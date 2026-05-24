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Así puedes volver al estilo clásico de capturas en iPhone con iOS 26

La nueva interfaz implementada en iOS 26 muestra la captura a pantalla completa, presentando un conjunto de herramientas y opciones

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Cámara de iPhone con iOS 27
La interfaz tradicional de capturas ofrece una experiencia minimalista y eficiente. (EFE)

La actualización a iOS 26 en los iPhone ha modificado de manera significativa la experiencia de realizar capturas de pantalla. Lo que antes era un proceso rápido y directo, ahora implica pasos adicionales que pueden resultar incómodos para quienes prefieren la simplicidad.

Sin embargo, existe la posibilidad de regresar al método tradicional para captar imágenes de la pantalla, permitiendo a los usuarios mantener la eficiencia a la que estaban acostumbrados.

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Opciones de captura de pantalla en iOS 26: cómo funcionan

Con la llegada de iOS 26, los usuarios de iPhone pueden encontrarse con dos formas distintas de interactuar con las capturas de pantalla. La manera de realizarlas sigue siendo la misma que en versiones anteriores: basta con presionar simultáneamente el botón lateral de bloqueo y el de subir volumen. La diferencia principal radica en la interfaz que aparece después de tomar la imagen.

Apple - iOS 26 - celulares - tecnología - 29 de diciembre
Con la llegada de iOS 26, los usuarios de iPhone pueden encontrarse con dos formas distintas de interactuar con las capturas de pantalla. (Composición Infobae: Europa Press / forums.macrumors.com)

Por un lado, la interfaz considerada clásica estuvo disponible hasta iOS 18. Al tomar una captura, esta aparece como una previsualización pequeña en la parte inferior izquierda de la pantalla.

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Si el usuario no la selecciona, la imagen se guarda automáticamente en la aplicación Fotos después de unos segundos o si se desliza hacia la izquierda. En caso de querer editarla o compartirla de inmediato, basta con pulsar sobre la miniatura para acceder a opciones adicionales.

Por otro lado, la nueva interfaz implementada en iOS 26 muestra la captura a pantalla completa, presentando un conjunto de herramientas y opciones que pueden hacer el proceso más lento para quienes solo desean guardar la imagen sin más interacción.

iPhone - captura de pantalla - Apple - tecnología - 24 de mayo
Si no has desactivado la opción 'Vistas previas en pantalla completa', al tomar una captura en el iPhone esta aparecerá a pantalla completa y mostrará varias opciones. (Captura iPhone)

Diferencias entre la interfaz clásica y la nueva en iPhone

La interfaz tradicional de capturas ofrece una experiencia minimalista y eficiente. La previsualización se muestra sutilmente y desaparece automáticamente si no se utiliza.

En cambio, la nueva interfaz expone la imagen en toda la pantalla y despliega varias funciones: borrar la captura con el ícono de la cruz, dibujar sobre ella mediante el lápiz, compartirla usando la flecha, o guardar la imagen en distintos destinos como Fotos, Archivos o una Nota rápida. También permite copiar y eliminar la captura directamente desde el menú.

Además, quienes posean modelos como el iPhone 15 Pro o versiones posteriores pueden acceder a funciones relacionadas con Apple Intelligence, tales como consultar a la inteligencia artificial sobre la imagen o utilizar Visual Intelligence para identificar elementos dentro de la foto.

Estas herramientas aportan valor añadido, aunque no todos los usuarios las necesitan para sus tareas diarias.

Ambas alternativas coexisten en el sistema operativo, y el cambio de una a otra se realiza de forma rápida desde los ajustes del iPhone. REUTERS/Abdul Saboor
Ambas alternativas coexisten en el sistema operativo, y el cambio de una a otra se realiza de forma rápida desde los ajustes del iPhone. REUTERS/Abdul Saboor

Cambiar la interfaz de capturas en iPhone con iOS 26

Para quienes prefieren la agilidad del método anterior, existe una solución sencilla para volver a la interfaz clásica de capturas en iOS 26. El procedimiento requiere ir a la sección de Ajustes, seleccionar General y después Captura de pantalla.

Allí se encuentra la opción de Previsualizaciones a pantalla completa. Si la casilla está activada, la interfaz moderna permanecerá; si se desactiva, el sistema volverá al estilo tradicional.

Este ajuste puede modificarse tantas veces como se desee, adaptándose a las necesidades de cada usuario. La modalidad clásica resulta especialmente conveniente cuando se planea realizar varias capturas en serie, ya que agiliza el flujo de trabajo y reduce la cantidad de pasos necesarios. La elección entre una u otra queda a criterio personal, permitiendo que cada persona configure su dispositivo según sus preferencias y hábitos.

Quienes posean modelos como el iPhone 15 Pro o versiones posteriores pueden acceder a funciones relacionadas con Apple Intelligence. (Europa Press)
Quienes posean modelos como el iPhone 15 Pro o versiones posteriores pueden acceder a funciones relacionadas con Apple Intelligence. (Europa Press)

Ventajas de cada interfaz para diferentes usos

Aunque la nueva interfaz de capturas en iOS 26 agrega funciones avanzadas, no siempre resulta la más práctica para quienes valoran la rapidez. La versión clásica destaca por su inmediatez, ideal para usuarios que solo desean guardar imágenes sin mayores complicaciones.

En cambio, la versión moderna facilita la edición y el envío de las capturas desde el primer momento, beneficiando a quienes requieren más opciones de manipulación y distribución.

Ambas alternativas coexisten en el sistema operativo, y el cambio de una a otra se realiza de forma rápida desde los ajustes del iPhone. Así, quienes actualicen a iOS 26 pueden personalizar la experiencia de capturas de pantalla para alinearla con sus necesidades diarias, sin renunciar a la eficiencia ni a la funcionalidad.

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