Códigos de Free Fire para canjear diamantes y skins gratis: lista completa para hoy 4 de abril de 2026

Free Fire publica diariamente códigos que permiten a los jugadores obtener recompensas como diamantes y skins sin costo. Imagen Ilustrativa Infobae)

A diario, Free Fire proporciona una serie de códigos para que los usuarios puedan acceder a diversas ventajas dentro del juego como diamantes y skins gratis.

Los códigos disponibles para hoy 4 de abril de 2026 son los siguientes:

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Cómo se canjean los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire, debes ingresar al sitio oficial de recompensas del juego, conocido como Rewards Redemption Site de Garena. Los jugadores deben iniciar sesión con la cuenta vinculada a Free Fire —ya sea a través de Facebook, Google, VK, Apple, Huawei o X— y luego ingresar el código de 12 caracteres en el campo correspondiente.

Los códigos de Free Fire se canjean ingresando al portal oficial de recompensas de Garena. (Free Fire / Garena)

Si el código es válido, la recompensa se enviará automáticamente al buzón del juego en un plazo máximo de 24 horas, según detalló Garena, la empresa desarrolladora. Los códigos suelen incluir objetos como skins, diamantes o tickets.

El proceso de canje es gratuito y solo puede realizarse a través del sitio oficial de recompensas, disponible en reward.ff.garena.com. Los códigos promocionales tienen una vigencia limitada y pueden no estar disponibles en todos los países, de acuerdo con las políticas de Garena.

Requisitos y pasos para canjear los códigos

El usuario debe tener una cuenta activa y no se permite el canje con cuentas de invitado. Tras iniciar sesión en el portal oficial, se debe ingresar el código exactamente como se recibe, respetando mayúsculas y minúsculas. Garena advierte que los códigos vencidos o ya utilizados no otorgarán recompensas.

Solo los usuarios con cuenta registrada pueden canjear códigos; las cuentas de invitado están excluidas. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Qué tipo de recompensas se obtienen

Las recompensas varían según la promoción y pueden incluir desde monedas del juego hasta personajes exclusivos o aspectos para armas. Garena suele lanzar códigos en eventos especiales, colaboraciones o celebraciones.

Qué hacer si el código no funciona

Si un código de Free Fire no funciona, puede deberse a que ya expiró, fue ingresado incorrectamente o está restringido por región. En estos casos, Garena aconseja verificar los términos de la promoción y, si es necesario, contactar al soporte técnico a través de su sitio oficial para consultas adicionales.

Cómo aprovechar los códigos de Free Fire

Para aprovechar los códigos de Free Fire, los jugadores deben canjearlos rápidamente en el sitio oficial de recompensas de Garena, ya que estos códigos suelen tener una validez limitada y disponibilidad restringida por región.

Los códigos permiten obtener recompensas sin costo, como skins, tickets, personajes y diamantes, que se suman automáticamente al inventario del juego tras el canje exitoso, según explicó Garena, la compañía desarrolladora.

Para beneficiarse de los códigos, es recomendable canjearlos en el sitio oficial de Garena tan pronto como estén disponibles. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para empezar a jugar Free Fire, primero debes descargar el juego desde la tienda oficial de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea Google Play Store para Android o App Store para iOS.

Una vez instalado, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vincular una red social compatible, como Facebook o Google. Garena, la empresa desarrolladora, recomienda completar el tutorial inicial para familiarizarte con los controles y las mecánicas básicas del juego.

En Free Fire, cada partida reúne a 50 jugadores en una isla, donde el objetivo es sobrevivir hasta el final, utilizando armas y objetos que se encuentran en el mapa. Los jugadores pueden jugar en solitario, en dúo o en escuadras de hasta cuatro integrantes. El juego es gratuito, pero permite compras opcionales dentro de la aplicación.

Requisitos y configuraciones iniciales

Para jugar de manera óptima, Garena sugiere disponer de un dispositivo con al menos 2 GB de memoria RAM y una conexión a internet estable. Es posible ajustar la calidad gráfica desde el menú de configuración según la capacidad del equipo, lo que ayuda a mejorar el rendimiento y la experiencia de juego.