Cuidado con Copilot: Microsoft advierte que no se debe confiar en su IA para trabajo serio

Microsoft limita Copilot a “fines de entretenimiento” y desata el debate sobre el uso crítico de la IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante mucho tiempo, Microsoft impulsó Copilot como el asistente inteligente que transformaría la productividad, integrándolo en Windows, Office, Edge y hasta en flujos empresariales críticos.

El mensaje era que Copilot sería el núcleo de la nueva era digital, capaz de redactar informes, analizar datos y automatizar tareas cotidianas.

Sin embargo, un cambio reciente en los términos de uso sorprendió a la comunidad: ahora la compañía indica que Copilot debe utilizarse “solo para fines de entretenimiento” y advierte expresamente que no debe ser empleado para decisiones importantes o de alto riesgo, como asesoría financiera, legal o médica.

El dilema de Copilot: profundamente integrado en Microsoft, pero no apto para decisiones de alto impacto - REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

La contradicción no ha pasado desapercibida para usuarios y expertos. Si Copilot no es apto para tareas serias, ¿por qué está profundamente integrado en las plataformas donde se toman decisiones verdaderamente críticas?

Esta pregunta cobra aún más fuerza a la luz de recientes investigaciones que señalan los límites de la inteligencia artificial, tanto en su creatividad como en la fiabilidad de sus resultados.

IA y la falsa sensación de autoridad

La decisión de Microsoft de matizar el alcance de Copilot responde, en parte, a una preocupación creciente sobre la “falsa autoridad” de la IA. Un estudio internacional coordinado por la European Broadcasting Union (EBU) detectó que muchos usuarios tienden a aceptar las respuestas de asistentes como ChatGPT o Copilot sin cuestionarlas, aunque puedan contener errores o imprecisiones.

Este fenómeno, denominado sesgo de automatización, describe la tendencia a delegar el análisis crítico en sistemas automatizados, confiando en la estructura clara y el tono persuasivo de sus respuestas.

IA y falsa autoridad: así impacta la restricción de Copilot en la innovación y la confianza digital

El estudio advierte que, cuanto más popular es la herramienta, mayor es la confianza ciega de los usuarios, lo que puede llevar a adoptar información incorrecta sin advertirlo. Así, la IA se convierte en un referente aparente de autoridad, aunque sus respuestas no siempre sean fiables o contextualizadas.

Otra preocupación central es la limitación creativa de los chatbots. Investigaciones publicadas en Nature Human Behaviour y estudios de la Wharton School (con profesores como Gideon Nave y Christian Terwiesch) han demostrado que, si bien sistemas como ChatGPT pueden generar un alto volumen de ideas, la diversidad y originalidad de esas propuestas es considerablemente menor que la obtenida en sesiones creativas humanas.

En pruebas de ideación, el 94% de las ideas de IA compartían conceptos superpuestos, en contraste con la mayor variedad lograda por equipos humanos colaborando o buscando inspiración en la web.

Esta convergencia creativa compromete la innovación, especialmente si las empresas y las instituciones educativas reemplazan procesos colaborativos por flujos generados casi exclusivamente por IA. Los expertos insisten en que la creatividad humana sigue siendo insustituible para encontrar soluciones divergentes, inesperadas y contextualizadas.

El dilema de Microsoft

Copilot bajo la lupa: Microsoft cambia su mensaje y plantea un nuevo enfoque a la responsabilidad digital - REUTERS/Mike Segar//File Photo

El mensaje de Microsoft resulta aún más confuso porque Copilot viene preinstalado y profundamente integrado en todo el ecosistema de la compañía, sin ser opcional para la mayoría de los usuarios.

Llamar “entretenimiento” a una herramienta sobre la que recae parte de la operación diaria de millones de trabajadores y empresas parece, para muchos, una forma de limitar la responsabilidad legal sin cambiar la estrategia de despliegue.

Recomendaciones para usuarios y empresas

La advertencia de Microsoft y la evidencia científica invitan a un uso más crítico y equilibrado de la IA en el trabajo diario. Los expertos recomiendan:

No delegar tareas de alto impacto o decisiones críticas a Copilot o sistemas similares sin verificación humana.

Complementar el uso de IA con sesiones presenciales , lluvias de ideas grupales y procesos creativos analógicos para mantener la diversidad de pensamiento.

Capacitar a equipos y empleados en el uso responsable de la IA , promoviendo el pensamiento crítico y la revisión constante de resultados generados automáticamente.

Mantenerse informado sobre los límites y riesgos de la IA, especialmente en contextos donde la precisión y la creatividad son esenciales.

La actualización de los términos de Copilot marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas, la inteligencia artificial y la confianza de los usuarios.