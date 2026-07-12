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Rituales de limpieza alrededor del mundo: distintas tradiciones ancestrales para marcar un nuevo comienzo

Entre mudanzas, Año Nuevo, festividades religiosas y momentos de transición, distintas comunidades transforman tareas cotidianas en señales de renovación, con acciones que incluyen desechar objetos, reparar y ordenar a fondo

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Una cubeta de metal con productos de limpieza, toallas, cepillos, guantes y papel de cocina sobre un taburete de madera en una habitación.
Los rituales de limpieza convierten el orden doméstico en una forma de renovación cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rituales de limpieza del hogar alrededor del mundo convierten el orden doméstico en una forma de renovación, según AD Magazine, revista centrada en el diseño de interiores y arquitectura.

El hogar es mucho más que el lugar donde transcurre la vida diaria. También es un espacio de descanso, encuentro y celebración, y por eso distintas culturas han desarrollado prácticas de limpieza para cuidar ese santuario personal y familiar.

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La idea común que atraviesa estos rituales es desprenderse de lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Desde esa lógica, acciones domésticas adquieren un valor simbólico ligado al cambio, la intención y la renovación.

Una mano sujeta un plumero de plumas negro, naranja y amarillo para limpiar una estantería blanca con libros. Un ventanal luminoso se ve al fondo.
El hogar se entiende como un espacio de descanso, encuentro y celebración en distintas tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oosouji

El Oosouji, una antigua disciplina de Japón, significa “la gran limpieza”. Más allá de ese país, esta práctica se ha vuelto una de las más conocidas por su propuesta de ordenar la casa y dejar atrás aquello que impide avanzar hacia una nueva etapa.

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El ritual empieza por vaciar cajones, gabinetes y repisas. Después llega una limpieza a fondo de superficies y zonas que suelen pasar desapercibidas, como el espacio bajo la cama o detrás del refrigerador.

El cierre del proceso ocupa un lugar central: apartar los objetos rotos o los que ya no se usan. Tras reconocer su tiempo y utilidad, se les deja ir para dar cabida a nuevas oportunidades.

Una persona con camisa blanca dobla y coloca ropa en dos cajas de cartón sobre una mesa. Las cajas están etiquetadas con 'DONAR' e 'INVIERNO' en mayúsculas negras.
El Oosouji propone vaciar cajones, limpiar rincones olvidados y dejar ir lo que ya no sirve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khaneh Tekani y Hogmanay

En la tradición iraní, este ritual significa “sacudir la casa” y se practica cada primavera antes del Nowruz, el Año Nuevo persa. La costumbre parte de mover todo dentro de la vivienda para limpiar a fondo y dejar atrás el pasado.

En esa tarea participa toda la familia: mueven muebles, lavan tapetes y alfombras, retiran los objetos en desuso y reparan lo que haga falta, con la idea de que al limpiar el espacio también se purifican el cuerpo y la mente.

En Escocia, durante el Hogmanay, la Noche Vieja incluye el Redding the house. Esta rutina busca purificar la vivienda y borrar los rastros del año que termina para recibir el siguiente con buena suerte y una sensación de comienzo limpio.

Silueta de una mujer con cola de caballo, camiseta blanca y delantal oscuro, guantes azules, limpiando una mesa con un paño claro. A contraluz de una ventana.
El Hogmanay incluye el Redding the house para borrar rastros del año que termina y recibir buena suerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las acciones principales están sacar la basura, retirar artículos rotos y eliminar la suciedad acumulada. La chimenea ocupa un lugar especial, porque la tradición indica que hay que quitar la ceniza antigua y el hollín para que el fuego nuevo purifique el hogar. A ese gesto se suma otro que no se limita a los objetos. En esta costumbre también “se limpian” las finanzas, de modo que pagar las deudas antes de la medianoche forma parte del rito.

Pésaj

El Pésaj o Pascua judía conmemora el Éxodo de Egipto ocurrido hace más de 3.000 años. Su celebración gira en torno al Séder, un servicio religioso en casa que incorpora alimentos con significados ligados a la esclavitud, el sacrificio y la memoria del pueblo israelita.

Un hombre en una cocina se arrodilla y limpia el horno abierto con una esponja amarilla, esparciendo bicarbonato de sodio en la puerta y el interior.
El Pésaj exige eliminar el jametz y revisar cada rincón de la cocina antes del Séder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se trata de una festividad centrada en la comida, la cocina debe quedar libre de cualquier rastro de jametz. Ese término alude a alimentos elaborados con trigo, cebada, centeno, avena o espelta, y su eliminación recuerda la urgencia de la partida, cuando no hubo tiempo para que el pan fermentara.

Antes del Pésaj, esos alimentos deben consumirse, regalarse o desecharse. Luego, la noche anterior, la limpieza se extiende a cada rincón de la cocina, desde la estufa y el horno hasta el refrigerador y el fregadero.

Diwali

Una toalla de baño húmeda color crema cuelga de un cesto de ropa de mimbre marrón. Gotas de agua están en el suelo de piedra claro. Más ropa se ve dentro del cesto.
Antes del Diwali, la casa se ordena y se limpia de arriba hacia abajo para recibir a Lakshmi y dar paso a nuevos comienzos, con lámparas de aceite y, cuando se puede, un rangoli en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diwali, conocido como “Festival de las Luces”, es la celebración hindú más importante. Representa la victoria de la luz sobre la oscuridad y del bien sobre el mal, además de un momento asociado con nuevos comienzos, gratitud y limpieza espiritual.

Antes de la fiesta, la casa se ordena a fondo para permitir la llegada de Lakshmi y, con ella, de la buena suerte y la prosperidad. La limpieza avanza desde el techo hasta el piso e incluye paredes, ventanas y otras superficies, antes de la decoración con lámparas de aceite y, cuando es posible, un rangoli en la entrada.

Copal

Un cuenco de madera contiene cristales de resina de incienso sobre una superficie de piedra junto a una ventana enrejada que proyecta sombras en la pared.
El copal se quema como resina sagrada para purificar simbólicamente espacios, objetos y personas, una tradición mesoamericana que muchas familias mantienen en mudanzas, inauguraciones y celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la época prehispánica, comunidades de Mesoamérica como mayas y aztecas usaron el copal como ofrenda sagrada. Su humo se entendía como un puente con el mundo espiritual y, aún hoy, conserva un lugar en rituales domésticos vinculados con la purificación.

El copal es una resina obtenida de la corteza de árboles del género Bursera. Al quemarse, desprende un humo aromático que de forma tradicional se considera sagrado y que se usa para purificar simbólicamente espacios, objetos y personas.

Muchas familias lo encienden en momentos de cambio, como mudanzas, inauguraciones o celebraciones. En esa continuidad de la costumbre, aparece una misma búsqueda que atraviesa todas estas tradiciones: renovar la casa para marcar el inicio de otra etapa.

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