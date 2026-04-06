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Ubicar el router elevado o en el piso: qué es mejor para que el internet no funcione lento en el día

Para que la señal WiFi llegue a todas las habitaciones del hogar hay que considerar que este dispositivo esté instalado en una zona central y alejado de electrodomésticos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una correcta localización de este aparato evita errores en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación del router WiFi en el hogar suele venir acompañada de una pregunta que parece simple, pero puede tener un impacto directo en la calidad de la conexión a internet: ¿conviene ubicarlo cerca del piso o es preferible colocarlo en una posición elevada?

La respuesta a esa duda influye en la velocidad y estabilidad de la señal durante el día, sobre todo cuando la demanda de conectividad aumenta y cada metro de cobertura resulta valioso.

El debate sobre dónde situarlo, si a ras de suelo o en una repisa, implica considerar tanto el diseño de la vivienda como los posibles obstáculos físicos y electrónicos que pueden interferir en la señal.

Qué es mejor: elevar el router o dejarlo en el piso

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elevar el router favorece la propagación de la señal y evita bloqueos causados por muebles y otros obstáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevar el router ofrece ventajas concretas en cuanto a la propagación de la señal. HighSpeedInternet sugiere colocar el aparato sobre una mesa, estantería o mediante un soporte de pared, lo que contribuye a evitar que la señal quede bloqueada por muebles grandes.

Al estar más alto, disminuye la posibilidad de que la energía del WiFi se dirija directamente al suelo y se disperse sin utilidad. No obstante, hay una excepción relevante para viviendas de varios pisos.

Si se busca mantener el router en la ubicación más central, el consejo es instalarlo cerca del techo en el primer piso o cerca del suelo en el segundo piso, siempre verificando que los muebles no obstaculicen la emisión de la señal. Esta pauta responde a la necesidad de repartir la cobertura entre diferentes niveles de la casa

En qué lugar del hogar es mejor ubicar el router de WiFi

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Situar el router en el centro de la vivienda ayuda a distribuir la señal de manera uniforme y reduce zonas sin cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, colocar el router en el punto más central del hogar ayuda a que la señal WiFi se distribuya de manera uniforme en todas las habitaciones. Los routers modernos suelen tener el alcance suficiente para cubrir hogares de tamaño medio, siempre que se ubiquen en una posición estratégica.

La ubicación central reduce la distancia entre el router y los dispositivos en uso, lo que minimiza la pérdida de señal de internet y mejora la experiencia de navegación.

Además, permite evitar situaciones en las que una parte importante de la cobertura se desperdicia al salir fuera del perímetro del hogar o encontrarse bloqueada por paredes lejanas.

Qué materiales al interior del hogar pueden afectar la señal del WiFi

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Hay que evitar que el router quede cerca a paredes metálicas o muy gruesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal WiFi puede atravesar paredes, pero ciertos materiales debilitan o incluso bloquean la transmisión. Objetos y estructuras compuestos de metal, piedra, agua y azulejos representan barreras importantes para la conectividad inalámbrica. Incluso cuando la señal logra pasar a través de paredes, su intensidad disminuye.

Por este motivo, se sugiere elegir un lugar para el router donde la línea de visión hacia las zonas de mayor uso, como la oficina o el salón, tenga que traspasar la menor cantidad posible de obstáculos. Esta estrategia ayuda a mantener una conexión más sólida y constante.

Cuáles electrodomésticos interfieren en la señal de internet

Sumado a los muebles y las paredes, algunos dispositivos pueden incidir en la calidad del WiFi. Televisores y computadoras generan interferencias, pero los microondas constituyen uno de los mayores problemas por la similitud de la longitud de onda de su radiación con la de la señal WiFi.

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cercanía del router a microondas y otros dispositivos puede provocar interferencias y caídas de velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el router se instala junto a un microondas, las probabilidades de experimentar caídas de velocidad aumentan de gran manera. Por esta razón, la pauta a seguir es evitar que el router comparta espacio con estos aparatos, lo que ayuda a preservar la estabilidad de la conexión durante el uso diario.

Cómo incide la orientación de las antenas del router en la señal WiFi

En routers con antenas ajustables, la orientación puede marcar la diferencia en el alcance y la potencia de la señal. Se sugiere orientar las antenas en distintas direcciones, lo que facilita que la red cubra áreas más amplias del domicilio.

Asimismo, la configuración adecuada de las antenas permite que los dispositivos conectados establezcan una conexión más robusta, reduciendo los puntos muertos y mejorando la velocidad de transferencia. Esta práctica resulta muy útil en hogares con distribuciones irregulares o paredes gruesas.

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