La actitud de Messi tras el triunfo de Argentina: el premio consuelo al goleador de Suiza y el encuentro con una leyenda

Johan Mazambi se llevó la 10 del goleador argentino tras el partido del Mundial

Una vez terminado el partido de cuartos de final en Kansas City entre Argentina y Suiza, el capitán albiceleste, Lionel Messi, fue uno de los más buscados por los jugadores rivales, que además de felicitarlo por el gran partido realizado y el pase a las semifinales del Mundial 2026, quisieron llevarse algún recuerdo del goleador histórico.

Uno de los futbolistas que tuvo el privilegio de quedarse con la camiseta número 10 que lució el rosarino en el encuentro que los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron 3-1 en el tiempo extra fue el suizo Johan Mazambi, el goleador del elenco helvético, que se perdió el trascendente duelo por una lesión en su rodilla izquierda.

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Una vez concluido el partido, en los pasillos del Arrowhead Stadium se pudo ver a Mazambi caminando con una camiseta de la selección argentina en su mano. El delantero de 20 años, revelación de su equipo, no pudo jugar los cuartos de final frente a la Albiceleste por una contusión en la rodilla sufrida ante Colombia. Sin embargo, al menos se quedó con un premio consuelo tras su paso en la Copa del Mundo, donde marcó tres goles para Suiza (dos a Bosnia-Herzegovina y uno a Canadá).

“Por favor, ¿puedes abrirla?“, consultaron los periodistas que se encontraban en el lugar. Mazambi aceptó el pedido y con una gran sonrisa desplegó la camiseta, en la que se pudo apreciar el dorsal número 10 de Messi.

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Lionel Messi junto a Roberto Baggio. La leyenda italiana se llevó la camiseta del goleador histórico de los Mundiales (Instagram)

Pero el joven delantero suizo no fue el único privilegiado que se quedó con la prenda personal de Lionel Messi. El italiano campeón del mundo en 1994, Roberto Baggio, también fue agasajado por el Rey del Fútbol. “Gracias Leo por tu precioso regalo y por tu cariño. Te quiero, amigo mío”, escribió la leyenda de la Azzurra, que se encuentra en Estados Unidos observando la Copa del Mundo.

Luego del partido, Messi habló con los medios sobre el próximo rival de la Argentina, que definirá un lugar en la final del Mundial. “Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir", expresó el rosarino.

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Acerca del rival que superaron, Messi agregó: “Fue un partido difícil. Ellos nos igualaban, nosotros no podíamos jugar, era intenso. Por ahí nos metimos un poquito atrás cuando hicimos el gol, defendíamos demasiado bajo y nos costaba salir de atrás. Terminábamos tirando pelotazos. Fue un partido difícil, pero lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más".