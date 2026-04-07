Este electrodoméstico es el principal culpable de un internet lento en casa

Muchas veces los fallos del servicio son consecuencia de errores al momento de ubicar el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertos casos, la causa principal de una red de internet lenta no se relaciona con el proveedor de servicios ni con el plan contratado, sino con factores internos del propio hogar. Entre estos destaca la ubicación del router WiFi, cuya posición respecto a ciertos electrodomésticos puede determinar la calidad de la señal.

Uno de los conflictos más frecuentes ocurre cuando el router se instala cerca de aparatos que emiten radiación electromagnética. En particular, el microondas se identifica como el principal responsable de las interferencias más severas.

La proximidad entre ambos dispositivos puede provocar una gran reducción en la velocidad de navegación, así como desconexiones puntuales, afectando la experiencia digital diaria.

Por qué no es seguro instalar el microondas al lado del router de WiFi

El microondas opera en una frecuencia similar a la del router de WiFi, lo que genera interferencias y ralentiza la conexión cuando ambos dispositivos están próximos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según High Speed Internet, el microondas utiliza ondas electromagnéticas para calentar alimentos, operando en una frecuencia similar a la empleada por muchos routers WiFi, sobre todo en la banda de 2,4 GHz.

Esta coincidencia de frecuencias favorece que, al estar en funcionamiento, el microondas libere pequeñas emisiones que interfieren directamente en el espectro de la señal inalámbrica.

Este fenómeno explica por qué la conexión suele ralentizarse o interrumpirse durante el uso del microondas, y por qué la separación física entre el router y este aparato resulta fundamental para mejorar la calidad de la red.

Qué otros aparatos y objetos pueden afectar negativamente la red WiFi doméstica

Televisores, computadoras y materiales presentes en el mobiliario pueden debilitar la señal inalámbrica cuando se sitúan cerca del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del microondas, otros dispositivos como los televisores y las computadoras de escritorio pueden provocar cierto grado de interferencia, aunque en menor medida.

Estos aparatos contienen componentes electrónicos capaces de emitir pequeñas ondas que afectan la propagación de la señal, sobre todo si se ubican muy cerca del router.

Adicionalmente, la presencia de materiales como el metal, el agua o el vidrio en electrodomésticos o muebles, puede debilitar la señal WiFi cuando se interponen entre el router y los dispositivos conectados.

Las construcciones con paredes de piedra, cemento, azulejos o metal pueden bloquear la señal de gran forma, generando zonas muertas donde la conectividad resulta deficiente o inexistente.

Cuál es el lugar más adecuado para instalar el router en el hogar

Ubicar el router en una zona central favorece una distribución uniforme de la señal y mejora la cobertura en todas las habitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La correcta ubicación del router dentro del hogar es la medida más eficaz para mejorar la cobertura. Colocar el dispositivo en un punto central de las habitaciones permite que la señal se distribuya de forma más uniforme y alcance todas las áreas con similar intensidad.

Este criterio se aplica sobre todo en casas de tamaño mediano, donde un router puede cubrir la totalidad del espacio si se posiciona correctamente.

Asimismo, asegurar que el router esté cerca de las zonas de mayor uso, como oficinas o espacios comunes, eleva la calidad de la conexión en los lugares donde se necesita mayor estabilidad.

Se debe evitar colocar el router en habitaciones apartadas o rincones, porque esto obliga a la señal a atravesar un mayor número de obstáculos.

Qué es mejor: ubicar el router de WiFi elevado o cerca al piso

La localización del dispositivo depende de cuántos pisos tiene la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura a la que se coloca el router influye en la eficacia de la señal. Instalar el dispositivo sobre una mesa, estantería o soporte de pared permite sortear obstáculos y distribuir la señal de manera más efectiva.

Cuando el router se coloca en el suelo, parte de la potencia se pierde al ser absorbida por el pavimento, lo que reduce la cobertura en el resto de la vivienda.

En hogares de varios niveles, se aconseja instalar el router cerca del techo del primer piso o cerca del suelo en el segundo, buscando siempre una ubicación central y evitando bloqueos por muebles.

Este ajuste facilita que la señal llegue a las plantas superiores e inferiores, mejorando la cobertura y minimizando las zonas sin conexión.