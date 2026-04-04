Adiós al Bluetooth: la nueva tecnología que promete conexiones más rápidas y estables

Un nuevo sistema podría reemplazar a el Bluetooth en los próximos años.

El dominio del Bluetooth en la conectividad inalámbrica podría estar entrando en una nueva etapa de competencia. Una tecnología emergente llamada SparkLink —también conocida como NearLink— comienza a posicionarse como una alternativa capaz de superar sus limitaciones en velocidad, estabilidad y consumo energético.

Impulsada principalmente desde China, esta innovación ya está presente en dispositivos recientes y podría redefinir la forma en que los equipos electrónicos se comunican entre sí.

El desarrollo de SparkLink está a cargo de la SparkLink Alliance, un consorcio que reúne a más de 300 empresas tecnológicas. Desde su creación en 2020, el objetivo ha sido claro: crear un estándar que combine las ventajas del Bluetooth y el Wi-Fi, pero sin sus principales debilidades.

SparkLink busca reemplazar al Bluetooth tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del Bluetooth tradicional, que prioriza el bajo consumo energético, o del Wi-Fi, que ofrece mayor velocidad pero con un gasto de energía más alto, SparkLink busca equilibrar ambos factores.

Este enfoque híbrido permite que la tecnología sea utilizada tanto en dispositivos pequeños, como auriculares o relojes inteligentes, como en entornos más exigentes, incluyendo automóviles conectados, sistemas industriales o plataformas de realidad virtual.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva tecnología es su rendimiento. SparkLink promete velocidades de transmisión superiores a las del Bluetooth convencional, junto con una latencia ultrabaja que puede alcanzar los 20 microsegundos.

SparkLink ya se encuentra a prueba en China, donde fue desarrollado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta capacidad resulta clave en aplicaciones donde la respuesta en tiempo real es esencial, como videojuegos en la nube, experiencias inmersivas o sistemas de automatización.

Además, la tecnología permite conectar hasta diez veces más dispositivos que estándares como Wi-Fi 6, lo que la convierte en una solución atractiva para entornos con alta densidad de equipos. A esto se suma un consumo energético que, según sus desarrolladores, puede ser inferior a la mitad del requerido por Bluetooth, un factor determinante en dispositivos portátiles.

El funcionamiento de SparkLink se basa en dos modos principales. Por un lado, el sistema SparkLink Basic (SLB), orientado a ofrecer alta velocidad y capacidad de conexión simultánea. Por otro, SparkLink Low Energy (SLE), diseñado para dispositivos que requieren un uso eficiente de la batería.

SparkLink tiene como objetivo cubrir las falencias del sistema de Bluetooth actual.

Esta doble arquitectura permite adaptar el rendimiento según el tipo de dispositivo y el contexto de uso, algo que actualmente no logran de forma integral otras tecnologías inalámbricas.

La expansión de SparkLink ya ha comenzado. Más de 100 millones de dispositivos compatibles han sido distribuidos, principalmente en el mercado chino, donde varias marcas de smartphones han empezado a integrar esta tecnología en sus equipos más recientes. Este despliegue inicial marca el inicio de su adopción comercial, aunque por ahora su presencia fuera de Asia es limitada.

Más allá de sus características técnicas, SparkLink también tiene un componente estratégico. Representa el intento de China por desarrollar un ecosistema tecnológico propio que reduzca su dependencia de estándares occidentales. En ese sentido, su evolución no solo dependerá de su rendimiento, sino también de su capacidad para expandirse globalmente y ser adoptado por fabricantes fuera de su país de origen.

La adopción de SparkLink dependerá unicamente de su capacidad de expendirse globalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su potencial, el Bluetooth sigue siendo una tecnología ampliamente extendida y consolidada en millones de dispositivos en todo el mundo. Su reemplazo no será inmediato, ya que la transición hacia un nuevo estándar requiere tiempo, compatibilidad y adopción masiva por parte de la industria.

Sin embargo, la aparición de alternativas como SparkLink evidencia que el mercado de la conectividad inalámbrica continúa evolucionando. Las crecientes demandas de velocidad, eficiencia y estabilidad están impulsando el desarrollo de nuevas soluciones que podrían cambiar el panorama en los próximos años.