República Dominicana

República Dominicana inaugura moderno Play en Samaná, apuesta por el deporte juvenil

El acto reunió a decenas de residentes y autoridades para abrir una instalación renovada, con gradas techadas, iluminación para uso nocturno, verja perimetral y pintura, en respuesta a un reclamo sostenido de la zona

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La inauguración del Play municipal de Samaná sumó un nuevo espacio deportivo tras una inversión de más de 14 millones de pesos dominicanos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La inauguración del Play municipal de Samaná sumó un nuevo espacio deportivo tras una inversión de más de 14 millones de pesos dominicanos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La provincia de Samaná cuenta con un nuevo escenario para el deporte tras la inauguración del Play municipal, una obra que requirió una inversión de más de 14 millones de pesos dominicanos. El acto congregó a decenas de vecinos y autoridades, que celebraron la apertura de un espacio largamente esperado por la comunidad joven y los deportistas locales.

La remodelación del Play municipal trae cambios visibles. El terreno de juego luce renovado, las gradas ahora cuentan con techado y el sistema de iluminación permite el uso seguro del campo en horario nocturno. La instalación también incorpora una nueva verja perimetral y trabajos de pintura, condiciones que muchos residentes consideraban necesarias desde hace años.

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Durante la actividad, el presidente Luis Abinader recorrió el campo acompañado por funcionarios y representantes municipales. El evento sirvió para dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes de la zona, que durante mucho tiempo reclamaron espacios donde practicar deporte en condiciones adecuadas.

La remodelación del Play municipal de Samaná incluyó terreno de juego renovado, gradas techadas, iluminación nocturna, verja perimetral y pintura. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La remodelación del Play municipal de Samaná incluyó terreno de juego renovado, gradas techadas, iluminación nocturna, verja perimetral y pintura. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, compartió con la comunidad la visión de dotar a la provincia de lugares aptos para el desarrollo físico y la recreación. Desde el gobierno insisten en que estas obras buscan ofrecer alternativas al ocio y a la vez fortalecer la formación de los jóvenes, que ahora encuentran en el Play municipal un entorno más seguro y moderno.

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El alcalde de Samaná, Nelson Núñez, resaltó que la obra marca un antes y un después para el municipio. Por su parte, la gobernadora provincial, Teodora Mullix, recordó que durante la actual gestión se han entregado cerca de 60 proyectos en la zona, señalando al nuevo Play como una de las obras más solicitadas por la población infantil y juvenil.

La inauguración se inserta en una estrategia de revitalización de espacios públicos deportivos. La apuesta por la infraestructura física es vista por las autoridades como una vía para ampliar las oportunidades de los jóvenes y fomentar la convivencia en la provincia.

El gobierno anunció en Samaná avances en el recinto de la UASD, una nueva escuela en Las Terrenas, el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García y el equipamiento de más de 300 laboratorios. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El gobierno anunció en Samaná avances en el recinto de la UASD, una nueva escuela en Las Terrenas, el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García y el equipamiento de más de 300 laboratorios. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Gobierno anuncia acciones para fortalecer la educación en la provincia

En el mismo contexto, el presidente Luis Abinader se reunió con estudiantes de distintos municipios de Samaná para escuchar sus inquietudes y necesidades. El encuentro giró en torno a los desafíos que enfrenta el sistema educativo local y a las iniciativas para garantizar que más jóvenes permanezcan en las aulas.

El mandatario supervisó los programas de Alimentación Escolar y Transporte Estudiantil (TRAE), dos herramientas que, según el gobierno, contribuyen a reducir la deserción escolar y a mejorar las condiciones materiales para el aprendizaje. Las autoridades presentaron además el programa Beca tu Futuro, que ofrece oportunidades de formación profesional para quienes buscan continuar sus estudios superiores.

Otro de los temas discutidos fue la enseñanza del inglés, vista como una herramienta esencial en una provincia con fuerte presencia turística. El idioma, sostienen funcionarios, puede abrir nuevas posibilidades de empleo para la juventud local.

El avance en la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Samaná fue otro de los anuncios relevantes. La obra permitirá que los estudiantes accedan a la educación universitaria sin tener que trasladarse a otras ciudades, lo que supone un alivio económico para muchas familias.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que el gobierno trabaja en la ampliación y mejora de los centros educativos, así como en la entrega de nuevas aulas y laboratorios. Durante la visita, se confirmó que la provincia recibirá una nueva escuela en Las Terrenas y el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García. Además, se equiparán más de 300 laboratorios en diversas áreas del conocimiento para fortalecer la formación práctica de los estudiantes y adaptar la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral.

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