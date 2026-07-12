Deportes

La actitud de Messi tras el triunfo de Argentina: el premio consuelo al goleador de Suiza y el encuentro con una leyenda

El capitán de la Albiceleste tuvo dos detalles para destacar luego del pase a las semifinales del Mundial

Guardar
Google icon

Johan Mazambi se llevó la 10 del goleador argentino tras el partido del Mundial

Una vez terminado el partido de cuartos de final en Kansas City entre Argentina y Suiza, el capitán albiceleste, Lionel Messi, fue uno de los más buscados por los jugadores rivales, que además de felicitarlo por el gran partido realizado y el pase a las semifinales del Mundial 2026, quisieron llevarse algún recuerdo del goleador histórico.

Uno de los futbolistas que tuvo el privilegio de quedarse con la camiseta número 10 que lució el rosarino en el encuentro que los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron 3-1 en el tiempo extra fue el suizo Johan Mazambi, el goleador del elenco helvético, que se perdió el trascendente duelo por una lesión en su rodilla izquierda.

PUBLICIDAD

Una vez concluido el partido, en los pasillos del Arrowhead Stadium se pudo ver a Mazambi caminando con una camiseta de la selección argentina en su mano. El delantero de 20 años, revelación de su equipo, no pudo jugar los cuartos de final frente a la Albiceleste por una contusión en la rodilla sufrida ante Colombia. Sin embargo, al menos se quedó con un premio consuelo tras su paso en la Copa del Mundo, donde marcó tres goles para Suiza (dos a Bosnia-Herzegovina y uno a Canadá).

“Por favor, ¿puedes abrirla?“, consultaron los periodistas que se encontraban en el lugar. Mazambi aceptó el pedido y con una gran sonrisa desplegó la camiseta, en la que se pudo apreciar el dorsal número 10 de Messi.

PUBLICIDAD

Lionel Messi junto a Roberto Baggio. La leyenda italiana se llevó la camiseta del goleador histórico de los Mundiales (Instagram)
Lionel Messi junto a Roberto Baggio. La leyenda italiana se llevó la camiseta del goleador histórico de los Mundiales (Instagram)

Pero el joven delantero suizo no fue el único privilegiado que se quedó con la prenda personal de Lionel Messi. El italiano campeón del mundo en 1994, Roberto Baggio, también fue agasajado por el Rey del Fútbol. “Gracias Leo por tu precioso regalo y por tu cariño. Te quiero, amigo mío”, escribió la leyenda de la Azzurra, que se encuentra en Estados Unidos observando la Copa del Mundo.

Luego del partido, Messi habló con los medios sobre el próximo rival de la Argentina, que definirá un lugar en la final del Mundial. “Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir", expresó el rosarino.

Acerca del rival que superaron, Messi agregó: “Fue un partido difícil. Ellos nos igualaban, nosotros no podíamos jugar, era intenso. Por ahí nos metimos un poquito atrás cuando hicimos el gol, defendíamos demasiado bajo y nos costaba salir de atrás. Terminábamos tirando pelotazos. Fue un partido difícil, pero lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más".

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026Roberto BaggioJohan MazambiSelección Suiza Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon: igualan 1-1 tras sets que se definieron en el tiebreak

El tenista italiano, que busca revalidar la corona, se enfrenta ante el alemán, que disputa su primera final en este Grand Slam luego de ganar Roland Garros en 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon: igualan 1-1 tras sets que se definieron en el tiebreak

De la gloria del fútbol a la meta de los 42K: las estrellas retiradas que desafiaron el running

Raúl González, Michael Owen y otros exjugadores trasladan su espíritu competitivo al asfalto y demuestran que la pasión por el deporte trasciende disciplinas. Entre los más destacados se encuentra el ruso Alexey Semertin en la maratón de Kazán

De la gloria del fútbol a la meta de los 42K: las estrellas retiradas que desafiaron el running

El plan de la selección argentina para la semifinal del Mundial y el estado de los “tocados” de cara al duelo contra Inglaterra

El equipo de Lionel Scaloni volvió a batallar durante 120 minutos para seguir en la Copa del Mundo. Ahora, volverá a Atlanta para verse las caras contra el equipo de Thomas Tuchel, en uno de los clásicos más esperados por el mundo del fútbol

El plan de la selección argentina para la semifinal del Mundial y el estado de los “tocados” de cara al duelo contra Inglaterra

Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

Mikel Arteta tiene al cordobés como su principal objetivo ofensivo y el club londinense acelera las negociaciones con el Atlético de Madrid, cuya negativa a venderlo al Barcelona o al Real Madrid abre una ventana

Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

Xhaka publicó un mensaje de orgullo tras la eliminación de Suiza del Mundial: el guiño del Dibu Martínez que fue celebrado

El capitán de Suiza compartió un posteo de cierre luego del 3-1 ante Argentina en el alargue, y el arquero albiceleste reaccionó con un comentario

Xhaka publicó un mensaje de orgullo tras la eliminación de Suiza del Mundial: el guiño del Dibu Martínez que fue celebrado

DEPORTES

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon: igualan 1-1 tras sets que se definieron en el tiebreak

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon: igualan 1-1 tras sets que se definieron en el tiebreak

De la gloria del fútbol a la meta de los 42K: las estrellas retiradas que desafiaron el running

El plan de la selección argentina para la semifinal del Mundial y el estado de los “tocados” de cara al duelo contra Inglaterra

Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

Xhaka publicó un mensaje de orgullo tras la eliminación de Suiza del Mundial: el guiño del Dibu Martínez que fue celebrado

TELESHOW

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

INFOBAE AMÉRICA

Rituales de limpieza alrededor del mundo: distintas tradiciones ancestrales para marcar un nuevo comienzo

Rituales de limpieza alrededor del mundo: distintas tradiciones ancestrales para marcar un nuevo comienzo

Seis muertos y siete heridos tras un atropello masivo en una feria de Viña del Mar

Cámara de Comercio panameña cierra filas y llama a fortalecer la Zona Libre de Colón

Honduras apuesta por semilla certificada para transformar la producción de arroz y reducir la dependencia de las importaciones

República Dominicana inaugura moderno Play en Samaná, apuesta por el deporte juvenil