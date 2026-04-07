Jóvenes de la Generación Z registran un nivel intelectual inferior al de sus padres por esta tecnología

El exceso de tiempo frente a pantallas influye negativamente en la atención, según el especialista. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un neurocientífico sostiene que la Generación Z es la primera cohorte en décadas que muestra un descenso en sus capacidades cognitivas respecto a la generación anterior. Este fenómeno, vinculado a la dependencia de la tecnología digital, pone en entredicho el sostenido avance intelectual que marcó el siglo XX y plantea nuevos desafíos para la educación y el desarrollo de los jóvenes.

Generación Z: descenso en habilidades cognitivas y el fin del efecto Flynn

Según el neurocientífico australiano Jared Cooney Horvath, profesor de la Universidad de Melbourne y especialista en desarrollo cognitivo, los jóvenes nacidos entre finales de los noventa y principios de los dos mil presentan un rendimiento inferior en pruebas académicas estandarizadas en comparación con sus padres.

“Es la primera generación en la historia moderna que obtiene peores puntuaciones en las pruebas académicas estandarizadas que la anterior”, expuso Horvath ante el Senado de Estados Unidos en enero. Además, advierte sobre la percepción inflada de sus propias capacidades: “Cuanto más inteligentes se creen, más tontos son en realidad”.

Los jóvenes presentan un rendimiento inferior en pruebas académicas estandarizadas, según el neurocientífico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este dato marcaría el final del llamado efecto Flynn, un fenómeno descrito por el investigador James R. Flynn, que reflejaba un crecimiento intergeneracional del cociente intelectual impulsado por mejores condiciones educativas, nutricionales y ambientales.

La constatación de una reversión en esta tendencia sugiere que la Generación Z podría quedar rezagada en aspectos clave del desarrollo intelectual.

Dependencia tecnológica y deterioro de la atención

La investigación de Horvath identifica una relación directa entre la omnipresencia de la tecnología y el deterioro de funciones cognitivas básicas entre los jóvenes actuales. El exceso de tiempo frente a pantallas influye negativamente en la atención, la memoria, la lectoescritura, las habilidades matemáticas y la capacidad de resolver problemas.

Su relación con la tecnología es natural y suelen adaptarse con rapidez a las novedades digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Más de la mitad del tiempo que un adolescente pasa despierto frente a una pantalla”, apunta el neurocientífico al New York Post, lo que afecta incluso al aprendizaje en entornos educativos donde la tecnología es protagonista.

Horvath subraya que la biología humana está orientada al aprendizaje a través de la interacción con otros y el estudio profundo, no a la búsqueda superficial de información en dispositivos electrónicos. Esta brecha impacta en la forma en que los jóvenes procesan, comprenden y retienen información relevante.

Consecuencias en la escritura manual y la comprensión

El desplazamiento del bolígrafo y el papel por dispositivos digitales ha reducido la práctica de la escritura a mano entre los nativos digitales. Cerca del 40% de la Generación Z manifiesta dificultades para mantener una caligrafía fluida, un problema que va más allá de lo estético.

El desplazamiento del bolígrafo y el papel por dispositivos digitales ha reducido la práctica de la escritura a mano entre los nativos digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Escribir a mano activa regiones cerebrales asociadas con la memoria y la comprensión, promoviendo un procesamiento más profundo del lenguaje y del conocimiento.

Como consecuencia, países líderes en tecnología como Suecia han comenzado a limitar el uso de ordenadores en las aulas, reconociendo la importancia de conservar métodos de aprendizaje tradicionales para contrarrestar los efectos negativos de la digitalización excesiva.

La advertencia de Horvath abre el debate sobre el equilibrio entre tecnología y desarrollo cognitivo, y plantea la necesidad de repensar los métodos educativos para las nuevas generaciones.

“Más de la mitad del tiempo que un adolescente pasa despierto frente a una pantalla”, apunta Horvath. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales características de la Generación Z

La Generación Z agrupa a quienes nacieron aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de los años 2010. Este grupo ha crecido en un entorno marcado por la conectividad digital, el acceso inmediato a la información y el uso cotidiano de redes sociales y dispositivos inteligentes.

Su relación con la tecnología es natural y suelen adaptarse con rapidez a las novedades digitales, lo que influye en sus hábitos de consumo, comunicación y aprendizaje.

Además, la Generación Z se caracteriza por mostrar interés en temas sociales, diversidad e inclusión. Valoran la autenticidad y suelen expresarse abiertamente sobre cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, los derechos humanos y el bienestar mental. Esta generación también prioriza la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y profesional, buscando entornos laborales que permitan compatibilizar ambos aspectos.