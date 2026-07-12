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El plan de la selección argentina para la semifinal del Mundial y el estado de los “tocados” de cara al duelo contra Inglaterra

El equipo de Lionel Scaloni volvió a batallar durante 120 minutos para seguir en la Copa del Mundo. Ahora, volverá a Atlanta para verse las caras contra el equipo de Thomas Tuchel, en uno de los clásicos más esperados por el mundo del fútbol

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Leandro Paredes habla con Scaloni durante una pausa en el duelo ante Suiza. El 5 de la Selección estará disponible para jugaer ante Inglaterra (REUTERS/Lee Smith)
Leandro Paredes habla con Scaloni durante una pausa en el duelo ante Suiza. El 5 de la Selección estará disponible para jugaer ante Inglaterra (REUTERS/Lee Smith)

(Desde Estados Unidos) Exhaustos. Así estaban los jugadores de la selección argentina tras otro maratónico partido y con un clima denso por el calor en Kansas City. Pero nada importó. Es que los campeones del mundo no se rinden y van por el bicampeonato en un Mundial que ya quedará en la memoria de todos los fanáticos del equipo de Lionel Scaloni. La Albiceleste superó 3-1 a Suiza en el tiempo extra y ya está pensando en Inglaterra, el siguiente paso para un plantel que nos acostumbró a grandes gestas en cada uno de los torneos que disputó en este, el ciclo más ganador en la historia de la Albiceleste.

Después de vencer al conjunto europeo con una joya de Julián Álvarez, que anotó su primer gol en esta Copa del Mundo en el momento preciso y necesario, ahora será el turno para focalizar en la semifinal del próximo miércoles a las 16 (hora argentina) en Atlanta. Sí, el mismo lugar de la épica victoria ante Egipto luego de estar 0-2 en el marcador y cuando sólo restaban poco más de 10 minutos para el final del encuentro. La planificación de la Selección indica que se entrenarán hoy por la tarde en el Compass Minerales, el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, ese lugar que fue el refugio del conjunto nacional a lo largo de su estadía en el Mundial.

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Ese mismo esquema se repetirá este lunes, día en el que toda la delegación se subirá de nuevo a un avión con destino a Atlanta después de completar la anteúltima práctica rumbo al duelo con los ingleses. El martes será un día de agenda cargada para Argentina: es que como el mandato de la FIFA lo indica (día -1 en el reglamento), habrá práctica abierta para la prensa durante los primeros 15 minutos. Antes de eso, tres jugadores elegidos hablarán en zona mixta. Ojo al detalle: debido a la alta demanda de los medios en la previa al duelo con Suiza, ahora la prensa deberá acreditarse a través de la app de la entidad para acceder al diálogo con los futbolistas.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni (REUTERS/Agustín Marcarián)
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni (REUTERS/Agustín Marcarián)

Más allá de la planificación de cara al próximo miércoles, otro tema a seguir es la evolución de los jugadores que salieron en la batalla en Kansas City. Hubo dos casos puntuales en el duelo ante los suizos que activaron las alarmas: el cambio de Cuti Romero (ingresó Nicolás Otamendi por él) y el de Leandro Paredes. El marcador central volvió a sentir calambres y por eso fue reemplazado por el nuevo futbolista de River Plate. Lo mismo sucedió con el capitán de Boca Juniors, que no podía más del cansancio y la fatiga y fue por eso que cuando faltaban 10 minutos para el final, Scaloni decidió cambiarlo por el Flaco López. Los dos estarán disponibles para el DT de cara al mano a mano contra los de Thomas Tuchel.

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De esta manera, con todo el equipo en condiciones para afrontar las semifinales, el entrenador y su cuerpo técnico tendrán tres jornadas para preparar el clásico contra los ingleses. La tarde de hoy servirá para que los jugadores que vieron más minutos hagan un trabajo regenerativo y empezar a recuperar un físico que lleva dos encuentros con 120 minutos de acción. Sumado a eso, la carga emocional que tuvieron los tres duelos de eliminación directa contra Cabo Verde, Egipto y el último frente a los europeos.

Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir”, dijo Messi después de una victoria más para este seleccionado que parece nunca conformarse. Argentina va...

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