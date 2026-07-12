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Xhaka publicó un mensaje de orgullo tras la eliminación de Suiza del Mundial: el guiño del Dibu Martínez que fue celebrado

El capitán de Suiza compartió un posteo de cierre luego del 3-1 ante Argentina en el alargue, y el arquero albiceleste reaccionó con un comentario

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Captura de pantalla de Instagram con una publicación de Granit Xhaka, que incluye una foto suya en blanco y negro, y un comentario de Emiliano Martínez
El posteo de Granit Xhaka tras caer ante Argentina recibió un comentario del Dibu Martínez (@granitxhaka)

La eliminación de Suiza ante Argentina en los cuartos de final del Mundial aún genera repercusión en el vestuario europeo. El equipo dirigido por Murat Yakin no logró avanzar tras un duelo intenso que se resolvió en el alargue, con un marcador de 3-1 que selló el pase de la selección albiceleste a las semifinales.

El capitán suizo, Granit Xhaka, fue el portavoz de las emociones que inundaron a su selección tras la caída. Desde sus redes sociales, el mediocampista transmitió palabras de aliento a sus compañeros y a la hinchada: “No estaba destinado a ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final y dejamos el corazón en la cancha. Este camino termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que logramos juntos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y nos apoyaron”.

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En su mensaje el capitán suizo valoró la actuación del combinado nacional en la Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)
En su mensaje el capitán suizo valoró la actuación del combinado nacional en la Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

El posteo de Xhaka, acompañado por una secuencia de imágenes que resumían el recorrido del equipo en el torneo, reflejó el espíritu de unión y sacrificio. Entre las fotos destacaron el saludo protocolar con Lionel Messi y la terna arbitral antes del pitazo inicial, el instante del himno nacional, y momentos de introspección y tristeza en el banco de suplentes.

La publicación no solo capturó el sentir del grupo, sino que también generó repercusión inmediata entre los protagonistas del partido. Entre los mensajes recibidos, sobresalió el gesto de Emiliano Dibu Martínez, arquero de Argentina, quien respondió con tres corazones rojos. El símbolo, sencillo pero elocuente, fue leído como una muestra de respeto hacia el rival y una forma de reconocer el esfuerzo del equipo suizo.

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El vínculo entre Xhaka y Dibu Martínez se forjó en el pasado, cuando ambos compartieron vestuario en el Arsenal. Coincidieron en 21 partidos oficiales, incluidas las finales que el club londinense ganó en la FA Cup 2019-20 y la Community Shield 2020-21. Aquella etapa estuvo marcada por momentos de tensión para el capitán suizo, quien en diciembre de 2019 atravesó una crisis personal en el club.

Mundial 2026 - Argentina - Suiza
La selección de Suiza cerró su participación en el Mundial tras la derrota 3-1 frente a Argentina (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Más adelante, Xhaka decidió continuar su carrera en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, cuando sumó protagonismo bajo la dirección de Xabi Alonso y contribuyó a la conquista del campeonato alemán. El mediocampista regresó luego a la Premier League, esta vez para vestir la camiseta del Sunderland, un equipo recién ascendido a la máxima categoría inglesa.

La campaña de Suiza en este Mundial quedó grabada como una de las más sobresalientes de su historia. El equipo comenzó empatando ante Qatar, luego derrotó a Bosnia y Herzegovina y a Canadá en la fase de grupos. Superó a Argelia en dieciseisavos y a Colombia en octavos tras una dramática definición por penales.

Granit Xhaka concluyó su publicación con un agradecimiento por el apoyo recibido (REUTERS/Lee Smith)
Granit Xhaka concluyó su publicación con un agradecimiento por el apoyo recibido (REUTERS/Lee Smith)

El acceso a los cuartos de final marcó un hito: Suiza no alcanzaba esa instancia desde el Mundial de 1954, celebrado en su propio país, hace más de siete décadas. El grupo de Yakin, con Xhaka como líder, se despidió tras dejar una imagen de entrega y competitividad reconocida incluso por sus adversarios.

Argentina, por su parte, se prepara para disputar una nueva semifinal, esta vez frente a Inglaterra este miércoles desde las 16:00 (hora argentina), con la confianza renovada tras superar a un rival que, en palabras de Lionel Scaloni, “Era un equipo muy físico”, expresó el entrenador al término del partido.

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