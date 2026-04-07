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Top 10 de mentiras más comunes en apps de citas como Tinder y Bumble

La autopresentación y la búsqueda de mayor atractivo impulsan estas prácticas en las apps de citas

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Una mujer mira su smartphone con una app de citas mostrando un hombre. A su lado, un hombre real lee un menú, con perfiles digitales flotando en el fondo y burbujas de chat.
Usuarios de apps para citas mienten en su perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el competitivo mundo de las aplicaciones de citas, donde una decisión puede tomarse en cuestión de segundos, la sinceridad no siempre es la regla. Un estudio realizado por Gamblizard revela que, aunque el 96% de los usuarios afirma ser honesto en su perfil, casi la mitad reconoce haber distorsionado información personal para mejorar sus posibilidades de obtener un “match”.

Esta brecha entre percepción y realidad ha dado lugar a un conjunto de mentiras recurrentes que se repiten en plataformas como Tinder, Bumble o Hinge. Estas falsedades, en su mayoría, no siempre responden a intenciones maliciosas, sino a estrategias de autopresentación o protección.

Sin embargo, influyen directamente en la experiencia de los usuarios y en las expectativas que se generan antes de un encuentro real. A continuación, las 10 mentiras más comunes detectadas en este entorno digital.

Un hombre joven barbudo sentado en un sofá oscuro, sosteniendo un smartphone con la aplicación Grindr abierta, en una habitación con poca luz.
Muchos usuarios de apps de citas afirman haber mentido en su perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. La estatura “aspiracional”

Es una de las más frecuentes, especialmente entre hombres. Muchos usuarios aumentan algunos centímetros su altura para evitar ser descartados en filtros de búsqueda, donde este dato suele ser determinante.

2. Fotos antiguas o poco representativas

Un porcentaje significativo admite usar imágenes de años anteriores o tomadas en momentos favorables. La intención es proyectar una versión idealizada frente al miedo al rechazo físico.

3. Salario y estatus profesional

Algunos perfiles exageran ingresos o cargos laborales. En un entorno competitivo, el éxito económico se presenta como un indicador de estabilidad y atractivo.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la aplicación Grindr abierta, mostrando múltiples perfiles masculinos y un perfil destacado en el centro.
Usuarios, por lo general hombres, mienten en sus ingresos y cargos profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. “Me encanta viajar”

Se ha convertido en una frase recurrente, aunque no siempre refleja la realidad. Muchos usuarios la utilizan para proyectar una imagen aventurera y cosmopolita.

5. Estado civil

Una de las mentiras más sensibles. Algunos usuarios no están realmente solteros, lo que puede implicar relaciones paralelas o situaciones de infidelidad facilitadas por el anonimato digital.

6. Intereses culturales o intelectuales

Afirmar gustos por literatura o cine especializado que no forman parte del consumo habitual. Se trata de una estrategia para coincidir con los intereses de posibles matches.

Una mano femenina con uñas impecables sosteniendo una copa de vino blanco junto a un celular iluminado con una app de citas sobre una mesa oscura por la noche.
Usuarios de apps muchas veces intentan mostrar interés en la cultura cuando en realidad no tiene mucho conocimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. “Butler lies” o excusas cotidianas

Frases como “no vi el mensaje” o “estaba ocupado” son utilizadas para gestionar la interacción sin cerrarla por completo, evitando confrontaciones directas.

8. Intenciones de la relación

Algunos usuarios declaran buscar relaciones serias cuando en realidad buscan encuentros casuales, o viceversa, ajustando su discurso según el perfil de interés.

9. Hábitos de vida

Exagerar rutinas de ejercicio o hábitos saludables es común. Se busca transmitir disciplina y estilo de vida activo, aunque no siempre sea real.

Celular con app de citas abierta mostrando un perfil, junto a la sombra de una figura anónima detrás.
Usuarios mienten al momento de revelar sus hábitos de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Ubicación geográfica

Algunos perfiles modifican su ubicación para aparecer en ciudades más grandes o atractivas, ampliando sus posibilidades de conexión o por razones de privacidad.

¿Por qué los usuarios mienten en las apps de citas?

Según expertos de la Universidad de Oregon, estas prácticas responden principalmente a dos factores. El primero es la autopresentación: la necesidad de mostrar una versión mejorada de uno mismo para destacar en un entorno altamente competitivo. En aplicaciones donde la decisión depende de segundos, pequeños cambios pueden influir en la percepción del otro.

El segundo factor es la protección. En especial, algunas personas —particularmente mujeres— optan por ocultar o modificar ciertos datos personales como medida de seguridad frente a posibles situaciones de acoso o fraude.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Muchos de los usuarios también mienten por protección, para ocultar sus datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las motivaciones, estas dinámicas generan un desafío persistente para las plataformas: gestionar la distancia entre lo que se muestra en pantalla y la experiencia real. La diferencia entre el perfil digital y la persona puede derivar en desconfianza o decepción cuando la interacción pasa del entorno virtual al físico.

En un contexto donde las relaciones comienzan cada vez más en espacios digitales, estas mentiras reflejan no solo estrategias individuales, sino también las tensiones propias de un sistema basado en la primera impresión. La evolución de estas plataformas continúa, pero el reto de equilibrar autenticidad y expectativa sigue siendo uno de los principales desafíos en la era de las citas online.

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