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Casi 6 de cada 10 niños latinos juega o consume streaming: el ocio que desafía a padres

Los videojuegos y contenidos en línea están cambiando la relación de los menores con la tecnología y plantea retos para proteger su privacidad y bienestar

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Cinco niños latinos, concentrados, juegan un videojuego en un computador de escritorio. Algunos usan mandos, mientras uno maneja el teclado y el ratón.
El estudio de Kaspersky sobre lenguaje digital revela que el entretenimiento digital domina la vida de niños latinoamericanos menores de 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entretenimiento digital se ha convertido en la actividad más extendida entre los niños latinoamericanos, según el estudio Lenguaje Digital realizado por Kaspersky. Datos de la encuesta revelan que casi seis de cada diez menores de 15 años emplean internet principalmente para jugar en línea o ver contenidos en streaming. Esta preferencia muestra cómo las pantallas han transformado los espacios de ocio y la manera en que niños y adolescentes utilizan su tiempo libre.

El informe destaca que la prevalencia de estas actividades responde a una cuestión de acceso que plantea retos asociados a la seguridad digital. Según Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para las Américas en Kaspersky, la integración de servicios recreativos digitales en la vida infantil modifica la relación de los menores con la tecnología y expone nuevas vulnerabilidades difíciles de regular mediante simples restricciones.

Los expertos subrayan la importancia de implementar controles parentales y normas de acompañamiento frente a la consolidación del entretenimiento como principal puerta de entrada a internet. Este enfoque busca prevenir riesgos como el contacto con desconocidos, la exposición a publicidad persuasiva y la recolección indebida de datos personales.

Cinco niños latinos, tres niños y dos niñas, miran atentamente una pantalla de computadora con un videojuego, algunos con el pulgar hacia arriba.
Casi seis de cada diez menores utilizan internet principalmente para videojuegos y streaming, según datos recientes del informe de Kaspersky. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el vocero de Kaspersky, “Cuando el entretenimiento se vuelve la puerta de entrada principal a internet para los niños, también se convierte en el canal más probable para que aparezcan riesgos: desde contacto con desconocidos y captura de datos personales en juegos, hasta exposición a contenido no apto o publicidad/estímulos diseñados para manipular decisiones de consumo”.

“Además, el streaming y los videojuegos suelen operar con recomendaciones algorítmicas y funciones sociales que pueden empujar a los menores a pasar más tiempo conectados, normalizando hábitos difíciles de regular. En la práctica, el reto no es ‘prohibir pantallas’, sino asegurar que ese ocio digital ocurra con configuraciones de privacidad, controles parentales y acompañamiento, porque un entorno pensado para entretener también puede ser un entorno ideal para perfilar, persuadir o engañar”.

En respuesta a estos desafíos, la compañía recomienda que los adultos participen activamente en la experiencia digital de los niños, revisen las configuraciones de privacidad de cada aplicación y acuerden reglas claras en torno a tiempos y contextos de uso. Entre las sugerencias específicas figuran evitar la presencia de dispositivos en la habitación durante la noche y emplear soluciones de control parental que permitan filtrar contenidos y recibir alertas sobre potenciales riesgos.

El mercado global del gaming en PC se transforma con el auge de juegos independientes y asequibles.
El mercado global del gaming en PC se transforma con el auge de juegos independientes y asequibles.

La consolidación del gaming en PC redefine el consumo digital infantil y juvenil

Mientras el streaming y los videojuegos continúan expandiéndose entre menores en América Latina, el mercado global del gaming en PC evidencia una transformación profunda. En el 2026, PC & Console Gaming Report de la consultora Newzoo, analizó que los juegos por menos de USD 30 protagonizan el mayor crecimiento en ingresos, con un aumento del 40% entre 2022 y 2025 dentro del mercado de PC.

El informe, revelado por Acer, indica que este segmento económico, impulsado por desarrolladores independientes y experiencias accesibles, ha captado cerca del 9% de los ingresos anuales de la industria en 2025. El crecimiento no se limita al volumen de juegos baratos: las ventas de nuevos lanzamientos en ese rango de precio aumentaron un 156% según Newzoo, desplazando parte del dominio histórico de los títulos premium.

La tendencia revela que los jugadores más jóvenes equilibran su gasto entre grandes producciones y propuestas asequibles, favoreciendo un ecosistema caracterizado por la diversidad. El rango de precio medio (USD 30 a 50) también registró un crecimiento cercano al 60% en ingresos en el periodo analizado.

Los videojuegos y el streaming en PC presentan funciones sociales y recomendaciones algorítmicas que pueden aumentar el tiempo de conexión de los menores.
Los videojuegos y el streaming en PC presentan funciones sociales y recomendaciones algorítmicas que pueden aumentar el tiempo de conexión de los menores.

El director regional de Acer para Colombia y México, Silvio García, destaca el papel de la PC como motor de innovación: “La evolución del mercado confirma algo que venimos viendo desde hace años: la PC sigue siendo el espacio donde el gaming crece con mayor diversidad e innovación. Desde títulos independientes hasta grandes producciones, los jugadores buscan equipos capaces de adaptarse a distintos estilos de juego y niveles de exigencia”.

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