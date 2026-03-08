Tinder ya no es una opción, así fue como Strava se convirtió en una app de citas con grupos para salir a correr

Strava se posiciona como la nueva plataforma de citas para jóvenes que buscan relaciones auténticas basadas en intereses deportivos. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de pasar la noche usando Tinder o Bumble acostado en el sofá o la cama mirando perfiles, ahora una gran cantidad de usuarios salen a correr y gracias a Strava, aplicación para registrar entrenamientos, encuentran citas de una nueva manera.

Hoy, los clubes de running y la propia plataforma funcionan como un inesperado escaparate de citas, desplazando a las aplicaciones tradicionales y transformando la manera en que los jóvenes se conectan sentimentalmente.

Cómo Strava se convirtió en una aplicación de citas

Cada mañana, cientos de miles de corredores comparten en Strava su recorrido, acompañando los datos GPS con selfies sudados y frases ingeniosas. Lo que comenzó como una red para deportistas ha mutado en una comunidad donde el apoyo social se expresa en forma de “kudos” (el equivalente a un “me gusta”), comentarios y seguimiento de perfiles.

Para muchos, la pulsión de ser vistos es evidente. Así lo reconoce una joven corredora, en un artículo de la revista Elle, al admitir que publica fotos y registros pensando en quién podría verlo al otro lado.

Según datos oficiales, uno de cada cinco jóvenes conoce a su cita a través de un club de running creado en Strava. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa interacción cotidiana ha dado pie a un fenómeno sociológico: según datos de la propia Strava, uno de cada cinco jóvenes de la Generación Z ha tenido una cita con alguien conocido a través de un club de running. Además, la creación de nuevos clubes se multiplicó por 3,5 en el último año, reflejando el auge de la tendencia.

El funcionamiento es simple, pero efectivo. Tras una carrera grupal, en vez de pedir el teléfono, se pregunta: “¿Cuál es tu Strava?”. Seguirse en la plataforma permite permanecer en el radar sin la presión de un contacto directo. Dar un kudo o comentar una actividad se convierte en el nuevo super-like, abriendo la puerta a un flirteo menos invasivo y más natural.

Las razones detrás del cambio: saturación y búsqueda de autenticidad

El viraje hacia Strava y otras plataformas sociales de aficiones está directamente relacionado con el agotamiento de las aplicaciones de citas tradicionales. Más del 75% de la Generación Z reporta cansancio y frustración por la superficialidad y la dinámica de “juego de números” de apps como Tinder, donde la conexión genuina parece cada vez más esquiva.

Incluso desde la propia industria, voceros reconocen que el modelo basado en algoritmos y suscripciones ha perdido atractivo, mientras las cifras de usuarios de pago caen y los resultados financieros se resienten.

Strava permite mostrar hábitos de vida reales, proporcionando información valiosa sobre disciplina y compatibilidad entre los usuarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Strava ofrece una alternativa. La plataforma permite mostrar hábitos de vida reales: disciplina, constancia, horarios y preferencias deportivas. Saber que alguien corre cuatro veces por semana a las seis de la mañana revela mucho más que una biografía de 150 caracteres. La seducción aquí es conductual y se basa en la observación previa a cualquier interacción directa.

Para quienes buscan relaciones basadas en intereses y estilos de vida compatibles, Strava aporta ventajas: sus seguidores suelen ser menos numerosos que en otras redes, lo que da pie a una comunidad más pequeña y auténtica. Publicar fotos, recibir comentarios y participar en clubes de running facilita que surjan conversaciones y encuentros fuera de la pantalla.

Un punto clave es que en Strava, todo parte de la actividad compartida. Subir un entrenamiento genera conversación inmediata sobre la ruta, el ritmo o el próximo reto. Ese primer contacto elimina la presión de tener que “venderse” o impresionar artificialmente. El interés nace del cruce natural de caminos y de la admiración por el esfuerzo y la constancia.

Cómo funciona el nuevo coqueteo en Strava

El proceso de acercamiento en Strava tiene su propia gramática. Un kudo discreto, un comentario sobre un recorrido o aparecer en la lista de favoritos de alguien pueden ser señales de interés. El primer paso suele darse en el contexto de un club de running, donde un grupo de desconocidos comparte kilómetros y conversación. Si surge la química, la conversación virtual se traslada a la plataforma, donde es posible seguir el progreso y los hábitos del otro.

La dimensión social de Strava se ha fortalecido con mensajes directos, facilitando conversaciones que van más allá del deporte.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma, que ya cuenta con más de 180 millones de usuarios a nivel mundial, ha potenciado esta dimensión social con la incorporación de mensajes directos desde 2023. Aunque fueron diseñados para coordinar entrenamientos, los usuarios jóvenes rápidamente los adaptaron para el flirteo, utilizando frases como “¿A tu ritmo o al mío?” para romper el hielo.

Uno de los grandes atractivos de este modelo es la naturalidad. Presentarse sudado y sin aliento tras una carrera elimina cualquier fachada y obliga a mostrarse tal cual, lejos de los filtros y las poses de otras redes sociales. La autenticidad, en este caso, es el filtro más efectivo.