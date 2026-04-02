La tecnología de Artemis II que protege la vida de los astronautas en el espacio rumbo a la Luna

La misión Artemis II marca el regreso humano a la órbita lunar con tecnología avanzada y cuatro astronautas a bordo. (REUTERS/Brendan McDermid)

El reciente lanzamiento de Artemis II marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de cinco décadas. A bordo de la nave Orión, los cuatro astronautas emprendieron un viaje que busca preparar el terreno para un futuro alunizaje.

Este ambicioso proyecto de la NASA implica el despliegue de una serie de tecnologías avanzadas, diseñadas específicamente para garantizar la vida y la seguridad de la tripulación en uno de los entornos más hostiles conocidos.

La cápsula Orión, que partió desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, alcanzó la órbita terrestre tras separarse de los gigantescos depósitos del cohete SLS.

Desde ese momento, los astronautas se encuentran expuestos a una serie de desafíos extremos: temperaturas cercanas a los -270 °C, ausencia total de presión atmosférica y radiación cósmica. Para sobrevivir en estas condiciones, la tecnología embarcada y los sistemas de soporte vital se convierten en el único escudo entre la vida y el vacío.

Más de 200 sensores gestionan en tiempo real la temperatura, el suministro de agua y oxígeno para asegurar la supervivencia de los astronautas. (NASA TV/via REUTERS)

Cuáles son los sistemas que protegen la nave donde viajan los astronautas

Uno de los desarrollos más críticos para Artemis II es la Unidad de Control Térmico—o TCU, por sus siglas en inglés—, fabricada por la empresa española Airbus Crisa en Tres Cantos, Madrid. Esta tecnología ha sido calificada por los propios ingenieros como “el cerebro de la misión”.

Su función principal es mantener las condiciones necesarias para la vida dentro de la cápsula Orión, asegurando que la temperatura oscile entre 18 °C y 24 °C pese a que el exterior puede alcanzar los -170 °C o incluso menos.

La TCU está conectada a más de 200 sensores que monitorean y regulan la temperatura interna, el suministro de agua y el aire respirable para los astronautas. Este sistema gestiona en tiempo real los parámetros vitales y distribuye recursos esenciales, como agua potable y oxígeno, a cada miembro de la tripulación.

Además de la regulación térmica, la TCU resiste condiciones extremas. Ha sido probada exhaustivamente bajo vacío, vibración y diferentes temperaturas para garantizar su funcionamiento continuo en el entorno espacial, donde la tolerancia a fallos es nula.

La TCU de Artemis II ha superado pruebas exigentes de vacío, vibración y temperaturas extremas para validar su fiabilidad en el espacio. (NASA TV/Cedida a REUTERS)

La tecnología que cuida la vida de los astronautas

La protección de la tripulación no termina en los sistemas de la nave. Cada astronauta lleva consigo dispositivos tecnológicos de última generación, incluyendo trajes presurizados y sensores biométricos en forma de pulseras. Estos aparatos permiten registrar de manera constante el movimiento, los patrones de sueño y otros datos clave sobre la salud y el rendimiento de los viajeros.

Durante la misión, se recolectan muestras de saliva y sangre antes, durante y después del vuelo, para estudiar la respuesta del sistema inmune en condiciones de microgravedad y radiación. Estas muestras, conservadas tanto en formato seco como líquido, serán analizadas posteriormente para comprender mejor cómo reacciona el organismo humano ante los desafíos del espacio.

Uno de los elementos más innovadores del equipamiento científico de Artemis II es el proyecto AVATAR de la NASA. Por primera vez, se utilizarán “órganos en chip” más allá de los cinturones de radiación de Van Allen. Estos dispositivos, fabricados a partir de células de los propios astronautas, simulan tejidos humanos como la médula ósea y permiten estudiar los efectos de la radiación y la microgravedad de forma personalizada.

El objetivo de AVATAR es predecir de manera precisa el impacto del entorno espacial en la salud de la tripulación. Los datos obtenidos se compararán con los registros de la Estación Espacial Internacional y las muestras biológicas tomadas antes y después de la misión.

El proyecto AVATAR de la NASA emplea órganos en chip para estudiar de forma personalizada los efectos de la radiación y la microgravedad en la tripulación. (REUTERS/Joe Skipper)

Cuáles son los peligros a los que están expuestos en el viaje a la Luna

La misión Artemis II enfrenta riesgos significativos. El vacío espacial presenta temperaturas extremas, radiación cósmica que puede dañar tejidos y equipos electrónicos, y la amenaza constante de micrometeoritos. La cápsula Orión está diseñada para resistir estos peligros, con un escudo térmico capaz de soportar temperaturas de hasta 2.700 °C durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

El suministro de energía también es un reto mayor. Tras el desacoplamiento de los propulsores, se desplegaron cuatro paneles solares, cada uno con 15.000 celdas, que capturan la energía necesaria para alimentar los sistemas vitales de la nave durante los 10 días de travesía.