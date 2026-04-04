Tecno

Códigos de Free Fire para canjear diamantes y skins gratis: lista completa para hoy 4 de abril de 2026

Los usuarios pueden usar combinaciones alfanuméricas como 4N8M2XL9R1G3 y H8YC4TN6VKQ9 para accerder a diversas ventajas dentro del juego

Guardar
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Free Fire publica diariamente códigos que permiten a los jugadores obtener recompensas como diamantes y skins sin costo. Imagen Ilustrativa Infobae)

A diario, Free Fire proporciona una serie de códigos para que los usuarios puedan acceder a diversas ventajas dentro del juego como diamantes y skins gratis.

Los códigos disponibles para hoy 4 de abril de 2026 son los siguientes:

  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ

Cómo se canjean los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire, debes ingresar al sitio oficial de recompensas del juego, conocido como Rewards Redemption Site de Garena. Los jugadores deben iniciar sesión con la cuenta vinculada a Free Fire —ya sea a través de Facebook, Google, VK, Apple, Huawei o X— y luego ingresar el código de 12 caracteres en el campo correspondiente.

(Free Fire / Garena)
Los códigos de Free Fire se canjean ingresando al portal oficial de recompensas de Garena. (Free Fire / Garena)

Si el código es válido, la recompensa se enviará automáticamente al buzón del juego en un plazo máximo de 24 horas, según detalló Garena, la empresa desarrolladora. Los códigos suelen incluir objetos como skins, diamantes o tickets.

El proceso de canje es gratuito y solo puede realizarse a través del sitio oficial de recompensas, disponible en reward.ff.garena.com. Los códigos promocionales tienen una vigencia limitada y pueden no estar disponibles en todos los países, de acuerdo con las políticas de Garena.

Requisitos y pasos para canjear los códigos

El usuario debe tener una cuenta activa y no se permite el canje con cuentas de invitado. Tras iniciar sesión en el portal oficial, se debe ingresar el código exactamente como se recibe, respetando mayúsculas y minúsculas. Garena advierte que los códigos vencidos o ya utilizados no otorgarán recompensas.

Free Fire
Solo los usuarios con cuenta registrada pueden canjear códigos; las cuentas de invitado están excluidas. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Qué tipo de recompensas se obtienen

Las recompensas varían según la promoción y pueden incluir desde monedas del juego hasta personajes exclusivos o aspectos para armas. Garena suele lanzar códigos en eventos especiales, colaboraciones o celebraciones.

Qué hacer si el código no funciona

Si un código de Free Fire no funciona, puede deberse a que ya expiró, fue ingresado incorrectamente o está restringido por región. En estos casos, Garena aconseja verificar los términos de la promoción y, si es necesario, contactar al soporte técnico a través de su sitio oficial para consultas adicionales.

Cómo aprovechar los códigos de Free Fire

Para aprovechar los códigos de Free Fire, los jugadores deben canjearlos rápidamente en el sitio oficial de recompensas de Garena, ya que estos códigos suelen tener una validez limitada y disponibilidad restringida por región.

Los códigos permiten obtener recompensas sin costo, como skins, tickets, personajes y diamantes, que se suman automáticamente al inventario del juego tras el canje exitoso, según explicó Garena, la compañía desarrolladora.

Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I
Para beneficiarse de los códigos, es recomendable canjearlos en el sitio oficial de Garena tan pronto como estén disponibles. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para empezar a jugar Free Fire, primero debes descargar el juego desde la tienda oficial de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea Google Play Store para Android o App Store para iOS.

Una vez instalado, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vincular una red social compatible, como Facebook o Google. Garena, la empresa desarrolladora, recomienda completar el tutorial inicial para familiarizarte con los controles y las mecánicas básicas del juego.

En Free Fire, cada partida reúne a 50 jugadores en una isla, donde el objetivo es sobrevivir hasta el final, utilizando armas y objetos que se encuentran en el mapa. Los jugadores pueden jugar en solitario, en dúo o en escuadras de hasta cuatro integrantes. El juego es gratuito, pero permite compras opcionales dentro de la aplicación.

Requisitos y configuraciones iniciales

Para jugar de manera óptima, Garena sugiere disponer de un dispositivo con al menos 2 GB de memoria RAM y una conexión a internet estable. Es posible ajustar la calidad gráfica desde el menú de configuración según la capacidad del equipo, lo que ayuda a mejorar el rendimiento y la experiencia de juego.

Temas Relacionados

Free FireCódigosDiamantesSkinsAbril 2025Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al celular se alargue innecesariamente

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, según un estudio

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA

Gemini explica que, para los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, buscar información en Google ha dejado de ser la primera opción

Los 5 hábitos tecnológicos de la Generación Z que los mayores no logran entender, según la IA
DEPORTES
Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

Facundo Díaz Acosta se coronó en Sao Leopoldo y el tenis argentino alcanzó el título 451

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas