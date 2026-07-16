“Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima”: condenaron a un anestesista por violencia tras el maltrato a una mujer en un parto

El médico aceptó un juicio abreviado y fue condenado

“Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela”. Esa fue una de las frases que, según la Justicia porteña, un médico anestesista le gritó a una paciente mientras deba a luz de manera prematura en el Hospital Durand. El episodio terminó con una condena por maltrato en contexto de violencia de género, al considerar que ejerció violencia obstétrica contra la mujer.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28, a cargo de Martín Perel, mediante un juicio abreviado que luego fue homologado por la jueza Natalia Molina, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8.

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De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió cuando la mujer debió ser internada para dar a luz de manera prematura. Según la denuncia, el anestesista mantuvo durante toda la intervención un trato despectivo, agresivo y humillante, pese al estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la paciente.

Antes de comenzar el procedimiento, la mujer le dijo que tenía ganas de vomitar. La respuesta del médico, según quedó acreditado en la causa, fue: “Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela”.

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El relato de la víctima fue respaldado por médicas neonatólogas que participaron del parto y declararon como testigos.

Una de ellas contó que, al momento de aplicarle la anestesia raquídea, el profesional sentó a la paciente “con una fuerza innecesaria” y de una manera “muy brusca”. Agregó que la mujer comenzó a manifestar dolor y que el anestesista, en lugar de contenerla, le respondía en un tono elevado que se quedara quieta porque “no le dolía” y “no le podía doler”.

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La paciente también declaró que, cuando volvió a quejarse por el dolor, el médico le dio unas palmadas en la frente y le dijo: “Callate la boca porque vas a vomitar”.

El caso sucedió en el Hospital Durand

Otra de las neonatólogas sostuvo que ese comportamiento se apartaba por completo de la práctica habitual. “En estas situaciones, el equipo anestesista suele llevar tranquilidad a la paciente, lo que no sucedió en este caso”, declaró.

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Según la investigación, el maltrato continuó durante el nacimiento. Cuando la mujer pidió que permitieran ingresar a su pareja al quirófano, el anestesista respondió a los gritos: “¿Por qué lo van a hacer pasar? Si se llega a desmayar, lo van a tener que atender ustedes”.

Las médicas también relataron que, una vez nacida la beba, el profesional volvió a mostrarse agresivo cuando acercaron a la recién nacida para el primer contacto con su madre. En ese momento, habría dicho: “No me vayas a dejar la cara sucia de la madre con el contacto con el bebé”, y luego le gritó a una neonatóloga: “Dejá, ¿no ves que me ensuciás el lugar de trabajo?”.

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Durante la investigación, la denunciante recibió asistencia de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El informe elaborado por ese organismo concluyó que se trató de un caso de violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, al considerar que existió un trato deshumanizado hacia la paciente, aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba y la desigual relación de poder existente entre ambos.

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Finalmente, el médico aceptó un juicio abreviado y fue condenado por la contravención de maltrato en contexto de violencia de género, figura que sanciona las humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales y cualquier otra conducta que afecte la dignidad de la víctima.

Además de la condena, la resolución le impuso una serie de pautas de conducta por el plazo de un año: tiene prohibido contactar o acercarse a la víctima y al Hospital Durand, deberá realizar un curso sobre violencia de género y cumplir 30 horas de trabajo comunitario.

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