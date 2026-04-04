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Los dueños de GTA 6 despiden a su director de inteligencia artificial y buscan una reestructuración

El equipo afectado llevaba años desarrollando tecnología para videojuegos, con el objetivo de potenciar la creatividad humana

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GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
Dueños de GTA 6 reestructuran su equipo de inteligencia artificial. (Rockstar)

Take-Two Interactive, la compañía detrás de GTA 6, ha iniciado una reestructuración interna que incluye la salida de su director de inteligencia artificial y varios miembros clave de su equipo.

La decisión forma parte de un ajuste estratégico que apunta a redefinir el papel de la IA dentro del desarrollo de videojuegos, en un contexto de creciente adopción de tecnologías generativas.

El movimiento fue confirmado por el propio Luke Dicken, quien había asumido el liderazgo del área de inteligencia artificial a inicios de 2025. A través de un mensaje público, el directivo expresó su decepción por la decisión y destacó el trabajo realizado durante los últimos años.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
Take-Two Interactive despidió a su director de inteligencia artificial a pocos meses del lanzamiento de GTA 6. (Difusión)

Según explicó, el equipo llevaba siete años desarrollando herramientas avanzadas orientadas a mejorar los procesos de creación, sin reemplazar el componente creativo humano. La reestructuración ocurre en un momento clave para Take-Two, en medio de la expectativa global por el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, uno de los títulos más esperados de la industria.

Aunque podría parecer que un proyecto de esta magnitud se mantendría al margen de cambios internos, lo cierto es que la compañía busca optimizar su estructura para adaptarse a un entorno tecnológico en rápida evolución.

Un equipo con origen en Zynga

Gran parte del equipo de inteligencia artificial afectado por los despidos provenía de Zynga, la desarrolladora de videojuegos móviles adquirida por Take-Two en 2022 por 12.700 millones de dólares. Esta integración formaba parte de una estrategia para fortalecer la presencia de la empresa en el mercado móvil y potenciar sus capacidades tecnológicas.

Sin embargo, los resultados de esta adquisición no habrían cumplido completamente las expectativas iniciales. Esto habría llevado a la compañía a replantear su enfoque a mediano y largo plazo, incluyendo la reorganización de áreas consideradas estratégicas, como la inteligencia artificial.

Vice City y el estado de Leonida son clave en la narrativa de GTA 6. (Rockstar Games)
Los dueños de GTA 6 buscan fortalecer su equipo de inteligencia artificial ante el avance de esta tecnología. (Rockstar Games)

El despido del equipo liderado por Dicken refleja una revisión más profunda de cómo se están utilizando estos recursos dentro de la empresa, especialmente en un momento en el que la IA generativa está transformando múltiples industrias, incluida la del entretenimiento digital.

La IA como apoyo, no como reemplazo

Pese a esta decisión, Take-Two no se ha mostrado en contra del uso de inteligencia artificial. Por el contrario, sus principales directivos han reiterado en diversas ocasiones su interés en explorar el potencial de estas tecnologías, aunque con ciertos límites.

Karl Slatoff, presidente de la compañía, y Strauss Zelnick, su CEO, han defendido públicamente la adopción de herramientas de IA como complemento al trabajo humano. No obstante, también han dejado claro que no consideran viable reemplazar el talento creativo por sistemas automatizados.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
El CEO de Take-Two Interactive no se muestra en contra del uso de la IA para desarrollar videojuegos. (Rockstar Games)

Zelnick ha sido especialmente enfático al respecto. En declaraciones recientes, calificó como “ridícula” la idea de que una inteligencia artificial pueda desarrollar por sí sola un videojuego del nivel de Grand Theft Auto. Esta postura evidencia una estrategia que busca equilibrar innovación tecnológica con el valor de la creatividad humana.

Un sector en transformación

La decisión de Take-Two se enmarca en un contexto más amplio de transformación dentro de la industria del videojuego. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha abierto nuevas posibilidades, como la automatización de tareas, la generación de contenidos o la optimización de procesos de desarrollo.

Sin embargo, también ha generado incertidumbre sobre el futuro del empleo y el rol de los equipos creativos. En este escenario, muchas compañías están adoptando una postura cautelosa, integrando la IA de forma progresiva sin alterar drásticamente sus estructuras tradicionales.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
GTA 6 sigue su calendario de lanzamiento pese a despidos en la empresa que lo desarrolla. (Rockstar Games)

En el caso de Take-Two, la reestructuración de su equipo de inteligencia artificial parece responder a la necesidad de redefinir su estrategia tecnológica en un momento clave. Mientras la industria avanza hacia un modelo más automatizado, la empresa busca mantener el equilibrio entre innovación y creatividad, especialmente de cara a uno de sus lanzamientos más importantes.

La evolución de estas decisiones marcará no solo el futuro de la compañía, sino también el rumbo de una industria que enfrenta uno de sus mayores cambios en décadas.

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