El desarrollo de GTA 6 ya costó más de 2.100 millones solo en salarios, según documentos oficiales

GTA 6 rompe récords de inversión: Rockstar gasta más de 2.100 millones de dólares solo en salarios

A pocos meses del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6, la magnitud de la inversión de Rockstar Games empieza a quedar al descubierto.

Documentos financieros oficiales registrados ante el gobierno británico revelan que el estudio escocés ha gastado más de 2.100 millones de dólares únicamente en salarios desde 2019, convirtiendo al desarrollo de GTA 6 en uno de los proyectos más costosos de la historia de la industria del videojuego.

Esta cifra no incluye gastos adicionales en marketing, licencias, tecnología ni infraestructura, lo que anticipa que el presupuesto total será incluso más elevado.

La importancia de estos datos radica en que Rockstar Games, a diferencia de otros gigantes como Ubisoft, lanza títulos con mucha menos frecuencia, pero con un impacto comercial y cultural inigualable. El nivel de inversión en talento humano y la apuesta por una producción de largo plazo evidencian el desafío de crear un mundo abierto que supere las expectativas de millones de jugadores en todo el planeta.

GTA 6: así se convierte en el videojuego más costoso jamás desarrollado por Rockstar Games - (Rockstar)

Un presupuesto sin precedentes en la industria

El registro financiero de Rockstar Games UK Limited, nombre oficial de Rockstar North, señala que desde 2019 la compañía ha invertido más de 2.100 millones de dólares en sueldos para el desarrollo activo de GTA 6.

La preproducción del juego se remonta a años anteriores, pero el grueso del gasto se concentra en los últimos cinco años, con picos en 2021 (398 millones de dólares) y 2022 (364 millones de dólares). Esta variabilidad responde a reestructuraciones internas, despidos y movimientos de personal entre equipos de desarrollo.

Comparado con otros estudios, el tamaño de Rockstar no es tan voluminoso en plantilla: alrededor de 4.900 empleados registrados globalmente en LinkedIn, frente a los más de 17.000 de Ubisoft. Sin embargo, la frecuencia de lanzamientos de Rockstar es notablemente menor; su modelo de negocio se basa en superproducciones que marcan época, como Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2.

¿Qué implica una inversión de esta magnitud?

La cifra de 2.100 millones de dólares solo en salarios sitúa a GTA 6 en la élite de los videojuegos más caros jamás desarrollados. Para ponerlo en perspectiva, Grand Theft Auto V generó mil millones de dólares en apenas tres días desde su lanzamiento en 2013.

El presupuesto solo en sueldos supera el de cualquier entrega anterior, impulsado por la complejidad de los mundos abiertos, la inteligencia artificial avanzada y la necesidad de equipos multidisciplinarios durante años - Rockstar

La expectativa es que GTA 6 iguale o supere ese rendimiento comercial, amortizando la inversión en tiempo récord y generando beneficios adicionales a través de ventas, microtransacciones y contenido descargable.

La inversión masiva también responde a la complejidad cada vez mayor de los juegos de mundo abierto. GTA 6 promete una escala sin precedentes, con ciudades vivas, inteligencia artificial avanzada y mecánicas sociales y narrativas que buscan redefinir los estándares del sector.

El costo de mantener grandes equipos de programadores, artistas, diseñadores, guionistas y expertos en IA durante varios años es exponencial, especialmente cuando el objetivo es superar cada entrega anterior.

El papel de GTA Online y Red Dead Redemption 2 en la financiación

Los ingresos de GTA Online y Red Dead Redemption 2 han financiado el desarrollo, permitiendo a Rockstar mantener su liderazgo y prepararse para un estreno que busca revolucionar la industria mundial

Un aspecto relevante es que los gastos de Rockstar han sido en parte compensados por los ingresos continuos de GTA Online y las ventas de Red Dead Redemption 2. Estos títulos han mantenido a la compañía en una posición financiera sólida, permitiendo la reinversión de ganancias en el desarrollo del nuevo Grand Theft Auto.

La estrategia asegura que la apuesta por un juego tan ambicioso no ponga en riesgo la estabilidad de la empresa, sino que la consolide como líder en el mercado global.

GTA 6 no solo representa el mayor reto técnico y creativo para Rockstar Games, también una apuesta financiera sin precedentes. El desarrollo de este título marca el rumbo del sector y anticipa una competencia feroz por la atención y el gasto de los jugadores en la próxima década. La pregunta ya no es si recuperará la inversión, sino cuánto tiempo tardará en romper el próximo récord mundial.