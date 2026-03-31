Sora, el generador de video de OpenAI, habría gastado un millón de dólares diarios

Sora tuvo un lanzamiento prometedor. REUTERS/Dado Ruvic

El generador de video Sora le habría costado a OpenAI un millón de dólares al día. El reciente cierre de esta aplicación de inteligencia artificial, anunciado la semana pasada, responde a la necesidad de la empresa de optimizar recursos y reorientar sus prioridades tecnológicas en un contexto de crecientes demandas de cómputo y una próxima salida a bolsa, según reporta The Wall Street Journal.

Costos millonarios y la decisión de OpenAI de cerrar Sora

OpenAI comunicó el fin del soporte para Sora con un breve mensaje en redes sociales, limitándose a señalar que se estaba “despidiendo” de la aplicación de generación de video.

Posteriormente, la empresa explicó que las crecientes necesidades de computación la llevaron a reasignar al equipo de Sora a “la investigación de simulación mundial para impulsar la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”.

Sora es un modelo de inteligencia artificial de OpenAI capaz de generar videos realistas a partir de descripciones en texto. (Europa Press)

De acuerdo con The Wall Street Journal, Sora se había convertido en una carga económica considerable desde su lanzamiento, especialmente cuando la compañía intensificó su enfoque en el desarrollo de nuevos modelos de IA y se preparaba para una inminente oferta pública inicial.

El gasto diario de Sora habría rondado el millón de dólares, principalmente por la enorme demanda de recursos computacionales necesarios para sostener la herramienta. Así lo dio a conocer el medio citado.

El portavoz de OpenAI declaró al WSJ que “este enfoque disciplinado en dónde aplicamos esa capacidad de procesamiento nos permite crecer, innovar más rápido y ofrecer un servicio más eficiente a empresas y desarrolladores”.

OpenAI pone fin a Sora, su app de generación de videos, y anula el acuerdo de mil millones de dólares con Disney.

La decisión refleja la estrategia de la compañía de priorizar proyectos orientados al trabajo y la productividad, como lo han hecho otras plataformas de IA, entre ellas Claude y Gemini.

Popularidad inicial de Sora y caída en descargas

Sora tuvo un lanzamiento prometedor. En su primera semana en septiembre, la aplicación ocupó los primeros puestos en la App Store y generó gran atención en redes sociales.

Alcanzó 4,8 millones de descargas en octubre y 6,1 millones en noviembre. Sin embargo, el interés decayó rápidamente y en el último mes solo sumó 1,1 millones de descargas, manteniendo a pesar de ello un alto coste operativo de un millón de dólares al día.

En su primera semana en septiembre, Sora ocupó los primeros puestos en la App Store. REUTERS/Dado Ruvic

El impacto en las relaciones empresariales

El cierre de Sora impactó a sus socios, en particular a Disney, que se enteró de la decisión “menos de una hora” antes del anuncio, quedando la relación ahora “prácticamente inactiva”, según el WSJ.

OpenAI tenía en fase piloto una versión empresarial de Sora con Disney, orientada a marketing y efectos visuales, con un lanzamiento previsto para primavera antes de que se cancelara el proyecto.

Por el momento, OpenAI no ha confirmado cuándo se cerrará definitivamente la aplicación. La empresa anunció que próximamente compartirá información sobre los plazos para la aplicación y la API, además de detalles para que los usuarios puedan conservar su trabajo.

El WSJ indicó que Disney se enteró del cierre “menos de una hora” antes del anuncio. REUTERS/Dado Ruvic

Motivos detrás del cierre de Sora y cambios en la estrategia de OpenAI

El cierre de Sora responde a una estrategia de OpenAI orientada a redefinir sus prioridades internas. La compañía está implementando cambios para enfocarse en herramientas comerciales y de programación, en el marco de una posible salida a bolsa prevista para el último trimestre del año.

Tras su lanzamiento, Sora —basada en una versión avanzada del software de generación de videos de OpenAI— logró rápidamente posicionarse entre las aplicaciones más populares de la App Store de Apple.

Funcionaba como una red social que permitía a los usuarios crear, compartir y remezclar clips cortos generados por inteligencia artificial. No obstante, la aplicación ha ido perdiendo visibilidad en las clasificaciones desde entonces.

OpenAI tenía en fase piloto una versión empresarial de Sora con Disney. REUTERS/Bhawika Chhabra

En declaraciones recogidas por Bloomberg, un portavoz de OpenAI explicó que la empresa está incrementando sus esfuerzos en la investigación de simulación aplicada al mundo real, con el objetivo de impulsar el desarrollo de robótica orientada a resolver tareas físicas.

El vocero afirmó: “A medida que nos centramos en la investigación y aumenta la demanda de computación, el equipo de investigación de Sora continúa enfocándose en la investigación de simulación del mundo real para avanzar en la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”.