Tecno

Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

El nuevo parche flexible utiliza células madre para reparar el tejido dañado tras un infarto, ofreciendo una alternativa mínimamente invasiva que mejora la función cardíaca

Guardar
Google icon
Un paciente yace en una camilla de quirófano mientras cuatro cirujanos, con batas y mascarillas, manipulan un parche cardíaco translúcido sobre su pecho.
La combinación de células madre, factores bioactivos y tecnología adhesiva podría transformar el manejo global de la insuficiencia cardíaca y reducir la dependencia de donantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y, para muchos pacientes, las opciones de tratamiento se reducen a trasplantes o dispositivos mecánicos invasivos.

Sin embargo, un avance desarrollado por investigadores de Mayo Clinic podría cambiar radicalmente este panorama: un parche flexible de células madre, diseñado para reparar corazones dañados sin necesidad de cirugía a corazón abierto.

PUBLICIDAD

Esta tecnología, probada en modelos preclínicos, representa una esperanza concreta para quienes hoy no pueden acceder a terapias convencionales debido al alto riesgo quirúrgico.

Primer plano de un corazón humano con un parche de malla y células que emite un brillo suave. Fondo desenfocado de laboratorio con instrumental y tubos de ensayo.
Terapia disruptiva para insuficiencia cardíaca: ingeniería de tejidos y adhesivos biocompatibles al servicio de la vida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación reside en la combinación de ciencia regenerativa, ingeniería de materiales y un procedimiento mínimamente invasivo, lo que abre la puerta a una medicina cardiovascular menos traumática y más accesible. El nuevo parche no solo restaura la función cardíaca, también mejora la cicatrización y reduce la inflamación, acercando el objetivo de reparar el corazón con soluciones de alta precisión.

PUBLICIDAD

Un enfoque disruptivo: reparar sin abrir el tórax

El método desarrollado por Mayo Clinic utiliza tejido cardíaco cultivado en laboratorio a partir de células madre adultas reprogramadas. A diferencia de los intentos anteriores, que requerían cirugía a corazón abierto, el nuevo parche puede aplicarse mediante una pequeña incisión en el tórax.

Una vez en posición, el parche se despliega como una hoja flexible y se adhiere de manera natural a la superficie del corazón gracias a un adhesivo quirúrgico biocompatible, eliminando la necesidad de suturas.

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, las pruebas preclínicas han demostrado que este método mejora la función cardíaca, favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos y reduce la formación de tejido cicatricial, todo ello con menos trauma para el paciente.

El corazón humano y el reto de la regeneración

Ilustración minimalista de un corazón humano estilizado de color rojo, conectado a un manguito de tensiómetro azul y su medidor, sobre un fondo celeste.
De la ciencia ficción a la clínica: un parche celular para reparar corazones sin trasplante ni cirugía mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ocurre un infarto, la falta de oxígeno provoca la muerte de células cardíacas, que son reemplazadas por tejido cicatricial incapaz de contraerse o conducir señales eléctricas de forma eficiente. A diferencia de otros órganos, el corazón adulto no puede regenerar las células perdidas, lo que convierte la insuficiencia cardíaca crónica en una condición de difícil tratamiento.

Las terapias con células madre han mostrado potencial para revertir este daño, pero su aplicación segura y eficaz seguía siendo un reto debido a la complejidad de los procedimientos y el riesgo asociado a la cirugía mayor. El parche de Mayo Clinic resuelve este obstáculo al permitir una intervención menos invasiva y más segura para pacientes frágiles.

Tecnología detrás del parche

El parche está fabricado con una malla de nanofibras y microfibras recubiertas de gelatina, que sirve como soporte para células del músculo cardíaco humano, células de vasos sanguíneos y fibroblastos. Estas células, derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), forman un tejido vivo y latente capaz de integrarse en el corazón dañado.

Antes del trasplante, el tejido se infunde con factores bioactivos que estimulan el crecimiento vascular y mejoran la supervivencia celular, optimizando así su integración y funcionalidad tras la implantación.

Resultados y próximos pasos

El estudio, publicado en Acta Biomaterialiae, comprobó en modelos preclínicos que el parche no solo sobrevive tras el implante, sino que contribuye de manera activa a la recuperación del corazón, reduciendo la inflamación y favoreciendo la cicatrización. El uso de un adhesivo biocompatible minimiza el daño al tejido circundante y facilita la recuperación sin necesidad de una gran incisión.

Los investigadores planean ampliar las pruebas para garantizar la seguridad y eficacia antes de avanzar a ensayos clínicos en humanos. El objetivo final es que los pacientes puedan recibir tejido cardíaco personalizado, cultivado a partir de sus propias células y aplicable con un procedimiento sencillo y de bajo riesgo.

El avance se enmarca en la Genesis Initiative de Mayo Clinic, que busca acelerar el desarrollo de terapias regenerativas para restaurar órganos y tejidos humanos. Si la tecnología demuestra ser segura y eficaz, podría representar una alternativa viable al trasplante de corazón y transformar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en todo el mundo.

Temas Relacionados

ParcheCorazón abiertoCélulas madreBiotecnología e InnovaciónTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a las suturas: el nuevo implante elástico que revoluciona el tratamiento de la presión arterial

El dispositivo detecta cambios de presión y regula la respuesta fisiológica, ofreciendo una solución personalizada y menos traumática para pacientes con hipertensión

Adiós a las suturas: el nuevo implante elástico que revoluciona el tratamiento de la presión arterial

Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

Unitree Robotics presenta el primer mecha humanoide transformable para uso industrial y de rescate, fusionando ciencia ficción y tecnología avanzada en un robot de 2,8 metros

Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

Google I/O 2026: previa, agenda y rumores de una edición potenciada por la inteligencia artificial

El evento anual de Google estrena Gemini 4.0, presenta nuevas plataformas XR y anuncia la convergencia de Android y Chrome OS

Google I/O 2026: previa, agenda y rumores de una edición potenciada por la inteligencia artificial

El avance científico que busca fabricar computadoras cuánticas usando la misma tecnología de tu celular

Un avance australiano demuestra que entrelazar cúbits nucleares en silicio permitirá fabricar ordenadores cuánticos masivos usando procesos estándar

El avance científico que busca fabricar computadoras cuánticas usando la misma tecnología de tu celular

Top 10 de las carreras universitarias que necesitan programación y que desaparecerían en 2028, según la IA

Análisis de datos y desarrollo financiero ceden espacio a la inteligencia artificial, mientras áreas experimentales y de resolución física de problemas mantienen la demanda de talento humano

Top 10 de las carreras universitarias que necesitan programación y que desaparecerían en 2028, según la IA

DEPORTES

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli debutaron con un triunfo en el ATP 500 de Hamburgo: Fran Cerúndolo quedó eliminado

Uno de los rivales de la selección argentina dio su lista para el Mundial: la figura del Real Madrid que se recuperó y jugará

La furia de Melconian por “los robos” a Racing: “Cuando ves estos choreos, te dan ganas de ir a ver Polo”

TELESHOW

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

La sentida reflexión de Luisana Lopilato al cumplir 39 años: “En los momentos más difíciles Dios nunca soltó mi mano”

El romántico compromiso de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, con Sebastián Freidzon: “Dios cumple promesas”

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: internación en terapia intensiva y monitoreo permanente

INFOBAE AMÉRICA

La OEA reconoce la asunción de Gabriel García Luna como fiscal general en Guatemala

La OEA reconoce la asunción de Gabriel García Luna como fiscal general en Guatemala

Thomas Christiansen y la épica hazaña que lleva a Panamá a su segunda Copa del Mundo

Guatemala: El fiscal general anuncia el cierre de la FECI por pérdida de credibilidad y auditoría de expedientes

El Salvador: Hospital veterinario registra 6 millones de atenciones desde que abrió sus puertas

Científicos del MIT prueban una tecnología de ARN en vacunas que ya eliminó tumores en ratones