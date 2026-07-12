Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

Julián Álvarez marcó uno de los goles de la victoria ante Suiza con un disparo curvado desde larga distancia, su primer tanto en el Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mientras Argentina sigue avanzando en el Mundial 2026 y Julián Álvarez empieza a destacarse individualmente, el Arsenal mueve sus fichas en silencio. El club londinense presiona para cerrar el traspaso del delantero del Atlético de Madrid antes de que termine la pretemporada, con una operación que podría convertirse en la más cara de la historia de la gestión de Mikel Arteta.

Durante la madrugada del domingo, con Argentina en la cancha y la clasificación en juego, el ex River tomó la pelota desde larga distancia y la clavó al ángulo lejano de Kobel para comenzar a sellar el pase a semifinales ante Suiza en el tiempo extra.

PUBLICIDAD

Fue su primer gol en este Mundial y llegó en el momento en que, paradójicamente, su futuro estaría tomando un giro que nadie había anticipado del todo. Según informó The Independent, el Arsenal lleva semanas presionando para asegurar su incorporación antes del cierre de la pretemporada, y ese gol no hizo más que reforzar la urgencia interna del club.

La historia tiene un trasfondo político que explica por qué el cordobés de 26 años podría terminar en Londres pese a que su preferencia declarada apunta a otro destino. Julián quiere salir del Atlético y lo ha dicho con todas las letras: “Hablé con la gente del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño”. Ese sueño del que hablaba el delantero tras la victoria ante Austria tiene nombre propio: Barcelona.

PUBLICIDAD

Julián Álvarez se podría convertir en el traspaso más caro hecho por Arteta

Julián acumula 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, donde tiene contrato por cuatro temporadas más (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

El presidente del Barça, Joan Laporta, confirmó que el club catalán presentó una oferta formal —estimada en más de 100 millones de euros— y que sigue en pie. “La oferta es firme y la mantenemos. El trato podría cerrarse, pero no está abierta indefinidamente”, declaró Laporta en declaraciones recogidas por ESPN. El Atlético la rechazó con un argumento concreto: no tiene sustituto.

Y mientras esa ecuación no cambie, el club rojiblanco no moverá ficha con ninguno de sus rivales directos en España, postura que ha dejado en claro con publicaciones en redes sociales dirigidas tanto al Barça como al Real Madrid, que también intentó una oferta de 150 millones de euros sin éxito.

PUBLICIDAD

Ese bloqueo entre clubes españoles es, precisamente, el espacio que el Arsenal busca aprovechar. De acuerdo con The Independent, los londinenses no tienen intención de superar las 90 millones de libras esterlinas, mientras que el Atlético exige más de 100 millones.

La brecha existe, pero la reducción de competidores reales le da al Arsenal una posición que hace pocas semanas no tenía. El Paris Saint-Germain estuvo en la conversación en algún momento, aunque las fuentes consultadas por The Independent apuntan a que el club parisino nunca pasó de la fase exploratoria.

PUBLICIDAD

Los fichajes más caros de Mikel Arteta desde su llegada al Arsenal (Crédito: Instagram/@Transfermarkt)

Julián acumula 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos como jugador rojiblanco, con cuatro años aún por delante en su contrato. Su valor de mercado se estima en 100 millones de euros.

De concretarse, la operación superaría la inversión más alta que Arteta ha realizado en un jugador ofensivo desde que asumió el cargo en diciembre de 2019. Hasta ahora, ese récord lo ostenta Kai Havertz, incorporado desde el Chelsea por 75 millones de euros en julio de 2023. Desde entonces, el técnico vasco destinó un total de

PUBLICIDAD

416,7 millones de euros a reforzar el ataque del Arsenal, más de la mitad de esa cifra solo en el verano de 2025, cuando llegaron Viktor Gyökeres y otros dos delanteros por 232,2 millones de euros en conjunto.

Los resultados de esa inversión no han sido del todo los esperados. Gyökeres no convenció a Arteta de que resolvería los problemas del equipo en ataque, las cifras de Eberechi Eze —salvo los goles ante el Tottenham— resultaron irregulares, y Noni Madueke no logró afianzarse en ausencia de Bukayo Saka. Ese contexto explica, al menos en parte, por qué el Arsenal vuelve al mercado con tanta determinación.

PUBLICIDAD