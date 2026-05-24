El método correcto para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla

El mantenimiento del TV debe ser periódico y siguiendo las instrucciones del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es común mirar la pantalla del televisor y notar polvo, marcas de dedos o pequeñas manchas que parecen imposibles de eliminar. Aunque limpiar el televisor puede parecer una tarea simple, hacerlo de forma incorrecta puede traer consecuencias: desde rayas permanentes hasta fallos en el funcionamiento del aparato.

Por eso, conocer el método adecuado para limpiar la pantalla ayuda a conservar la calidad de imagen y previene daños prematuros, cortocircuitos y hasta la pérdida de la garantía.

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Elegir bien los productos y técnicas de limpieza, por sencillo que parezca, puede marcar la diferencia entre mantener el TV en óptimas condiciones o arriesgarse a deteriorar componentes delicados.

Es clave seguir las instrucciones del fabricante para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, se explica los pasos que se deben seguir para limpiar el televisor, según pautas de fabricantes de electrodomésticos como LG y TCL.

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Qué se debe hacer antes de limpiar el televisor

Antes de cualquier intento de limpieza, es indispensable apagar el televisor y desenchufarlo. Esta medida no solo protege la pantalla sino que reduce el riesgo de accidentes eléctricos, como descargas o cortocircuitos accidentales.

Este paso inicial permite observar mejor la suciedad, el polvo y las huellas dactilares, porque la pantalla apagada revela con claridad las zonas problemáticas.

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El electrodoméstico debe estar desconectado de la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se debe alejar el televisor de fuentes de luz directa mientras se inspecciona la superficie. Así, es más sencillo identificar manchas o residuos acumulados.

Leer el manual de usuario y confirmar qué productos son compatibles con el modelo específico resulta clave, en especial si el aparato aún cuenta con garantía vigente.

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Cuál paño y productos se deben utilizar para limpiar el televisor

La elección de las herramientas de limpieza marca la diferencia entre un resultado óptimo y un posible daño en alguna parte del televisor.

El paño de microfibra es la opción más segura para limpiar la pantalla del televisor, por su suavidad y capacidad para atrapar el polvo sin dejar rayas ni residuos. Estos paños pueden reutilizarse tras su lavado y resultan más económicos que otros productos no diseñados para superficies delicadas.

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Se debe tener cuidado con los artículos de limpieza que se aplican al televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los televisores no tolera líquidos en exceso. Se debe evitar el uso de agua o limpiadores domésticos tradicionales. Si la pantalla presenta manchas difíciles, puede usarse una pequeña cantidad de alcohol isopropílico aplicada sobre el paño de microfibra, nunca directamente sobre la pantalla.

Cómo se debe realizar la limpieza para evitar rayas o marcas en el televisor

La técnica de limpieza influye en la conservación de la pantalla. Se aconseja limpiar la superficie con movimientos circulares y suaves, lo que ayuda a eliminar el polvo y las huellas sin dejar rayas visibles.

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Prestar atención a los bordes y esquinas es igual de relevante, pues son zonas donde suele acumularse suciedad que puede pasar desapercibida. Una presión excesiva podría dañar el panel, sobre todo en los televisores ultradelgados.

Por ese motivo, es preferible revisar el resultado después de cada pasada y volver a limpiar solo si es necesario. En caso de acumulación de residuos, repetir el procedimiento con una parte limpia del paño de microfibra.

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Los puertos del TV suelen acumular polvo que pueden dificultar su funcionamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, el polvo acumulado en las rejillas de ventilación puede comprometer la refrigeración interna del televisor y causar fallos repentinos. Para evitar fallos, la limpieza de estas zonas debe realizarse al menos una vez al año o cuando se perciba un funcionamiento anómalo, como un sobrecalentamiento.

Qué cuidados adicionales debe tener el televisor para prolongar su vida útil

El lugar donde se ubica el televisor influye en su conservación. Las temperaturas extremas pueden afectar el funcionamiento del electrodoméstico, así que se sugiere mantenerlo entre 0 y 40 grados.

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Otro factor a considerar es que la exposición directa a la luz solar o a una iluminación intensa puede provocar manchas en la pantalla. Por ello, se debe posicionar el televisor en lugares donde no reciba luz directa.