Fiebre mundialista VIP: cuánto valen los viajes a ver la final en avión privado y por qué son un boom de último momento

La demanda de vuelos ejecutivos hacia Nueva York se disparó tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 (Flyzar)

La clasificación de la Argentina a la final del Mundial 2026 disparó una demanda sin precedentes para viajar a Nueva York. Luego del triunfo de la Selección Nacional ante Inglaterra el miércoles por la tarde, el equipo argentino deberá medirse en el último partido de la Copa del Mundo frente a España. En ese escenario, un segmento del mercado turístico y de aviación privada armó propuestas para quienes buscan llegar al MetLife Stadium el domingo 19 de julio con una experiencia a medida, que va desde el vuelo hasta la entrada al partido.

Una de las propuestas más completas del mercado la lanzó Oliver Jets, con un paquete VIP desde Buenos Aires a Nueva York a USD 35.000 por persona. El precio incluye el vuelo de ida y vuelta en un avión ejecutivo Bombardier Global 5000, traslados terrestres en destino y la entrada para la final. La empresa aclaró que las condiciones estarán vigentes solo hasta las 00:00 del viernes 17 de julio, dado el alza constante en el valor de los tickets y la fuerte demanda. Pasada esa fecha, no garantiza disponibilidad ni estabilidad de tarifas.

PUBLICIDAD

El Bombardier Global 5000 es una aeronave de largo alcance diseñada para vuelos intercontinentales, con cabina orientada a viajes corporativos y privados de alta gama.

En tanto, quienes prefieran contratar solo el vuelo tienen otras dos alternativas activas.

Miles de hinchas buscan llegar al MetLife Stadium de Nueva Jersey para ver a la selección argentina enfrentarse a España el domingo 19 de julio

Por un lado, la empresa argentina de vuelos ejecutivos Flyzar ofrece un avión privado con capacidad de hasta 14 pasajeros para el trayecto de ida y vuelta Buenos Aires–Nueva York–Buenos Aires, con un precio aproximado de USD 200.000 por la aeronave completa. Esto es, aproximadamente, unos USD 15.000 por persona.

PUBLICIDAD

Por su parte, Welojets cotiza el tramo desde Buenos Aires a partir de los USD 130.000, con aviones de 10 pasajeros en adelante. A ese valor se suman las tasas aeroportuarias en Nueva York, que según la empresa rondan los USD 15.000 adicionales por el evento. La firma también opera vuelos desde Madrid, donde los precios parten de los 90.000 euros. Según reconocieron desde Welojets, la disponibilidad se achica con rapidez: “Ya no nos están quedando aviones disponibles”, señalaron desde la empresa ante la consulta de Infobae.

Más allá del traslado, acceder al partido representa el mayor desafío presupuestario de la experiencia. Los tickets para la final Argentina-España en la reventa oficial oscilan entre USD 7.000 y USD 39.000 según la ubicación. Los asientos más económicos corresponden a los sectores superiores del estadio; los más caros, a las zonas de hospitalidad con servicios adicionales dentro del recinto. La capacidad limitada del MetLife Stadium presiona los precios al alza.

PUBLICIDAD

La fiebre del viaje, en números

La magnitud de la demanda quedó reflejada en las plataformas de turismo. Según datos de Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York crecieron un 6.000% en las horas posteriores al pitazo final del partido ante Inglaterra, frente a las dos semanas anteriores. “El Campeonato del Mundo tiene una capacidad única para unir a los argentinos y convertir un evento deportivo en una experiencia que no se olvida”, señaló la empresa en un comunicado.

De hecho, la fiebre mundialista fue tal, que el miércoles por la noche, justo después del triunfo del seleccionado local sobre el combinado inglés, Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales para llevar hinchas a Nueva York. La demanda fue tal que los 540 pasajes (270 butacas por avión) disponibles se agotaron en solo 12 horas.

PUBLICIDAD

El alojamiento suma otra presión al presupuesto. Una habitación para dos personas por tres noches en un departamento ronda los $998.000, mientras que la opción más económica en hoteles se ubica cerca de los $778.000, con variaciones según la zona de la ciudad.