Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

La combinación de células madre, factores bioactivos y tecnología adhesiva podría transformar el manejo global de la insuficiencia cardíaca y reducir la dependencia de donantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y, para muchos pacientes, las opciones de tratamiento se reducen a trasplantes o dispositivos mecánicos invasivos.

Sin embargo, un avance desarrollado por investigadores de Mayo Clinic podría cambiar radicalmente este panorama: un parche flexible de células madre, diseñado para reparar corazones dañados sin necesidad de cirugía a corazón abierto.

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Esta tecnología, probada en modelos preclínicos, representa una esperanza concreta para quienes hoy no pueden acceder a terapias convencionales debido al alto riesgo quirúrgico.

Terapia disruptiva para insuficiencia cardíaca: ingeniería de tejidos y adhesivos biocompatibles al servicio de la vida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación reside en la combinación de ciencia regenerativa, ingeniería de materiales y un procedimiento mínimamente invasivo, lo que abre la puerta a una medicina cardiovascular menos traumática y más accesible. El nuevo parche no solo restaura la función cardíaca, también mejora la cicatrización y reduce la inflamación, acercando el objetivo de reparar el corazón con soluciones de alta precisión.

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Un enfoque disruptivo: reparar sin abrir el tórax

El método desarrollado por Mayo Clinic utiliza tejido cardíaco cultivado en laboratorio a partir de células madre adultas reprogramadas. A diferencia de los intentos anteriores, que requerían cirugía a corazón abierto, el nuevo parche puede aplicarse mediante una pequeña incisión en el tórax.

Una vez en posición, el parche se despliega como una hoja flexible y se adhiere de manera natural a la superficie del corazón gracias a un adhesivo quirúrgico biocompatible, eliminando la necesidad de suturas.

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De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, las pruebas preclínicas han demostrado que este método mejora la función cardíaca, favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos y reduce la formación de tejido cicatricial, todo ello con menos trauma para el paciente.

El corazón humano y el reto de la regeneración

De la ciencia ficción a la clínica: un parche celular para reparar corazones sin trasplante ni cirugía mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ocurre un infarto, la falta de oxígeno provoca la muerte de células cardíacas, que son reemplazadas por tejido cicatricial incapaz de contraerse o conducir señales eléctricas de forma eficiente. A diferencia de otros órganos, el corazón adulto no puede regenerar las células perdidas, lo que convierte la insuficiencia cardíaca crónica en una condición de difícil tratamiento.

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Las terapias con células madre han mostrado potencial para revertir este daño, pero su aplicación segura y eficaz seguía siendo un reto debido a la complejidad de los procedimientos y el riesgo asociado a la cirugía mayor. El parche de Mayo Clinic resuelve este obstáculo al permitir una intervención menos invasiva y más segura para pacientes frágiles.

Tecnología detrás del parche

El parche está fabricado con una malla de nanofibras y microfibras recubiertas de gelatina, que sirve como soporte para células del músculo cardíaco humano, células de vasos sanguíneos y fibroblastos. Estas células, derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), forman un tejido vivo y latente capaz de integrarse en el corazón dañado.

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Antes del trasplante, el tejido se infunde con factores bioactivos que estimulan el crecimiento vascular y mejoran la supervivencia celular, optimizando así su integración y funcionalidad tras la implantación.

Resultados y próximos pasos

El estudio, publicado en Acta Biomaterialiae, comprobó en modelos preclínicos que el parche no solo sobrevive tras el implante, sino que contribuye de manera activa a la recuperación del corazón, reduciendo la inflamación y favoreciendo la cicatrización. El uso de un adhesivo biocompatible minimiza el daño al tejido circundante y facilita la recuperación sin necesidad de una gran incisión.

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Los investigadores planean ampliar las pruebas para garantizar la seguridad y eficacia antes de avanzar a ensayos clínicos en humanos. El objetivo final es que los pacientes puedan recibir tejido cardíaco personalizado, cultivado a partir de sus propias células y aplicable con un procedimiento sencillo y de bajo riesgo.

El avance se enmarca en la Genesis Initiative de Mayo Clinic, que busca acelerar el desarrollo de terapias regenerativas para restaurar órganos y tejidos humanos. Si la tecnología demuestra ser segura y eficaz, podría representar una alternativa viable al trasplante de corazón y transformar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en todo el mundo.

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