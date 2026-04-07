Los astronautas de Artemis II usan Microsoft Outlook como el correo electrónico desde el espacio

Los astronautas de Artemis II emplean Microsoft Outlook desde la nave Orión, a más de 150.000 kilómetros de la Tierra. (NASA / Microsoft)

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA desde la nave Orion y a más 150.000 kilómetros de la Tierra utilizan el correo electrónico Microsoft Outlook, para la gestión personal, organización de tareas y visualización de fotos y videos. Así como cualquier otro oficinista en su lugar de trabajo.

Al igual que un contador que agenda una cita con un cliente o un ingeniero de sistemas que recibe correcciones sobre un software, los astronautas utilizan esta plataforma para gestionar sus actividades diarias.

El uso de Outlook por parte de la tripulación de Artemis II se hizo conocido cuando, pocos días después del inicio de la misión, enfrentaron problemas para acceder a la plataforma, así como podría ocurrirte a ti en tu oficina.

El uso de Outlook por la tripulación se hizo público tras los problemas de acceso que enfrentaron pocos días después de iniciar la misión. Picture taken with a mobile phone. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY

Para qué usan Microsoft Outlook en Artemis II

En la misión Artemis II, los astronautas utilizan Microsoft Outlook como herramienta clave para la comunicación personal, la gestión de correo electrónico y la organización de tareas diarias a bordo de la nave Orión.

Outlook permite a la tripulación coordinar horarios, compartir información relevante y acceder a archivos como fotos y videos, facilitando la planificación y el seguimiento de actividades rutinarias.

Cómo los astronautas acceder a Microsoft Outlook desde el espacio

Los astronautas utilizan computadoras portátiles conectadas a redes Wi-Fi dentro de la nave para acceder a Microsoft Outlook y otras herramientas comerciales, enviando los datos a la Tierra a través de satélites TDRS.

En Artemis II, Outlook es fundamental para la comunicación, la gestión de correos y la organización diaria a bordo de la nave Orión.

Aunque la velocidad de conexión es limitada y a veces se necesita asistencia técnica desde Houston para resolver inconvenientes, como los registrados recientemente en Artemis II, el acceso a estas plataformas es operativo y comparable al uso que se da en la Tierra.

Cuál fue el fallo que tuvieron los astronautas de Artemis II con Microsoft Outlook

El 2 de abril de 2026, cuando la nave estaba a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman notificó al centro de control de Houston que tenía dos cuentas de Microsoft Outlook y ninguna funcionaba.

El problema surgió porque dos instancias del programa abiertas a la vez bloquearon el acceso al correo electrónico.

Ante esta dificultad, Wiseman pidió al equipo en Houston que intentara conectarse de forma remota para revisar Optimus y ambas cuentas de Outlook. Así comenzó una operación de soporte técnico a distancia en pleno espacio, ya que Optimus es el software principal que controla la nave Orión.

El 2 de abril de 2026, estando a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman reportó al control de Houston que no podía acceder a ninguna de sus cuentas de Outlook. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Durante más de una hora, ingenieros y técnicos guiaron a la tripulación hasta restablecer el acceso. Finalmente, desde control confirmaron: “Logramos abrir Outlook. Aparecerá como ‘desconectado’, como era de esperar”.

De esta manera, la misión Artemis II resolvió lo que podría considerarse el primer caso de soporte informático gestionado a casi 400.000 kilómetros de distancia, mostrando que algunos problemas en el espacio no difieren tanto de los que ocurren en la Tierra.

Qué tecnologías complementan a Artemis II

Además de los inconvenientes con Outlook, Artemis II ha destacado por ser la primera misión tripulada en la que la NASA permitió el uso de teléfonos inteligentes comerciales, en este caso el iPhone 17 Pro Max.

Los astronautas utilizaron estos dispositivos para capturar imágenes inéditas tanto dentro como fuera de la cápsula Orión, acercando la experiencia espacial al público en la Tierra.

Los astronautas emplean el iPhone 17 Pro Max para tomar fotografías inéditas tanto del interior como del exterior de la cápsula Orión. NASA/Handout via REUTERS.

La incorporación de los iPhone fue cuidadosamente planificada: cada uno pasó por estrictos controles de seguridad, no tiene acceso a internet ni Bluetooth y debe mantenerse fijado con velcro o guardado en los trajes espaciales para evitar que flote en condiciones de microgravedad.

Estos dispositivos cumplen dos funciones principales: facilitar la documentación de la misión y brindar al público una visión directa de la experiencia espacial.