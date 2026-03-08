Tecno

Tinder ya no es una opción, así fue como Strava se convirtió en una app de citas con grupos para salir a correr

Uno de cada cinco jóvenes conoce a su cita a través de un club de running creado en la aplicación de entrenamiento

Guardar
Strava se posiciona como la
Strava se posiciona como la nueva plataforma de citas para jóvenes que buscan relaciones auténticas basadas en intereses deportivos. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de pasar la noche usando Tinder o Bumble acostado en el sofá o la cama mirando perfiles, ahora una gran cantidad de usuarios salen a correr y gracias a Strava, aplicación para registrar entrenamientos, encuentran citas de una nueva manera.

Hoy, los clubes de running y la propia plataforma funcionan como un inesperado escaparate de citas, desplazando a las aplicaciones tradicionales y transformando la manera en que los jóvenes se conectan sentimentalmente.

Cómo Strava se convirtió en una aplicación de citas

Cada mañana, cientos de miles de corredores comparten en Strava su recorrido, acompañando los datos GPS con selfies sudados y frases ingeniosas. Lo que comenzó como una red para deportistas ha mutado en una comunidad donde el apoyo social se expresa en forma de “kudos” (el equivalente a un “me gusta”), comentarios y seguimiento de perfiles.

Para muchos, la pulsión de ser vistos es evidente. Así lo reconoce una joven corredora, en un artículo de la revista Elle, al admitir que publica fotos y registros pensando en quién podría verlo al otro lado.

Según datos oficiales, uno de
Según datos oficiales, uno de cada cinco jóvenes conoce a su cita a través de un club de running creado en Strava. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa interacción cotidiana ha dado pie a un fenómeno sociológico: según datos de la propia Strava, uno de cada cinco jóvenes de la Generación Z ha tenido una cita con alguien conocido a través de un club de running. Además, la creación de nuevos clubes se multiplicó por 3,5 en el último año, reflejando el auge de la tendencia.

El funcionamiento es simple, pero efectivo. Tras una carrera grupal, en vez de pedir el teléfono, se pregunta: “¿Cuál es tu Strava?”. Seguirse en la plataforma permite permanecer en el radar sin la presión de un contacto directo. Dar un kudo o comentar una actividad se convierte en el nuevo super-like, abriendo la puerta a un flirteo menos invasivo y más natural.

Las razones detrás del cambio: saturación y búsqueda de autenticidad

El viraje hacia Strava y otras plataformas sociales de aficiones está directamente relacionado con el agotamiento de las aplicaciones de citas tradicionales. Más del 75% de la Generación Z reporta cansancio y frustración por la superficialidad y la dinámica de “juego de números” de apps como Tinder, donde la conexión genuina parece cada vez más esquiva.

Incluso desde la propia industria, voceros reconocen que el modelo basado en algoritmos y suscripciones ha perdido atractivo, mientras las cifras de usuarios de pago caen y los resultados financieros se resienten.

Strava permite mostrar hábitos de
Strava permite mostrar hábitos de vida reales, proporcionando información valiosa sobre disciplina y compatibilidad entre los usuarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Strava ofrece una alternativa. La plataforma permite mostrar hábitos de vida reales: disciplina, constancia, horarios y preferencias deportivas. Saber que alguien corre cuatro veces por semana a las seis de la mañana revela mucho más que una biografía de 150 caracteres. La seducción aquí es conductual y se basa en la observación previa a cualquier interacción directa.

Para quienes buscan relaciones basadas en intereses y estilos de vida compatibles, Strava aporta ventajas: sus seguidores suelen ser menos numerosos que en otras redes, lo que da pie a una comunidad más pequeña y auténtica. Publicar fotos, recibir comentarios y participar en clubes de running facilita que surjan conversaciones y encuentros fuera de la pantalla.

Un punto clave es que en Strava, todo parte de la actividad compartida. Subir un entrenamiento genera conversación inmediata sobre la ruta, el ritmo o el próximo reto. Ese primer contacto elimina la presión de tener que “venderse” o impresionar artificialmente. El interés nace del cruce natural de caminos y de la admiración por el esfuerzo y la constancia.

Cómo funciona el nuevo coqueteo en Strava

El proceso de acercamiento en Strava tiene su propia gramática. Un kudo discreto, un comentario sobre un recorrido o aparecer en la lista de favoritos de alguien pueden ser señales de interés. El primer paso suele darse en el contexto de un club de running, donde un grupo de desconocidos comparte kilómetros y conversación. Si surge la química, la conversación virtual se traslada a la plataforma, donde es posible seguir el progreso y los hábitos del otro.

La dimensión social de Strava
La dimensión social de Strava se ha fortalecido con mensajes directos, facilitando conversaciones que van más allá del deporte.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma, que ya cuenta con más de 180 millones de usuarios a nivel mundial, ha potenciado esta dimensión social con la incorporación de mensajes directos desde 2023. Aunque fueron diseñados para coordinar entrenamientos, los usuarios jóvenes rápidamente los adaptaron para el flirteo, utilizando frases como “¿A tu ritmo o al mío?” para romper el hielo.

Uno de los grandes atractivos de este modelo es la naturalidad. Presentarse sudado y sin aliento tras una carrera elimina cualquier fachada y obliga a mostrarse tal cual, lejos de los filtros y las poses de otras redes sociales. La autenticidad, en este caso, es el filtro más efectivo.

Temas Relacionados

TinderStravaRunningEjercicioAplicaciones de citasAplicacionesEntrenamientoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cotizaciones de criptomonedas para este domingo 8 de marzo del 2026

Los activos virtuales han tenido gran éxito en los últimos meses

Cotizaciones de criptomonedas para este

Nikola Tesla hizo una profecía hace 100 años sobre el “cerebro mundial” y en 2026 ya es una realidad

El inventor imaginó una mente colectiva global, donde cada individuo sería parte de una red de información

Nikola Tesla hizo una profecía

Así puedes saber qué dispositivos extraños están conectados a la red WiFi del hogar y expulsarlos de inmediato

Al momento de identificar cualquier presencia desconocida en la red de internet es clave cambiar la contraseña para evitar robos de información sensible

Así puedes saber qué dispositivos

¿Perdiste tu equipaje? Así puedes rastrear y recuperar tu maleta con la nueva función de Google

La colaboración con compañías internacionales y sistemas de gestión aeroportuaria permite centralizar la información de localización, acelerando los protocolos de recuperación

¿Perdiste tu equipaje? Así puedes

Crean un dispositivo con inteligencia artificial que promete conectar mascotas y dueños en tiempo real

El nuevo sistema, denominado PetPhone, utiliza sensores, GPS y algoritmos avanzados para interpretar gestos y movimientos de los animales, ofreciendo notificaciones automáticas y facilitando la interacción a través de una aplicación móvil

Crean un dispositivo con inteligencia
DEPORTES
La sentencia de una ex

La sentencia de una ex figura de River sobre la posible llegada de Icardi: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer”

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

La tajante frase de Flavio Briatore sobre el debut de Alpine en la Fórmula 1 y su participación en el GP de Australia

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

TELESHOW
Oriana Sabatini mostró a su

Oriana Sabatini mostró a su beba Gia en la intimidad de su hogar a casi una semana de su nacimiento

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido destruyó un dron

Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

Cómo las ondas gravitacionales pueden resolver el debate sobre la velocidad de expansión del universo

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”

De una IA que reza a autorretratos de una artista ciega: la Bienal del Museo Whitney abre renovada

Boric y Kast retoman el traspaso de mando en Chile tras una semana de ruptura por el proyecto del cable submarino a China