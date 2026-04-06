El curiosos fallo técnico de Artemis en el espacio: “Tengo dos cuentas de Outlook y ninguna funciona”

Artemis 2 y el primer “soporte técnico lunar”: un fallo de Outlook humaniza la exploración espacial - Microsoft

La misión Artemis 2 ha sido protagonista de un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial, no solo por su retorno tripulado a la órbita lunar, sino por un fallo técnico inesperado que expuso las vulnerabilidades de la tecnología cotidiana en entornos extremos.

Cuál fue el fallo con Outlook en Artemis 2

El pasado 2 de abril de 2026, mientras la nave Orión se desplazaba a casi 150.000 kilómetros de la Tierra, el comandante Reid Wiseman sorprendió al centro de control de Houston con una queja muy familiar para millones de usuarios en la Tierra: “Veo que tengo dos cuentas de Microsoft Outlook, y ninguna funciona”.

El error se originó en el dispositivo informático personal del comandante, donde dos instancias de Outlook ejecutándose simultáneamente bloquearon el acceso a las comunicaciones electrónicas esenciales.

El comandante Reid Wiseman enfrentó problemas con dos cuentas de Microsoft Outlook a 150.000 km de la Tierra, evidenciando la dependencia de software comercial y acercando la vida en el espacio a los desafíos digitales cotidianos - NASA TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

La petición de Wiseman al control de Houston: “si pudieras conectarte remotamente y revisar Optimus y esas dos cuentas de Outlook, sería genial”; desató una operación de soporte técnico a distancia orbital.

Cómo resolvieron el fallo en la tripulación espacial

Durante más de una hora, ingenieros y técnicos guiaron a la tripulación para restablecer el acceso. Finalmente, la confirmación llegó con el llamado desde control: “Logramos abrir Outlook. Aparecerá como ‘desconectado’, como era de esperar”.

Así, la misión Artemis 2 resolvió lo que probablemente sea el primer ticket de soporte informático gestionado a casi 400.000 km de distancia, evidenciando que los problemas del espacio a veces no son tan diferentes de los de la Tierra.

El incidente ha reavivado el debate sobre la dependencia de la NASA y otras agencias espaciales de software comercial, conocido como COTS (Commercial Off-The-Shelf).

Cuando la exploración lunar se detiene por Outlook: el lado humano y digital de Artemis 2 - NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, señala que la hegemonía de Microsoft en la infraestructura gubernamental crea un panorama en el que un simple fallo de una actualización puede escalar a problema de seguridad nacional o espacial.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, defiende la estandarización para facilitar la colaboración internacional y entre centros de control. Sin embargo, casos como el de Artemis 2 demuestran que la robustez exigida por el entorno espacial a veces supera las capacidades de las soluciones comerciales más extendidas.

Qué tecnología están usando en Artemis

Más allá de las dificultades con Outlook, Artemis 2 también ha sido noticia por ser la primera misión tripulada en la que la NASA autorizó el uso de smartphones comerciales, específicamente iPhone 17 Pro Max. Los astronautas documentaron el viaje con imágenes inéditas, tanto dentro como fuera de la cápsula Orion, acercando la experiencia a millones de personas en la Tierra.

La integración de los iPhone no fue improvisada: cada dispositivo fue sometido a rigurosos protocolos de seguridad, no tiene acceso a internet ni Bluetooth y debe estar sujeto con velcro o almacenado en los trajes espaciales para evitar que flote en microgravedad. El objetivo es doble: facilitar la documentación de la misión y ofrecer una ventana directa al público global.

Soporte técnico a 150.000 km: Artemis 2 pone a prueba la resiliencia del software comercial en el espacio - (NASA)

A medida que la exploración espacial se democratiza y se integran más tecnologías de consumo en misiones oficiales, la gestión de fallos y la resiliencia de los sistemas informáticos se vuelven tan importantes como la ingeniería aeroespacial.

La escena, transmitida en directo, puso en pausa la épica del viaje lunar para dar paso a un episodio digno de cualquier oficina: un problema de software de productividad, en medio de una proeza de ingeniería espacial.

El incidente no solo humanizó la misión, evidenció la absoluta dependencia de los astronautas modernos de ecosistemas digitales comerciales, incluso a más de cien mil kilómetros de casa. La lección es clara: la próxima frontera no solo será conquistar el espacio, sino asegurarse de que la tecnología cotidiana esté a la altura del desafío.