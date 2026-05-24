El íntimo festejo de cumpleaños de Lucía Galán en Madrid: “Una tarde maravillosa”

Desde Madrid, Lucía Galán celebró su cumpleaños acompañada de su hija, Rocío, y su yerno, Damián (Instagram)

Hay cumpleaños que se celebran lejos de casa pero igual logran sentirse como un abrazo. Así fue el número 65 para Lucía Galán, quien eligió Madrid como escenario para una tarde cargada de emociones, rodeada de amigos y de su familia más cercana. La cantante, instalada en España desde hace varios meses, compartió con sus seguidores de Instagram algunos de los momentos más íntimos y entrañables de la celebración, donde no faltaron las sorpresas, los rituales y esos pequeños gestos que convierten una fecha en un recuerdo inolvidable.

La artista festejó junto a su hija, Rocío Hazán, su pareja Damián Aramendi, y su pequeño grupo selecto de invitados en una reunión que priorizó la calidez por sobre cualquier despliegue. En un ambiente relajado y familiar, la comida argentina se hizo presente en la mesa y los abrazos se multiplicaron en cada rincón del departamento madrileño. “Así fue mi festejo en Madrid, con amigos, familia y mis queridos Rocío y Damián que organizaron todo. Siempre se complica cuando se canta ‘que los cumplas’ porque me pueden decir: Graciela - Lucía - Mamá - y se arma una confusión jajaja. Fue una tarde maravillosa”, escribió Lucía junto al video donde se la ve rodeada de los suyos, lista para soplar las velitas.

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En las imágenes, se pudo apreciar una mesa larga con una merienda y una pequeña torta espera su momento de protagonismo, con una única vela encendida. Los aplausos y las risas se mezclaron con la emoción de la cantante, quien recibió las muestras de cariño antes de pedir un deseo. Lejos de los grandes escenarios y del bullicio de los shows, Lucía se permitió disfrutar de la simpleza de la compañía y del afecto, en una celebración donde lo importante fue estar juntos.

Lucía y su hija Rocío en su fiesta de cumpleaños

Sin embargo, el regalo más especial no estaba en la mesa sino sobre uno de los muebles del living: dos retratos pintados a mano bajo un estilo moderno y expresionista. Uno de ellos retrata a Lucía, con su sonrisa característica y su melena rubia iluminada por colores intensos; el otro, a Rocío, con una impronta más delicada y luminosa. Las pinceladas en tonos rosas, celestes, amarillos y violetas capturan la esencia de ambas y reflejan el vínculo inquebrantable que las une. La emoción se hizo visible en el rostro de la cantante, quien no dudó en compartir ese momento con sus seguidores.

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El posteo no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones de colegas y amigos del medio. Ana Rosenfeld, Osvaldo Laport y Marcela Morelo fueron algunos de los que se sumaron a la ola de buenos deseos, junto a fanáticos que dejaron mensajes como “Feliz cumpleaños, amiga”, “Te quiero, ¡feliz cumpleaños!”, “Amo verte tan feliz” y “Te mereces todo lo mejor, ¡muy feliz cumpleaños, hermosa!”.

Los retratos de madre e hija en su festejo de cumpleaños

Este festejo íntimo en Madrid se suma a una seguidilla de momentos inolvidables para la cantante. En marzo pasado, Lucía vivió el casamiento de su hija Rocío con Damián, un acontecimiento cargado de alegría y significado familiar. “Imposible describir este día”, había escrito entonces, acompañando la frase con algunas de las postales más emotivas del civil entre la joven de 28 años y su pareja. El evento, reservado solo para familiares y amigos muy próximos, se convirtió en un hito para los Galán, por el peso afectivo y la felicidad compartida.

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Lucía compartió un momento de alegría y celebración con sus seres queridos, rodeada de globos en una atmósfera festiva en casa (Instagram)

Instalada en España y disfrutando de una etapa distinta, Lucía eligió el perfil bajo para una celebración que, lejos de cualquier ostentación, puso el foco en el amor, la familia y los pequeños detalles. Entre canciones improvisadas, retratos llenos de color y una mesa rodeada de afecto, la cantante festejó sus 65 años con la certeza de que los momentos simples son, muchas veces, los que más se atesoran.