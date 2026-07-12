Brasil publicó un video sobre la “refundación” de la Selección y estallaron los hinchas: “Nos convertiremos en el nuevo Uruguay”

La Confederación Brasileña de Fútbol publicó un video en sus redes sociales que no fue bien recibido por los hinchas

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) publicó un video en sus redes sociales a una semana de la eliminación del Mundial 2026 con un mensaje de aliento hacia la torcida, y lo que recibió a cambio fue una tormenta de críticas que puso al descubierto la profundidad del malestar acumulado en torno al fútbol brasileño.

El clip, publicado en la red social X a siete de días de la fecha en que Brasil cayó 2-1 ante Noruega y quedó eliminado en los octavos de final, llevaba una promesa hacia adelante: “Dentro de cuatro años, prepárense, porque estaremos aún más fuertes para ir por esa sexta estrella“. El caption que acompañó la publicación fue: “Un filme que no queríamos escribir, sobre una historia que no puede ser olvidada. Puedes creerlo”. El tono del mensaje, que reconocía la derrota y convocaba a la paciencia, fue recibido por una parte de la afición como una respuesta institucional que no estaba a la altura de lo ocurrido.

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“Vayan a la m****. Todo es puro marketing, todo es un discursito barato”, escribió un usuario identificado como @piazzandre. La frase, lejos de ser un caso aislado, marcó el tono general de los comentarios que se acumularon bajo el video. Otro usuario, @yeahrenault, fue más directo en su diagnóstico: “La CBF es un cáncer. Solo el día en que esa confederación ponga el fútbol brasileño por encima de intereses propios es que vamos a ganar algo de nuevo”.

Las críticas apuntaron en varias direcciones a la vez. @Joannegjm cuestionó la relación de la institución con su propia hinchada: “Usan la imagen del pueblo para videitos, del mismo pueblo con el que nunca se preocuparon de crear una conexión, solo juegos en el exterior, cuando vienen a jugar en Brasil quieren cobrar 400/500 reales en la entrada y más de 500 en una camiseta”. El comentario tocó una herida abierta en el debate sobre la accesibilidad del fútbol de la selección para el público local.

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La eliminación en octavos del Mundial 2026 fue la tercera caída consecutiva de Brasil antes de las semifinales, tras las derrotas ante Bélgica en 2018 y Croacia en 2022 (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

@almirjunior05 amplió el diagnóstico hacia adentro del plantel: “Transformaron a la Selección en un mostrador de negocios de empresarios. Pero los jugadores no se ayudan: están sin alma y sin identidad. Oír a Raphinha decir que prefería estar de vacaciones en la Copa América es el colmo del absurdo". Esa referencia a declaraciones del capitán del equipo fue retomada por varios usuarios como símbolo de una desconexión entre los jugadores y la camiseta que representan.

El usuario @_lasx rechazó de plano la narrativa del “nuevo ciclo” que la CBF intentó instalar con el video: “Nuevo ciclo de verdad sería volar la base por los aires y reconstruir desde cero con un proyecto sólido”.

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La desconfianza hacia los anuncios de renovación institucional fue un hilo conductor en la sección de comentarios, con varios usuarios que señalaron la distancia entre el discurso y los hechos concretos.

@piazzandre también apuntó a la estructura del fútbol doméstico como parte del problema: “La liga brasileña se pone cada vez peor, los jugadores brasileños se van cada vez más temprano —esos que no eligen defender otro país porque la selección no tiene planificación alguna". La mención a jugadores que optan por no defender a Brasil abrió otro frente de discusión sobre la capacidad de la CBF para retener y convocar talentos formados en el país.

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Hinchas brasileños cuestionaron las convocatorias, la liga doméstica y los precios de las entradas y camisetas en los comentarios del posteo de la CBF (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El comentario de @saudemarcos fue el que más circuló entre los usuarios: “De 4 en 4 ya se van 28 años. Sigan convocando jugadores de apuesta, de asilo, de olla, de empresarios, de la patrocinadora, de la ‘prensa especializada’, de los influencers, y nos convertiremos en un nuevo Uruguay”.

El contexto que rodeó la publicación de la CBF no fue menor. La derrota ante Noruega representó la tercera eliminación consecutiva de Brasil antes de las semifinales de un Mundial: en 2018 cayó ante Bélgica en cuartos de final, en Qatar 2022 quedó afuera por penales ante Croacia en esa misma instancia, y en 2026 no pudo superar los octavos. Erling Haaland marcó dos goles —el segundo en el minuto 89— y Neymar descontó de penal en tiempo de adición, pero ya era tarde. La promesa del hexa volvió a postergarse.

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El entrenador Carlo Ancelotti confirmó en conferencia de prensa su intención de continuar al frente del equipo hasta el proceso mundialista de 2030 y señaló el mediocampo como el área prioritaria de renovación.

Pero para la afición que descargó su frustración bajo el video de la CBF, las explicaciones técnicas quedaron en un segundo plano frente a una pregunta más amplia: si la institución tiene la capacidad real de transformar el rumbo de una selección que lleva 28 años sin levantar una Copa del Mundo.

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