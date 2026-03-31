Cómo liberar espacio en Google Drive y aprovechar al máximo los 15 GB de almacenamiento gratuito

Existen diferentes maneras de recuperar el almacenamiento de Google Drive. (Foto: Google)

Quedarse sin espacio en Google Drive es uno de los problemas más frecuentes entre los usuarios del ecosistema de Google. Cuando se alcanza el límite gratuito de 15 GB, no solo se bloquea la posibilidad de subir nuevos archivos, sino que también se ven afectadas funciones clave como la sincronización automática o la creación de documentos.

Sin embargo, existen medidas simples que permiten recuperar espacio y seguir utilizando el servicio sin necesidad de pagar. Cabe recordar que el almacenamiento gratuito de Google se comparte entre varios servicios, lo que acelera su saturación.

Archivos en la nube, correos electrónicos y copias de seguridad compiten por ese espacio limitado, generando que se agote más rápido de lo esperado. Esta situación puede impactar directamente en tareas cotidianas como guardar documentos, compartir archivos o mantener respaldos actualizados.

Antes de pagar por extender el almacenamiento de Google Drive, puedes revisar si tienes archivos duplicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fotos y videos, los principales responsables

Uno de los factores que más contribuye al consumo de almacenamiento son las fotos y los videos, especialmente cuando está activada la copia de seguridad automática desde dispositivos móviles. Este tipo de archivos suele ocupar grandes cantidades de espacio, incluso sin que el usuario lo note.

Para reducir su impacto, una de las primeras recomendaciones es eliminar imágenes innecesarias, como fotos duplicadas, capturas de pantalla irrelevantes o archivos borrosos. Además, es posible activar el modo “Ahorro de almacenamiento”, que comprime los archivos multimedia para ocupar menos espacio sin eliminarlos.

Otra opción útil es revisar los archivos ya almacenados y utilizar herramientas de gestión para identificar cuáles son los que más espacio consumen. De esta manera, el usuario puede tomar decisiones más informadas sobre qué conservar y qué eliminar.

Las fotos y videos son los principales archivos que llenan el almacenamiento de Google Drive.

El impacto del correo electrónico

El correo electrónico es otro de los grandes consumidores de almacenamiento. En Gmail, los mensajes con archivos adjuntos pueden acumularse rápidamente y ocupar una parte importante de los 15 GB disponibles.

Para optimizar este espacio, se recomienda buscar y eliminar correos con archivos pesados, especialmente aquellos que ya no son necesarios. También es posible configurar filtros automáticos que eliminen ciertos mensajes o evitar suscripciones a boletines que generan contenido constante.

La limpieza periódica de la bandeja de entrada no solo libera espacio, sino que también mejora la organización y facilita el acceso a información relevante.

Eliminar correos con archivos pesados también es importante para recuperar espacio en Google Drive. (Foto: Flickr)

Acciones básicas que marcan la diferencia

Más allá de archivos específicos, existen medidas generales que pueden ayudar a recuperar almacenamiento. Vaciar la papelera de Google Drive es una de ellas, ya que los archivos eliminados siguen ocupando espacio hasta que se borran definitivamente.

Asimismo, revisar documentos antiguos, versiones duplicadas o archivos olvidados puede liberar varios gigabytes en pocos minutos. Estas acciones, aunque simples, son clave para mantener el sistema funcionando sin interrupciones.

También es recomendable utilizar la opción “Gestionar almacenamiento”, que ofrece un panorama detallado del uso del espacio y permite identificar rápidamente los elementos que más consumen recursos.

Vaciar la papelera de Google Drive y revisar qué copias de seguridad se generan, es importante para administrar de manera correcta el almacenamiento.

Alternativa: ampliar la capacidad

Si bien liberar espacio suele ser suficiente en muchos casos, también existe la posibilidad de ampliar la capacidad mediante planes de pago. Esta opción permite acceder a más almacenamiento y evitar limitaciones en el uso diario de los servicios.

No obstante, antes de optar por esta alternativa, muchos usuarios pueden optimizar su espacio disponible con una gestión más eficiente de sus archivos y correos electrónicos.

Un recurso clave en la vida digital

En un contexto donde gran parte de la información personal y profesional se almacena en la nube, herramientas como Google Drive se han convertido en esenciales. Desde documentos de trabajo hasta recuerdos personales, el almacenamiento digital forma parte central de la vida cotidiana.

Google Drive es la herramienta de Google para guardar archivos en la nube.

Por ello, gestionar correctamente el espacio disponible no solo permite evitar interrupciones, sino también garantizar el acceso continuo a información importante. Con acciones simples y un uso consciente, es posible seguir aprovechando los 15 GB gratuitos sin mayores inconvenientes.