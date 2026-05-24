iPhone 18: cinco funciones que podrían sorprender a los usuarios

La pantalla es otro de los elementos que recibiría una actualización relevante. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

El lanzamiento del iPhone 18 genera gran expectativa entre quienes siguen de cerca las novedades tecnológicas de Apple. Aunque el modelo Pro suele acaparar titulares, el iPhone 18 base apunta a captar la atención de un público amplio gracias a una serie de innovaciones que podrían redefinir la experiencia de usuario.

Cinco funciones, desde cambios en el diseño hasta avances en cámara y conectividad, se perfilan como los puntos más llamativos de este próximo móvil.

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Diseño renovado en el iPhone 18

Uno de los aspectos que más llaman la atención para el iPhone 18 es el cambio visual respecto a las generaciones anteriores. Todo indica que Apple planea dejar atrás la estética de los modelos previos y adoptar una línea similar a la del iPhone 17 Pro.

El iPhone 18 incorporaría una memoria unificada de 12 GB, superando los 8 GB del modelo anterior. (Europa Press)

Esto implicaría un cuerpo fabricado en aluminio, acompañado de un módulo de cámaras realizado en el mismo material y una parte trasera con una zona de cristal. Esta última permite la carga inalámbrica, una tendencia que Apple mantiene desde hace varias generaciones.

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La personalización será otra característica distintiva, ya que se espera que el iPhone 18 esté disponible en una amplia gama de colores. Esta apuesta por el diseño no solo responde a criterios estéticos, sino también a la búsqueda de una mayor diferenciación dentro de la familia de productos de Apple, facilitando que cada usuario encuentre un modelo que se ajuste a sus preferencias.

Innovaciones en pantalla y experiencia visual en el nuevo iPhone

La pantalla es otro de los elementos que recibiría una actualización relevante. Los rumores apuntan a que el iPhone 18 mantendría el panel OLED de 6,3 pulgadas, equipado con tecnología LTPO para mejorar la eficiencia y la calidad visual.

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El lanzamiento del iPhone 18 genera gran expectativa entre quienes siguen de cerca las novedades tecnológicas de Apple. REUTERS/Abdul Saboor

Sin embargo, la novedad más comentada gira en torno a la Isla Dinámica, que se haría más pequeña en esta generación.

Apple lograría esta reducción al ocultar parte de los sensores necesarios para el Face ID bajo la propia pantalla, permitiendo así una experiencia visual más limpia y una mayor superficie útil de visualización. Esta mejora responde a una demanda constante de los usuarios, que priorizan pantallas amplias y sin interrupciones en el contenido.

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Procesador A20 y mejoras en rendimiento e inteligencia artificial

Uno de los puntos de mayor interés para quienes valoran el rendimiento es la inclusión del nuevo chip A20, que debutaría en el iPhone 18. Aunque se trataría de una versión estándar, ligeramente menos potente que el A20 Pro presente en los modelos de gama más alta, se espera que este procesador traiga avances significativos en términos de velocidad y eficiencia.

La novedad más comentada gira en torno a la Isla Dinámica, que se haría más pequeña en esta generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chip A20 estaría especialmente preparado para aprovechar las funciones de inteligencia artificial, lo que podría traducirse en mejoras tanto en la gestión de recursos como en las aplicaciones avanzadas que dependen de esta tecnología.

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Además, el iPhone 18 incorporaría una memoria unificada de 12 GB, superando los 8 GB del modelo anterior. Esto permitiría ejecutar tareas exigentes y gestionar mejor la multitarea, optimizando la experiencia de uso.

Actualización en la cámara

La fotografía sigue siendo un campo donde Apple busca diferenciarse. En el iPhone 18, aunque no habría un aumento en el número de sensores, sí se introduciría un nuevo sensor principal de 48 megapíxeles con apertura variable.

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Esta característica posibilita ajustar el tamaño del diafragma según las condiciones de luz, lo que ayuda a obtener imágenes más nítidas y detalladas tanto en entornos luminosos como en aquellos con poca iluminación.

La fotografía sigue siendo un campo donde Apple busca diferenciarse. REUTERS/Brendan McDermid

El sistema de doble cámara se mantendría, pero con la actualización del sensor principal, el iPhone 18 se posicionaría para competir con los móviles que lideran en fotografía móvil.

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Conectividad avanzada: módem C2 y eficiencia energética

El apartado de conectividad en el iPhone 18 también promete cambios importantes, gracias a la incorporación del módem C2. Este chip, desarrollado por Apple, se caracterizaría por su eficiencia energética y por ser compatible con las tecnologías de redes más recientes.

Esto podría traducirse en una mejor gestión del consumo de batería al utilizar datos móviles y una mayor velocidad de conexión en áreas con cobertura avanzada.

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Aunque todavía no hay información oficial sobre la autonomía de la batería o posibles aumentos de precio relacionados con la escasez de memoria RAM, la introducción del módem C2 apunta a una experiencia más fluida y eficiente para quienes dependen de la conectividad móvil en su día a día.