del trabajo puede automatizarse y qué parte seguirá exigiendo criterio, ética, cuerpo y responsabilidad”.