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Lista de códigos de Free Fire para reclamar recompensas este 31 de marzo de 2026

Garena habilitó estas combinaciones por tiempo limitado, permitiendo a los jugadores registrados canjear premios que habitualmente solo se obtienen mediante compras

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se deben seguir unos pasos para aprovechar de estas promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad de Free Fire en este martes 31 de marzo de 2026 puede acceder a varias recompensas gratuitas. Garena habilitó códigos que permiten obtener diamantes, trajes y objetos exclusivos sin realizar compras.

El sistema de recompensas instantáneas es útil para quienes buscan aprovechar la ventana limitada de canje para acceder a artículos que, en la mayoría de los casos, solo están disponibles mediante la moneda premium del juego.

Los códigos alfanuméricos liberados hoy se distribuyen de forma gratuita y están sujetos a disponibilidad regional y temporal. Por esta razón, se explica todo lo que hay que saber de cómo reclamar estas recompensas y cuáles son los requisitos.

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles para este 31 de marzo de 2026

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Garena habilitó combinaciones alfanuméricas únicas que otorgan recompensas gratuitas y pueden utilizarse una sola vez por usuario registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de códigos liberados por Garena incluye combinaciones alfanuméricas únicas, cada una válida para un solo uso por jugador registrado. Los códigos disponibles para la jornada son:

  1. FFSGT7KNFQ2X.
  2. FPSTQ7MXNPY5.
  3. 4N8M2XL9R1G3.
  4. H8YC4TN6VKQ9.
  5. FF6YH3BFD7VT.
  6. B1RK7C5ZL8YT.
  7. 4ST1ZTBZBRP9.
  8. BR43FMAPYEZZ.
  9. UPQ7X5NMJ64V.
  10. S9QK2L6VP3MR.
  11. FFR4G3HM5YJN.
  12. 6KWMFJVMQQYG.
  13. FZ5X1C7V9B2N.
  14. FT4E9Y5U1I3O.
  15. FP9O1I5U3Y2T.
  16. FM6N1B8V3C4X.
  17. FA3S7D5F1G9H.
  18. FK3J9H5G1F7D.
  19. FU1I5O3P7A9S.
  20. F7F9A3B2K6G8.
  21. FE2R8T6Y4U1I.

Cada código entrega recompensas distintas, que van desde diamantes, la moneda virtual del juego, hasta trajes, skins y objetos de personalización. Estos beneficios suelen agotarse en pocas horas debido a la alta demanda y la limitación regional establecida por la empresa.

Cómo canjear los códigos y qué condiciones hay

(Garena)
Se debe realizar todo el proceso desde la plataforma oficial del videojuego. (Foto: Garena)

El proceso para canjear los códigos se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de Garena, reward.ff.garena.com, donde los jugadores deben iniciar sesión con cuentas vinculadas a plataformas reconocidas como Facebook, Google, Apple, Huawei o VK.

Las cuentas de invitado quedan excluidas del sistema y no pueden participar en la promoción. El sistema exige introducir los códigos exactamente como aparecen, en mayúsculas y sin alteraciones.

Un error en la digitación, como omitir una letra o confundir un carácter, provoca el rechazo automático y bloquea futuras gestiones para ese usuario. Una vez validado el canje, las recompensas se acreditan en el correo interno de Free Fire en un plazo que no supera 24 horas.

Por cuánto tiempo están activos los códigos de Free Fire y qué sucede si se agotan

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vigencia de los códigos varía entre 12 y 48 horas o hasta alcanzar el cupo regional, tras lo cual el sistema bloquea el canje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia de los códigos liberados por Garena varía entre 12 y 48 horas, o hasta alcanzar el cupo máximo establecido por la compañía para cada región.

Al superar ese límite, el sistema desactiva el canje y muestra el mensaje “código inválido o expirado”. Los usuarios deben estar atentos a las actualizaciones y comunicados oficiales para no perder la oportunidad de reclamar los premios.

Las ventanas de disponibilidad se diseñan para incentivar la participación y aumentar la actividad en el juego, sobre todo en mercados emergentes donde la obtención de recompensas fortalece la lealtad de los jugadores.

Cuál es la dinámica de juego de Free Fire y su compatibilidad con dispositivos

Free Fire, desarrollado por Garena, se distingue por sus partidas rápidas de hasta 50 jugadores y la personalización de personajes a través de habilidades y objetos exclusivos.

El título es compatible con diferentes sistemas operativos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El título es compatible con diferentes sistemas operativos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, el videojuego, compatible con dispositivos Android e iOS, solo garantiza la recepción de recompensas y futuras promociones si la aplicación se descarga desde Google Play Store o App Store.

Esta condición busca asegurar la autenticidad de la plataforma y la actualización constante de novedades, ampliando el alcance y la variedad de beneficios disponibles para los jugadores.

Qué tipo de premios se pueden obtener con los códigos de Free Fire

Los premios varían entre objetos cosméticos, accesorios, trajes y, en ocasiones, diamantes, la moneda premium con la que se accede a productos exclusivos dentro de la tienda virtual.

En ocasiones especiales, como feriados internacionales o aniversarios del juego, Garena incrementa la cantidad de códigos y la variedad de premios, incluyendo ítems de edición limitada y trajes únicos que no se encuentran disponibles por otros medios.

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