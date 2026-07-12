Honduras apuesta por semilla certificada para transformar la producción de arroz y reducir la dependencia de las importaciones

La Secretaría de Agricultura y Ganadería facilita la importación de material genético arrocero desde República Dominicana

El sector arrocero hondureño inició un programa para sembrar mil manzanas con semilla certificada de alto rendimiento. La iniciativa evaluará el comportamiento agronómico del material genético en distintas zonas productoras de Honduras y cuenta con una inversión aproximada de cinco millones de lempiras.

El productor de arroz Federico Mejía explicó que la llegada de la semilla fue posible por el respaldo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que gestionó los permisos fitosanitarios y coordinó las acciones con las autoridades de República Dominicana para concretar la importación del material genético.

Según Mejía, uno de los principales desafíos de la actividad arrocera es la calidad del grano que se obtiene en el país, ya que parte de la producción presenta problemas de contaminación y características que afectan su valor comercial. Esa situación limitó la competitividad del sector frente al arroz importado y redujo las oportunidades de crecimiento para los productores nacionales.

PUBLICIDAD

Evaluación de nuevas semillas

La incorporación de nuevas variedades certificadas busca revertir ese escenario mediante el uso de genética mejorada, con capacidad para ofrecer una producción más uniforme, resistente y con mejores características industriales y comerciales.

Los resultados de esta fase piloto servirán de base para determinar la viabilidad de ampliar el uso de estas semillas en futuras temporadas de siembra, con el objetivo de obtener un grano de mejor calidad y mayor aceptación en el mercado nacional.

La baja calidad del grano limita la competitividad del arroz hondureño frente a las importaciones

El programa representa una inversión aproximada de cinco millones de lempiras,(aproximadamente a $186.770 dólares) destinada a fortalecer la cadena productiva del arroz y generar mejores condiciones para los agricultores. La iniciativa forma parte de los esfuerzos para incrementar la producción nacional y disminuir la dependencia de las compras en el mercado internacional.

PUBLICIDAD

Mejía señaló que producir arroz sigue siendo una actividad que demanda inversiones por la necesidad de contar con sistemas de riego eficientes, disponibilidad permanente de agua y asistencia técnica especializada para garantizar buenos rendimientos.

Dependencia de importaciones

Esas condiciones representan uno de los principales retos para aumentar el área cultivada en el país. Aun con esas limitaciones, el sector considera que la introducción de material genético de mayor calidad puede convertirse en un punto de partida para recuperar la competitividad de la producción nacional y ofrecer a los consumidores un arroz con mejores estándares de calidad.

El programa arrocero en Honduras contempla una inversión de cinco millones de lempiras para fortalecer la cadena productiva.

Actualmente, Honduras mantiene dependencia de las importaciones para cubrir el consumo interno de arroz. Productores y autoridades coinciden en que fortalecer la producción local permitirá reducir esa brecha, generar mayores oportunidades económicas para los agricultores y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

PUBLICIDAD

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto piloto serán evaluados para definir futuras acciones que permitan ampliar el uso de semilla certificada y fortalecer la transferencia de tecnología al sector agrícola.

De obtener los resultados esperados, la iniciativa serviría como modelo para ampliar la producción nacional, fortalecer la competitividad del sector y reducir progresivamente la dependencia del arroz importado, contribuyendo además a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de las zonas productoras. Mientras tanto los productores nacionales reiteran al gobierno la importancia de apoyar al sector agrícola a nivel nacional.