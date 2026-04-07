Las 5 mentiras más usadas por estafadores telefónicos para vaciar tu cuenta bancaria

Fraude telefónico bancario: las cinco mentiras más usadas para vaciar cuentas y cómo protegerte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude telefónico sigue siendo una de las principales amenazas para los usuarios bancarios en América Latina. De acuerdo con los expertos en ciberseguridad de Kaspersky, los delincuentes aprovechan la confianza y la urgencia para manipular a las víctimas, utilizando historias creíbles que buscan obtener datos sensibles o inducir transferencias indebidas.

La sofisticación de estos engaños hace que cada vez más personas sean vulnerables, y que, a pesar de los avances tecnológicos, el eslabón más débil siga siendo el factor humano. Esta tendencia es especialmente preocupante porque, además del robo de dinero, los delincuentes pueden acceder a información personal, cometer fraudes con tarjetas y clonar cuentas en aplicaciones de mensajería.

Identificar las tácticas más comunes y aprender a reaccionar ante ellas es clave para protegerse en un entorno digital cada vez más complejo y hostil.

Así operan los estafadores: las tácticas más comunes del fraude telefónico bancario y consejos clave para evitarlo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. El falso asesor bancario y el “problema en la cuenta”

Una de las estafas más frecuentes es la llamada de un supuesto empleado del banco que alerta sobre movimientos sospechosos, intentos de fraude o el inminente bloqueo de la cuenta.

El estafador convence a la víctima de que debe “verificar” información confidencial, proporcionar códigos recibidos por SMS o, incluso, transferir fondos a una “cuenta segura”. Bajo presión y ante un aparente riesgo inmediato, muchas personas terminan compartiendo datos sensibles, abriendo la puerta al vaciado de la cuenta.

2. El soporte técnico o la falsa central de operador

Otra modalidad habitual es la llamada de un falso representante de una compañía telefónica, de internet o de soporte de aplicaciones. El estafador informa sobre una supuesta falla, la necesidad de una actualización urgente o el riesgo de bloqueo de la línea.

La víctima es guiada para instalar aplicaciones, compartir códigos o seguir instrucciones que permiten al delincuente tomar control de la línea, clonar WhatsApp o acceder a otras cuentas vinculadas.

Ingeniería social y fraude telefónico: cómo los delincuentes vacían cuentas bancarias en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. La estafa de la seguridad social y la “prueba de vida”

En este caso, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de entidades de seguridad social, como el INSS, informando sobre pendientes en la pensión o solicitando la actualización de datos personales.

A menudo, piden el envío de fotos de documentos o el pago de tasas inexistentes. Este engaño se apoya en la confianza en instituciones públicas y puede incluir mensajes adicionales por SMS o WhatsApp para reforzar la presión.

4. Fraude en compras en línea

Las compras digitales también son terreno fértil para los estafadores. Mediante llamadas o mensajes, el delincuente asegura que existe un problema con un pedido o que un paquete ha sido retenido. Solicitan datos de la tarjeta o acceso a aplicaciones de pago para “liberar la entrega”, lo que puede derivar en cargos no autorizados y robo de información financiera.

5. Llamadas silenciosas o “¿hay alguien ahí?”

Una modalidad más sutil, pero igualmente peligrosa, consiste en llamadas donde no se escucha respuesta o solo una grabación con frases genéricas como “¿me escuchas?”.

Aunque parecen inofensivas, estas llamadas pueden servir para identificar números activos, mapear horarios de atención y, en algunos casos, recoger muestras de voz para fraudes posteriores, como la clonación de identidad o el uso de deepfakes.

Estafas telefónicas bancarias: las mentiras más peligrosas y las mejores estrategias para defenderte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué funcionan estas mentiras: ingeniería social y manipulación emocional

La clave del éxito de estos fraudes radica en el uso de técnicas de ingeniería social. En lugar de explotar vulnerabilidades tecnológicas, los estafadores manipulan emociones como el miedo, la urgencia o la confianza, reduciendo la capacidad de análisis crítico de la víctima y empujándola a tomar decisiones impulsivas.

Los usuarios más vulnerables son aquellos que no desconfían de llamadas inesperadas, no verifican la identidad de quien llama o actúan apresuradamente ante amenazas o promesas poco realistas.

Consejos para protegerte de estafas telefónicas

No interactúes con llamadas sospechosas: Si nadie responde o percibes presión para actuar rápido, cuelga inmediatamente.

Utiliza aplicaciones de identificación de llamadas para recibir alertas sobre intentos de spam y fraudes.

Nunca instales aplicaciones ni compartas contraseñas o códigos por teléfono , especialmente con supuestos empleados de bancos o técnicos.

Verifica siempre la autenticidad de la llamada a través de los canales oficiales de la empresa o banco. No uses los números proporcionados durante la llamada sospechosa.

Reporta y denuncia llamadas sospechosas ante las autoridades o a través de las herramientas de tu operador móvil.

No compartas información sensible (códigos, datos bancarios, documentos) por teléfono.

Ayuda a la comunidad marcando llamadas como seguras o sospechosas en apps de identificación; esto mejora la protección de otros usuarios.

De acuerdo con los expertos de Kaspersky la educación digital y la vigilancia activa son fundamentales para reducir el impacto de estas estafas. La combinación de tecnología y atención consciente de los usuarios es la mejor defensa frente a los fraudes telefónicos que buscan vaciar cuentas bancarias y robar identidades.