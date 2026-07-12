Deportes

Argentina ya está en semifinales: sin sufrimiento no hay paraíso

La Selección atravesó otro partido con vaivenes y momentos con algunas dudas. Pero se sobrepuso y ahora se viene Inglaterra

Guardar
Google icon
Doce jugadores de fútbol, algunos con camiseta celeste y blanca y otros con camiseta verde de portero, se agrupan en una ilustración de acuarela con fondo de colores.
Argentina festejó con sufrimiento frente a Suiza y ahora se viene Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina parece haber hecho un pacto con la épica. El sufrimiento ya es parte del camino. Así vive la Selección. Así compite. Así construye una identidad que ya trasciende a los nombres propios. Sin sufrimiento no hay paraíso.

El 3-1 sobre Suiza fue una nueva demostración de carácter. De una convicción inquebrantable para sobreponerse a los momentos adversos y encontrar respuestas cuando el partido amenaza con escaparse. Argentina volvió a hacer lo que hacen los campeones: resistir, reaccionar y golpear en el momento justo.

PUBLICIDAD

El desarrollo parecía encaminado desde temprano. La Selección controló el trámite desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja gracias a un impecable cabezazo de Alexis Mac Allister. Ese gol le dio tranquilidad y terminó por anestesiar el primer tiempo. Suiza mostró muy poco, apenas insinuó alguna aproximación aislada y nunca encontró la forma de inquietar seriamente a Emiliano Martínez. Lionel Messi participó menos que de costumbre, pero el dominio argentino nunca estuvo realmente en discusión.

Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, autores de los dos primeros goles argentinos (Foto REUTERS/Albert Gea)
Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, autores de los dos primeros goles argentinos (Foto REUTERS/Albert Gea)

Sin embargo, este Mundial ya enseñó que ningún partido se resuelve antes de tiempo. Y Suiza salió al complemento decidido a cambiar la historia. Encontró espacios por el sector derecho, empezó a incomodar y aprovechó una buena jugada colectiva para alcanzar un empate que cayó como un baldazo de agua fría. Durante varios minutos, Argentina perdió el control y el partido entró en una zona incómoda, esa donde aparecen las dudas y los fantasmas.

PUBLICIDAD

La historia cambió con la expulsión de Breel Embolo. La tarjeta roja desactivó el impulso suizo y le devolvió la iniciativa a la Selección. Lionel Scaloni entendió el momento y apostó fuerte: acumuló futbolistas ofensivos, adelantó al equipo y decidió que la victoria había que ir a buscarla. Tal vez no apareció el mejor fútbol, pero sí la determinación. Y cuando el talento colectivo no alcanza, este equipo siempre encuentra otra virtud para sostenerse.

La expulsión de Breel Embolo, un punto de quiebre en el partido (AP Foto/Ed Zurga)
La expulsión de Breel Embolo, un punto de quiebre en el partido (AP Foto/Ed Zurga)

Entonces apareció Julián Álvarez. Hasta aquí, el delantero no había logrado tener el impacto esperado en este Mundial. Pero los grandes futbolistas tienen esa capacidad para elegir el instante indicado. Recibió, perfiló el cuerpo y definió con el pie abierto, al ángulo, con la categoría de los jugadores distintos. Fue el desahogo de un equipo que nunca dejó de creer.

Con Suiza en el suelo, Argentina encontró espacios y terminó liquidando el partido para sellar un 3-1 que quizás resulte más amplio de lo que reflejó el desarrollo, pero que terminó premiando al equipo que siempre quiso ganar.

La clasificación también confirma una tendencia que atraviesa toda la Copa del Mundo. Argentina todavía no deslumbró desde el juego. No fue una máquina de fútbol ni dominó a sus rivales de principio a fin. Pero casi siempre fue superior. Cuando el brillo no aparece, emerge el carácter. Cuando el circuito futbolístico se corta, aparece la rebeldía. Cuando el partido se ensucia, este equipo encuentra una manera de imponerse.

Ahora el horizonte ofrece un desafío mayúsculo. En semifinales espera Inglaterra. Un rival de jerarquía, uno de los candidatos al título y un adversario que, para el fútbol argentino, siempre carga con un peso simbólico imposible de ignorar. Será otra batalla para la historia. Y si algo demostró esta Selección es que, cuando la historia llama, nunca deja de responder.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Selección Suiza Mundial 2026CopaMundial2026Mundial 2026Lionel ScaloniJulián ÁlvarezSelección Inglaterra Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Siento que nos robaron”: la feroz crítica contra Inglaterra del padre de Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

Alfie Haaland fue lapidario contra el árbitro del encuentro de cuartos de final y consideró que influyó en la derrota del conjunto nórdico

“Siento que nos robaron”: la feroz crítica contra Inglaterra del padre de Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Aqueelah Chloe Adendorf compartió un sentido mensaje en redes sociales donde expresó su duelo y agradeció cada momento vivido junto al jugador, además de mencionar a su hija Allaïa-Jayda

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

El tenista italiano busca revalidar la corona ante el alemán, que disputa su primera final en este Grand Slam

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

El futbolista de la Selección se acercó a la reportera que conoce de la época de Argentinos Juniors y la emocionó con su reacción

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

El luchador irlandés se pronunció en sus redes sociales tras caer ante Max Holloway

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

DEPORTES

“Siento que nos robaron”: la feroz crítica contra Inglaterra del padre de Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

“Siento que nos robaron”: la feroz crítica contra Inglaterra del padre de Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

TELESHOW

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu respaldó a Trump frente a Irán: “No tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando ellos incumplen los compromisos”

Netanyahu respaldó a Trump frente a Irán: “No tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando ellos incumplen los compromisos”

El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar a las Fuerzas Armadas ante emergencias