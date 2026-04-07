Tecno

Los astronautas de Artemis II usan Microsoft Outlook como el correo electrónico desde el espacio

El uso de Outlook en Artemis II se popularizó tras presentar dificultades de acceso pocos días después de iniciar la misión

Guardar
(NASA / Microsoft)
Los astronautas de Artemis II emplean Microsoft Outlook desde la nave Orión, a más de 150.000 kilómetros de la Tierra. (NASA / Microsoft)

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA desde la nave Orion y a más 150.000 kilómetros de la Tierra utilizan el correo electrónico Microsoft Outlook, para la gestión personal, organización de tareas y visualización de fotos y videos. Así como cualquier otro oficinista en su lugar de trabajo.

Al igual que un contador que agenda una cita con un cliente o un ingeniero de sistemas que recibe correcciones sobre un software, los astronautas utilizan esta plataforma para gestionar sus actividades diarias.

El uso de Outlook por parte de la tripulación de Artemis II se hizo conocido cuando, pocos días después del inicio de la misión, enfrentaron problemas para acceder a la plataforma, así como podría ocurrirte a ti en tu oficina.

El uso de Outlook por la tripulación se hizo público tras los problemas de acceso que enfrentaron pocos días después de iniciar la misión. Picture taken with a mobile phone. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
El uso de Outlook por la tripulación se hizo público tras los problemas de acceso que enfrentaron pocos días después de iniciar la misión. Picture taken with a mobile phone. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY

Para qué usan Microsoft Outlook en Artemis II

En la misión Artemis II, los astronautas utilizan Microsoft Outlook como herramienta clave para la comunicación personal, la gestión de correo electrónico y la organización de tareas diarias a bordo de la nave Orión.

Outlook permite a la tripulación coordinar horarios, compartir información relevante y acceder a archivos como fotos y videos, facilitando la planificación y el seguimiento de actividades rutinarias.

Cómo los astronautas acceder a Microsoft Outlook desde el espacio

Los astronautas utilizan computadoras portátiles conectadas a redes Wi-Fi dentro de la nave para acceder a Microsoft Outlook y otras herramientas comerciales, enviando los datos a la Tierra a través de satélites TDRS.

En Artemis II, Outlook es fundamental para la comunicación, la gestión de correos y la organización diaria a bordo de la nave Orión.
En Artemis II, Outlook es fundamental para la comunicación, la gestión de correos y la organización diaria a bordo de la nave Orión.

Aunque la velocidad de conexión es limitada y a veces se necesita asistencia técnica desde Houston para resolver inconvenientes, como los registrados recientemente en Artemis II, el acceso a estas plataformas es operativo y comparable al uso que se da en la Tierra.

Cuál fue el fallo que tuvieron los astronautas de Artemis II con Microsoft Outlook

El 2 de abril de 2026, cuando la nave estaba a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman notificó al centro de control de Houston que tenía dos cuentas de Microsoft Outlook y ninguna funcionaba.

El problema surgió porque dos instancias del programa abiertas a la vez bloquearon el acceso al correo electrónico.

Ante esta dificultad, Wiseman pidió al equipo en Houston que intentara conectarse de forma remota para revisar Optimus y ambas cuentas de Outlook. Así comenzó una operación de soporte técnico a distancia en pleno espacio, ya que Optimus es el software principal que controla la nave Orión.

El 2 de abril de 2026, estando a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman reportó al control de Houston que no podía acceder a ninguna de sus cuentas de Outlook. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
El 2 de abril de 2026, estando a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman reportó al control de Houston que no podía acceder a ninguna de sus cuentas de Outlook. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Durante más de una hora, ingenieros y técnicos guiaron a la tripulación hasta restablecer el acceso. Finalmente, desde control confirmaron: “Logramos abrir Outlook. Aparecerá como ‘desconectado’, como era de esperar”.

De esta manera, la misión Artemis II resolvió lo que podría considerarse el primer caso de soporte informático gestionado a casi 400.000 kilómetros de distancia, mostrando que algunos problemas en el espacio no difieren tanto de los que ocurren en la Tierra.

Qué tecnologías complementan a Artemis II

Además de los inconvenientes con Outlook, Artemis II ha destacado por ser la primera misión tripulada en la que la NASA permitió el uso de teléfonos inteligentes comerciales, en este caso el iPhone 17 Pro Max.

Los astronautas utilizaron estos dispositivos para capturar imágenes inéditas tanto dentro como fuera de la cápsula Orión, acercando la experiencia espacial al público en la Tierra.

Los astronautas emplean el iPhone 17 Pro Max para tomar fotografías inéditas tanto del interior como del exterior de la cápsula Orión. NASA/Handout via REUTERS.
Los astronautas emplean el iPhone 17 Pro Max para tomar fotografías inéditas tanto del interior como del exterior de la cápsula Orión. NASA/Handout via REUTERS.

La incorporación de los iPhone fue cuidadosamente planificada: cada uno pasó por estrictos controles de seguridad, no tiene acceso a internet ni Bluetooth y debe mantenerse fijado con velcro o guardado en los trajes espaciales para evitar que flote en condiciones de microgravedad.

Estos dispositivos cumplen dos funciones principales: facilitar la documentación de la misión y brindar al público una visión directa de la experiencia espacial.

Temas Relacionados

ArtemisOutlookCorreo electrónicoNASATecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿Correrá en mi PC? La nueva función de Steam que predice tus FPS antes de jugar

Conocer los FPS es útil para evaluar la fluidez con la que se ejecuta un videojuego en tu computadora

¿Correrá en mi PC? La nueva función de Steam que predice tus FPS antes de jugar

Este electrodoméstico es el principal culpable de un internet lento en casa

Entre los problemas más comunes por una señal WiFi débil se encuentran cortes en la conexión, dificultad para mantener videollamadas y zonas sin cobertura del router

Este electrodoméstico es el principal culpable de un internet lento en casa

“Hola mamá, perdí mi celular”: la estafa en WhatsApp que suplanta a tu hijo para vaciarte la cuenta

Un mensaje inesperado desde un número desconocido, el relato urgente de un familiar en problemas y una solicitud de transferencia de dinero inmediata son señales de alerta

“Hola mamá, perdí mi celular”: la estafa en WhatsApp que suplanta a tu hijo para vaciarte la cuenta

Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

Interactuar con estafadores puede derivar en robo de identidad, fraudes bancarios y grabación de tu voz para futuros engaños

Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

OpenAI impulsa la semana laboral de cuatro días, con menos horas y sin reducción salarial

La empresa de Sam Altman sostiene que la inteligencia artificial permitirá a los empleadores aumentar aportes para jubilación y salud

OpenAI impulsa la semana laboral de cuatro días, con menos horas y sin reducción salarial
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Modric recordó su debut frente a Argentina y elogió a Riquelme: “Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada“

Real Madrid-Bayern Múnich y Sporting-Arsenal abren los cuartos de final de la Champions League

Los detalles del nuevo contrato de Ancelotti en la selección de Brasil hasta el Mundial 2030: salario millonario y una cláusula especial

Así ve la prensa chilena a Millonarios y a Falcao García poco antes de su encuentro con O’Higgins: “Es un equipo respetable”

TELESHOW
Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

Entre lágrimas, Silvio Soldán reveló el verdadero motivo de su separación de Silvia Süller

Moria Casán celebró la relación del futbolista de Colón de Santa Fe con su novio: “Es absolutamente puro”

Homero Pettinato, los romances de su vida y la posibilidad de volver con La Reini: “Todavía sigo enamorado”

Naturaleza, comidas típicas y paseos: la escapada familiar de Isabel Macedo en los Valles Calchaquíes

INFOBAE AMÉRICA

De la nave Orion a Artemis II: los secretos detrás del éxito que marcará el futuro regreso a la Luna

De la nave Orion a Artemis II: los secretos detrás del éxito que marcará el futuro regreso a la Luna

Rusia suministra inteligencia satelital a Irán para coordinar ataques contra fuerzas de Estados Unidos

Estos son los costos de las visas para Estados Unidos en abril de 2026 según el tipo de trámite

Bolivia registra el segundo mes consecutivo con una inflación negativa: marzo fue de -0,34%

Gobierno panameño establece protocolo para controlar flujo migratorio irregular en puestos terrestres