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Así funciona el escudo digital de TikTok para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

La plataforma implementa equipos especializados, Guía Electoral, alianzas con fact-checkers y restricciones a la publicidad política para combatir la desinformación

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TikTok refuerza su “escudo digital” para proteger las elecciones presidenciales de Colombia 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
TikTok refuerza su “escudo digital” para proteger las elecciones presidenciales de Colombia 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En un panorama donde las redes sociales se han vuelto actores centrales en la conversación pública y la formación de opinión, la protección de los procesos electorales frente a la desinformación y la manipulación digital es un desafío de primer orden.

TikTok, una de las plataformas más influyentes entre los jóvenes colombianos, ha implementado una batería de medidas para resguardar la integridad de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, consolidando su “escudo digital” contra amenazas a la transparencia electoral.

La importancia de este esfuerzo radica en que TikTok no solo es un canal de entretenimiento, también un espacio donde circula información política, noticias y campañas. Garantizar que el contenido electoral sea veraz, accesible y seguro es clave para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y evitar la propagación de noticias falsas o manipuladas.

Así protege TikTok la integridad electoral en Colombia: verificación, educación y lucha contra la desinformación - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Así protege TikTok la integridad electoral en Colombia: verificación, educación y lucha contra la desinformación - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Cómo es el escudo digital de TikTok para las elecciones 2026

TikTok ha conformado un equipo especializado en Colombia compuesto por expertos en integridad de plataformas, ciberseguridad, desinformación y comportamiento electoral.

Este grupo, apoyado por tecnología de moderación avanzada y moderadores locales, trabaja para hacer cumplir las Normas de la Comunidad y proteger a los usuarios colombianos ante posibles amenazas, guiándose por la experiencia adquirida en más de 250 procesos electorales a nivel global.

Qué es la Guía Electoral de la aplicación

Uno de los pilares del escudo digital de TikTok es la “Guía Electoral”, desarrollada en colaboración con la Registraduría Nacional del Estado Civil y disponible dentro de la aplicación durante el periodo electoral.

Esta guía facilita el acceso a información oficial sobre la votación, datos clave y recomendaciones para evitar la desinformación. TikTok promueve su uso mediante etiquetas y avisos en búsquedas relacionadas con las elecciones, dirigiendo a los usuarios a fuentes verificadas.

Medidas como la Guía Electoral, colaboraciones con la Registraduría y medios, y la identificación de contenido generado por IA buscan asegurar que la comunidad cuente con información fiable y herramientas para evitar noticias falsas durante la campaña - crédito Colprensa
Medidas como la Guía Electoral, colaboraciones con la Registraduría y medios, y la identificación de contenido generado por IA buscan asegurar que la comunidad cuente con información fiable y herramientas para evitar noticias falsas durante la campaña - crédito Colprensa

Asimismo, la plataforma ha implementado sistemas de verificación para cuentas auténticas, insignias y etiquetas para el contenido generado con inteligencia artificial, brindando mayor contexto sobre el origen y la confiabilidad de la información.

Qué pasa con la información falsa que publican en TikTok

La plataforma establece una línea clara frente a la desinformación dañina, eliminando videos y cuentas que infrinjan sus normas y limitando la visibilidad de contenido no verificable. Para ello, colabora con más de 20 organizaciones de fact-checking a nivel mundial y, en Colombia, con la agencia AFP y el medio La Silla Vacía.

Esta última alianza ha dado lugar a una serie de videos educativos para fortalecer la alfabetización mediática y dotar a los usuarios de herramientas para identificar y prevenir la propagación de información falsa o engañosa durante el proceso electoral.

Prohíben publicidad política en TikTok

TikTok ha prohibido la publicidad política pagada en su plataforma y limita el uso de herramientas de monetización y anuncios para cuentas de gobiernos, partidos o políticos.

Elecciones 2026: TikTok estrena guía y alianzas contra la manipulación digital en Colombia - REUTERS/Dado Ruvic
Elecciones 2026: TikTok estrena guía y alianzas contra la manipulación digital en Colombia - REUTERS/Dado Ruvic

Solo entidades oficiales encargadas de la supervisión electoral pueden difundir mensajes informativos esenciales para los votantes. Esta política busca evitar la manipulación del debate público y la saturación de propaganda partidista.

Para enfrentar el auge del contenido generado por inteligencia artificial (AIGC), TikTok exige a los usuarios etiquetar cualquier video realista creado con IA y ha comenzado a implementar marcas de agua invisibles (C2PA) que permiten rastrear la procedencia del contenido aunque sea modificado o descargado.

Además, el AIGC que represente falsamente a figuras públicas o promueva acoso está prohibido, incluso si está etiquetado.

La plataforma también combate las operaciones de influencia encubierta, la suplantación de identidad y el uso de bots para manipular tendencias o amplificar artificialmente ciertos mensajes. Los equipos de seguridad trabajan a tiempo completo para identificar y bloquear estos comportamientos, informando periódicamente en su Centro de Transparencia.

La combinación de tecnología avanzada, colaboración con entidades oficiales y educación mediática fortalece el “escudo digital” de TikTok, buscando asegurar que la comunidad electoral pueda informarse, participar y decidir en un entorno más seguro y fiable.

La experiencia de Colombia será clave para futuros procesos electorales en la región, y para el desarrollo continuo de estándares globales en la lucha contra la desinformación y la manipulación digital en tiempos de elecciones.

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