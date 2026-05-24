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¿Qué teléfonos Android permiten usar AirDrop? Lista actualizada

A partir de la actualización anunciada por Google en 2025, es posible enviar cualquier tipo de archivo entre móviles Android e iOS de forma sencilla y eficiente

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Fotocomposición que muestra dos manos sosteniendo tres smartphones de diferentes colores y otra mano con un smartphone cuya pantalla muestra la interfaz de AirDrop.
La integración entre Quick Share y AirDrop representa un avance importante en la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales de 2025 se produjo un cambio significativo en la interoperabilidad entre sistemas operativos móviles: la transferencia de archivos entre Android y iOS se hizo posible de manera nativa. Ahora, diferentes modelos de teléfonos Android pueden utilizar AirDrop para compartir archivos directamente con dispositivos Apple, eliminando una de las barreras históricas entre ambos ecosistemas.

La pregunta central que surge para los usuarios es: ¿qué teléfonos Android permiten usar AirDrop? Aquí se presenta la lista actualizada y los detalles sobre cómo funciona esta integración.

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Compatibilidad entre Quick Share y AirDrop: cómo funciona la transferencia de archivos

La integración entre Quick Share y AirDrop representa un avance importante en la experiencia del usuario. Antes de esta actualización, los móviles con Android solo podían compartir archivos entre sí mediante Quick Share, mientras que los dispositivos Apple hacían lo propio con AirDrop, sin posibilidad de comunicación directa entre ambos sistemas.

Android - iPhone - Quick Share - AirDrop - tecnología - 28 de diciembre
Para activar esta compatibilidad, es necesario acceder al menú de configuración del teléfono Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir de la actualización anunciada por Google en 2025, es posible enviar cualquier tipo de archivo entre móviles Android e iOS de forma sencilla y eficiente. Según la propia compañía, “cuando se trata de compartir momentos con familiares y amigos, el dispositivo que tengas no debería importar: compartir debería funcionar sin problemas”.

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Para activar esta compatibilidad, es necesario acceder al menú de configuración del teléfono Android. Aunque la ruta puede variar según el fabricante, generalmente se encuentra en ‘Ajustes’, luego en ‘Conexiones’, después en ‘Más conexiones’ y finalmente en ‘Quick Share’, donde aparece la opción ‘Compartir con dispositivos Apple’.

Una vez habilitada, el intercambio de archivos con dispositivos iOS se realiza de manera nativa, sin necesidad de aplicaciones de terceros.

La integración entre Quick Share y AirDrop representa un avance importante en la experiencia del usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La integración entre Quick Share y AirDrop representa un avance importante en la experiencia del usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Lista actualizada de teléfonos Android compatibles con AirDrop

El despliegue de esta función se realiza de manera gradual y está limitado a dispositivos compatibles. Actualmente, la compatibilidad abarca principalmente móviles de Google, Samsung, Oppo y Vivo, aunque se prevé su expansión a otras marcas importantes en el corto plazo.

En el caso de los móviles Google, los modelos que ya cuentan con compatibilidad con AirDrop son: Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10, Pixel 10a, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9 y Pixel 8a.

Para Samsung, los dispositivos confirmados incluyen el Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ y Galaxy S26. En la marca Oppo, los modelos compatibles son Find N6, Find X9 Ultra, Find X9 Pro y Find X9. Por parte de Vivo, la lista actual se limita al X300 Ultra.

Samsung - iPhone - AirDrop - tecnología - 23 de marzo
Samsung y Oppo también figuran entre las marcas pioneras. (Composición Infobae: Samsung / Captura/PhoneBuff)

Google ha confirmado que la compatibilidad nativa de Quick Share con AirDrop se extenderá a la mayoría de los teléfonos Android durante 2026. Así lo anunció durante el Android Show de ese año: “Hemos hecho que Quick Share sea compatible con AirDrop para teléfonos Android, empezando por Pixel, y este año ampliaremos la compatibilidad a más socios, como Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi y HONOR”.

Próximos modelos Android que recibirán compatibilidad con AirDrop

Además de la lista actual, se espera que otros dispositivos pronto reciban esta funcionalidad. Entre los teléfonos que están en la hoja de ruta para integrar la compatibilidad destacan los modelos de Samsung Galaxy S25 Series, Galaxy S24 Series, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z TriFold.

Otras marcas también verán ampliada la lista de modelos compatibles. Oppo sumará el Find X8, mientras que OnePlus incorporará el OnePlus 15. En el caso de HONOR, los próximos móviles que podrán usar Quick Share con AirDrop serán el Magic V6 y el Magic8 Pro.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Google ha confirmado que la compatibilidad nativa de Quick Share con AirDrop se extenderá a la mayoría de los teléfonos Android durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance implica que, a lo largo de 2026, la mayoría de los teléfonos Android de las principales marcas podrán enviar archivos directamente a dispositivos Apple utilizando la función nativa, sin depender de soluciones externas.

Cómo activar la compatibilidad de Quick Share con AirDrop en teléfonos Android

Para quienes deseen utilizar esta función, el proceso de activación es sencillo pero requiere acceder a la configuración avanzada del dispositivo. En la mayoría de los casos, el usuario debe dirigirse a la sección ‘Ajustes’ del teléfono, ingresar en ‘Conexiones’ y luego buscar el apartado ‘Más conexiones’. Allí, dentro de la opción ‘Quick Share’, se encuentra el interruptor para habilitar la compatibilidad con dispositivos Apple.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de esta opción puede variar según el fabricante y el modelo, ya que el despliegue está siendo progresivo. Solo los dispositivos incluidos en la lista oficial podrán aprovechar esta integración en la primera fase.

Google lidera la adopción de esta función, ya que sus dispositivos Pixel fueron los primeros en contar con compatibilidad plena con AirDrop. Samsung y Oppo también figuran entre las marcas pioneras, sumando sus modelos más recientes a la lista de compatibles.

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