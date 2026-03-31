Steam cambia las reglas: el nuevo sistema de pagos que puede alterar el precio de los juegos

Steam cambia su método de pago. (Valve)

Valve ha introducido un nuevo sistema en Steam que modifica la forma en la que se fijan los precios de los videojuegos a nivel global. La actualización incorpora herramientas más flexibles para que los desarrolladores ajusten los valores según cada país, lo que podría traducirse en cambios significativos en lo que pagan los usuarios en distintas regiones.

El cambio apunta a corregir una distorsión histórica en la plataforma. Hasta ahora, comprar un videojuego en PC no significaba pagar lo mismo en todos los mercados, pero tampoco garantizaba precios acordes a la realidad económica local. En algunos casos, países con menor poder adquisitivo terminaban pagando más que mercados como Estados Unidos, lo que generó críticas durante años.

Según explicó la compañía en su blog oficial, el nuevo sistema permite establecer precios en hasta 35 monedas diferentes y ofrece tres métodos distintos para calcularlos. El objetivo es dar mayor precisión y evitar las inconsistencias que se arrastraban con el modelo anterior.

Steam ahora regula los precios de acuerdo al país o región al que perteneces.

El primer método es el más básico: una conversión directa basada en el tipo de cambio. Este enfoque toma el precio en dólares y lo adapta automáticamente a otras monedas sin aplicar ajustes adicionales. Si bien es sencillo, no contempla diferencias económicas entre regiones.

El segundo sistema introduce una variable clave: el poder adquisitivo. A partir de datos públicos sobre la capacidad de compra en cada país, la herramienta ajusta los precios para que reflejen mejor la realidad económica local. Este punto era uno de los más cuestionados en el esquema previo.

El tercer método es el más completo. Combina factores como el tipo de cambio, el poder adquisitivo y los precios habituales de productos de entretenimiento en cada mercado. Con esta mezcla, busca ofrecer valores más equilibrados y cercanos a lo que los usuarios pueden pagar en cada región.

Los jugadores de Steam podrán comprar videojuegos de acuerdo a su moneda local. (Europa Press)

Uno de los aspectos centrales de la actualización es que Valve no impone un único criterio. Los desarrolladores mantienen el control total sobre los precios y pueden elegir el sistema que prefieran, combinarlos o incluso fijar valores manualmente. En ese sentido, la herramienta funciona como una guía basada en datos más precisos, pero no como una regla obligatoria.

Este mayor margen de decisión responde a un problema que se había hecho evidente con el paso del tiempo. En mercados como Argentina o Polonia, algunos títulos llegaron a costar entre un 20% y un 30% más que en Estados Unidos, no por una decisión deliberada de los estudios, sino por limitaciones en el cálculo automático de precios.

Ante estas diferencias, algunos desarrolladores optaron por realizar ajustes manuales. Casos como el del estudio Embark, responsable del videojuego ARC Raiders, mostraron que era posible corregir estas distorsiones, pero también evidenciaron la falta de herramientas adecuadas dentro de la plataforma.

Steam cambia la manera en que se cobra a los jugadores de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quejas de los usuarios se acumularon especialmente en regiones donde el precio final no se correspondía con el ingreso promedio. Aunque el tema no siempre ocupó un lugar central en la industria, se convirtió en una preocupación constante tanto para jugadores como para estudios.

Con el nuevo sistema, Steam también busca evitar que estas diferencias vuelvan a ampliarse con el tiempo. La compañía confirmó que los valores se actualizarán de forma periódica, lo que permitirá ajustar los precios frente a cambios en la economía global o en los mercados locales.

En la práctica, el impacto de esta medida dependerá de cómo los desarrolladores utilicen las nuevas herramientas. En algunos casos, podría derivar en precios más accesibles para determinados países. En otros, también existe la posibilidad de incrementos si los valores actuales estaban por debajo de lo que sugieren los nuevos criterios.

Steam ofrece nuevas herramientas a los desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí marca esta actualización es un cambio de enfoque. El sistema anterior, basado en conversiones menos precisas, había quedado desactualizado frente a un mercado global cada vez más complejo. Con esta decisión, Valve busca adaptarse a esa realidad y ofrecer un modelo más flexible.

El resultado final todavía está por verse. Sin embargo, la forma en la que se fijan los precios en PC ya no es la misma. Y eso, para millones de jugadores en todo el mundo, puede marcar una diferencia directa en su bolsillo.