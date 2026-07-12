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Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

El tenista italiano busca revalidar la corona ante el alemán, que disputa su primera final en este Grand Slam

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Una imagen partida muestra a Jannik Sinner celebrando con el puño en alto a la izquierda y a Alexander Zverev con una raqueta de tenis a la derecha.
Sinner y Zverev se enfrentan en la final de Wimbledon

El All England Club se viste de gala para una final de Wimbledon que promete reescribir los libros de historia del tenis moderno. El implacable Jannik Sinner, indiscutido número uno del mundo, salta al césped de la Catedral con la misión de revalidar su corona y convertirse en el décimo jugador de la Era Abierta en defender el título de forma consecutiva. Sin embargo, enfrente no tendrá un escollo sencillo: un renacido Alexander Zverev, impulsado por su reciente e histórica consagración en Roland Garros, busca quebrar los pronósticos, transformarse en el nuevo número dos del planeta y sellar un doblete París-Londres que solo los elegidos logran conseguir.

El favoritismo inicial recae sobre el hombro del transalpino, quien llega a la cita cumbre tras exhibir una autoridad implacable en las semifinales, donde apartó del camino al serbio Novak Djokovic. Sinner, que ostenta una campaña casi perfecta con apenas tres derrotas en todo el año y cinco títulos en el bolsillo, busca alcanzar hoy la simbólica cifra de 100 victorias en partidos de Grand Slam. Además, una victoria lo consolidaría en absoluta soledad como el tenista italiano más laureado de todos los tiempos, estirando su récord a cinco conquistas de fuste.

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Por su parte, el alemán Alexander Zverev arriba a la Cancha Central despojado de los fantasmas del pasado y con la tranquilidad que otorga el estatus de campeón de un Major. Tras quebrar su techo histórico en el césped londinense, donde jamás había superado la barrera de los octavos de final, el de Hamburgo aspira a emular las gestas de leyendas locales como Boris Becker y Michael Stich.

A pesar de que el historial general favorece a Sinner con 10 victorias sobre 4 del germano, el choque de esta tarde introduce un factor de absoluta incertidumbre: será la primera vez en sus carreras que se enfrenten sobre una superficie de hierba. Con el saque adquiriendo un rol protagónico bajo las condiciones de la pista británica, la batalla táctica pondrá a prueba la resistencia física de Sinner frente al renovado poderío mental de un Zverev decidido a romper la hegemonía del líder del circuito.

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