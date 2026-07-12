Guatemala

Guatemala invertirá $3.4 millones para remodelar y ampliar una cárcel de máxima seguridad en Petén

Las autoridades prevén iniciar obras en mayo, tras ajustes técnicos en abril, y presentar el esquema como referencia para replicarlo en el país, con el antecedente oficial de Renovación uno sin ilícitos incautados

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Las autoridades prevén replicar el modelo Renovación en al menos cinco centros penitenciarios, mientras concentran el corto plazo en la ejecución de Renovación dos en Petén.
El Gobierno de Guatemala confirmó el inicio de Renovación dos con una inversión de Q26 millones para remodelar y ampliar el Centro de Privación de Libertad de Petén. (Mingob) (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno de Guatemala confirmó el inicio del proyecto Renovación dos, con una inversión de Q26 millones (aproximadamente $3.4 millones) para la remodelación y ampliación del Centro de Privación de Libertad en el departamento de Petén.

De acuerdo con el director del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, los trabajos comenzarán en mayo, tras concluir los ajustes técnicos y administrativos durante el mes de abril.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el sistema penitenciario y responder al problema de hacinamiento en el país.

El plan contempla la transformación total de la infraestructura del actual centro penitenciario ubicado entre los municipios de Santa Elena y Flores, en Petén. La idea es adaptarlo para convertirlo en un recinto de máxima seguridad capaz de albergar a, por lo menos, 1,200 privados de libertad.

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Vela explicó que la obra incluirá la incorporación de tecnología de control y vigilancia de última generación, siguiendo el modelo de gestión ya implementado en Renovación uno, donde, según datos oficiales, no se ha incautado ningún ilícito durante las inspecciones recientes.

La inversión de Q26 millones permitirá no solo la renovación estructural, sino también la ampliación de la capacidad, con el objetivo de descongestionar otros centros penitenciarios del país.

Las autoridades prevén replicar el modelo Renovación en al menos cinco centros penitenciarios, mientras concentran el corto plazo en la ejecución de Renovación dos en Petén.
El proyecto Renovación dos transformará la cárcel de Petén en un centro de máxima seguridad con capacidad para al menos mil doscientos privados de libertad. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

“Vamos a continuar con el modelo de renovación penitenciaria. Parte de esto es la infraestructura, que es de suma importancia, ya que tenemos un sobre hacinamiento y en efecto, empezamos en el área de Petén”, sostuvo Vela en entrevista recogida por Nuevo Mundo Noticias.

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Renovación de seguridad

El funcionario precisó que el proceso contempla la selección y formación de nuevos guardias, quienes serán responsables del resguardo de la nueva cárcel.

Desde el año pasado, el Sistema Penitenciario abrió una convocatoria para la contratación de 2 mil nuevos guardias, de los cuales una parte será asignada a Renovación dos. El director de la institución indicó que el modelo de vigilancia y control ha sido clave para mantener la seguridad dentro de los centros renovados.

“Son guardias que no están inmersos en estructuras que siguen operando dentro de los demás centros”, afirmó Vela, quien además subrayó la importancia de contar con personal capacitado y ajeno a redes delictivas internas.

Nuevo sistema

El modelo Renovación, impulsado por el Gobierno de Guatemala, consiste en la selección de instalaciones penitenciarias existentes para su transformación integral en cárceles de máxima seguridad.

Las autoridades prevén replicar el modelo Renovación en al menos cinco centros penitenciarios, mientras concentran el corto plazo en la ejecución de Renovación dos en Petén.
El proyecto Renovación dos transformará la cárcel de Petén en un centro de máxima seguridad con capacidad para al menos mil doscientos privados de libertad. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

La estrategia prioriza la implementación de tecnología avanzada, controles de acceso reforzados y la profesionalización del personal penitenciario. El objetivo es reducir el ingreso de objetos prohibidos y fortalecer el control estatal sobre los recintos, aspectos que han mostrado resultados positivos en el caso de Renovación uno.

Las autoridades prevén que, si se logran reunir los recursos y el tiempo necesarios, el modelo Renovación pueda replicarse en, al menos, cinco centros a nivel nacional. En el corto plazo, el énfasis estará puesto en la ejecución de Renovación dos en Petén, donde la obra de Q26 millones busca establecer un nuevo estándar en la seguridad penitenciaria del país.

De acuerdo con lo reportado, la puesta en marcha de este proyecto responde a la necesidad de modernizar el sistema carcelario, combatir el hacinamiento y garantizar que los privados de libertad permanezcan bajo estrictos controles, en un entorno seguro tanto para internos como para el personal.

Las autoridades prevén replicar el modelo Renovación en al menos cinco centros penitenciarios, mientras concentran el corto plazo en la ejecución de Renovación dos en Petén.
La inversión de Q26 millones en Renovación dos busca ampliar la capacidad penitenciaria y reducir el hacinamiento en otros centros de Guatemala. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

Sergio Vela enfatizó que la aplicación de tecnología, sumada a la nueva estructura de vigilancia, es un factor que ha permitido mantener el control y evitar el ingreso de ilícitos en los centros renovados.

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