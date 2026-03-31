Tecno

Sora, el generador de video de OpenAI, habría gastado un millón de dólares diarios

La decisión refleja la estrategia de la compañía de priorizar proyectos enfocados en el ámbito laboral y la productividad, tal como ha sucedido con Gemini

Guardar
Sora tuvo un lanzamiento prometedor. REUTERS/Dado Ruvic
Sora tuvo un lanzamiento prometedor. REUTERS/Dado Ruvic

El generador de video Sora le habría costado a OpenAI un millón de dólares al día. El reciente cierre de esta aplicación de inteligencia artificial, anunciado la semana pasada, responde a la necesidad de la empresa de optimizar recursos y reorientar sus prioridades tecnológicas en un contexto de crecientes demandas de cómputo y una próxima salida a bolsa, según reporta The Wall Street Journal.

Costos millonarios y la decisión de OpenAI de cerrar Sora

OpenAI comunicó el fin del soporte para Sora con un breve mensaje en redes sociales, limitándose a señalar que se estaba “despidiendo” de la aplicación de generación de video.

Posteriormente, la empresa explicó que las crecientes necesidades de computación la llevaron a reasignar al equipo de Sora a “la investigación de simulación mundial para impulsar la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”.

Sora es un modelo de inteligencia artificial de OpenAI capaz de generar videos realistas a partir de descripciones en texto. (Europa Press)
Sora es un modelo de inteligencia artificial de OpenAI capaz de generar videos realistas a partir de descripciones en texto. (Europa Press)

De acuerdo con The Wall Street Journal, Sora se había convertido en una carga económica considerable desde su lanzamiento, especialmente cuando la compañía intensificó su enfoque en el desarrollo de nuevos modelos de IA y se preparaba para una inminente oferta pública inicial.

El gasto diario de Sora habría rondado el millón de dólares, principalmente por la enorme demanda de recursos computacionales necesarios para sostener la herramienta. Así lo dio a conocer el medio citado.

El portavoz de OpenAI declaró al WSJ que “este enfoque disciplinado en dónde aplicamos esa capacidad de procesamiento nos permite crecer, innovar más rápido y ofrecer un servicio más eficiente a empresas y desarrolladores”.

Disney cancela el acuerdo que tenía con OpenAI por Sora.
OpenAI pone fin a Sora, su app de generación de videos, y anula el acuerdo de mil millones de dólares con Disney.

La decisión refleja la estrategia de la compañía de priorizar proyectos orientados al trabajo y la productividad, como lo han hecho otras plataformas de IA, entre ellas Claude y Gemini.

Popularidad inicial de Sora y caída en descargas

Sora tuvo un lanzamiento prometedor. En su primera semana en septiembre, la aplicación ocupó los primeros puestos en la App Store y generó gran atención en redes sociales.

Alcanzó 4,8 millones de descargas en octubre y 6,1 millones en noviembre. Sin embargo, el interés decayó rápidamente y en el último mes solo sumó 1,1 millones de descargas, manteniendo a pesar de ello un alto coste operativo de un millón de dólares al día.

En su primera semana en septiembre, Sora ocupó los primeros puestos en la App Store. REUTERS/Dado Ruvic
En su primera semana en septiembre, Sora ocupó los primeros puestos en la App Store. REUTERS/Dado Ruvic

El impacto en las relaciones empresariales

El cierre de Sora impactó a sus socios, en particular a Disney, que se enteró de la decisión “menos de una hora” antes del anuncio, quedando la relación ahora “prácticamente inactiva”, según el WSJ.

OpenAI tenía en fase piloto una versión empresarial de Sora con Disney, orientada a marketing y efectos visuales, con un lanzamiento previsto para primavera antes de que se cancelara el proyecto.

Por el momento, OpenAI no ha confirmado cuándo se cerrará definitivamente la aplicación. La empresa anunció que próximamente compartirá información sobre los plazos para la aplicación y la API, además de detalles para que los usuarios puedan conservar su trabajo.

El WSJ indicó que Disney se enteró del cierre “menos de una hora” antes del anuncio. REUTERS/Dado Ruvic
El WSJ indicó que Disney se enteró del cierre “menos de una hora” antes del anuncio. REUTERS/Dado Ruvic

Motivos detrás del cierre de Sora y cambios en la estrategia de OpenAI

El cierre de Sora responde a una estrategia de OpenAI orientada a redefinir sus prioridades internas. La compañía está implementando cambios para enfocarse en herramientas comerciales y de programación, en el marco de una posible salida a bolsa prevista para el último trimestre del año.

Tras su lanzamiento, Sora —basada en una versión avanzada del software de generación de videos de OpenAI— logró rápidamente posicionarse entre las aplicaciones más populares de la App Store de Apple.

Funcionaba como una red social que permitía a los usuarios crear, compartir y remezclar clips cortos generados por inteligencia artificial. No obstante, la aplicación ha ido perdiendo visibilidad en las clasificaciones desde entonces.

OpenAI tenía en fase piloto una versión empresarial de Sora con Disney. REUTERS/Bhawika Chhabra
OpenAI tenía en fase piloto una versión empresarial de Sora con Disney. REUTERS/Bhawika Chhabra

En declaraciones recogidas por Bloomberg, un portavoz de OpenAI explicó que la empresa está incrementando sus esfuerzos en la investigación de simulación aplicada al mundo real, con el objetivo de impulsar el desarrollo de robótica orientada a resolver tareas físicas.

El vocero afirmó: “A medida que nos centramos en la investigación y aumenta la demanda de computación, el equipo de investigación de Sora continúa enfocándose en la investigación de simulación del mundo real para avanzar en la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”.

Temas Relacionados

SoraOpenAIVideoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Artemis 2: así es la tecnología del cohete SLS que llevará astronautas a la Luna tras más de 50 años

Es el cohete más potente en operación y será clave para el programa Artemis, que buscará instalar bases permanentes en el satélite natural

Artemis 2: así es la tecnología del cohete SLS que llevará astronautas a la Luna tras más de 50 años

Instagram quiere que puedas ver las historias de tu ex sin que él o ella lo sepa con este truco

Meta está probando un modelo de suscripción que agregaría funciones para los usuarios

Instagram quiere que puedas ver las historias de tu ex sin que él o ella lo sepa con este truco

La IA está cambiando la atención al cliente en las tiendas online de América Latina

Automatización, personalización y eficiencia operativa son las claves del éxito de una plataforma que acompaña el ciclo completo de ventas

La IA está cambiando la atención al cliente en las tiendas online de América Latina

GTA 6 podría no costar 100 dólares, pero tendría publicidad para compensarlo

El desarrollo del juego de Rockstar supera los 2.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el más caro de la historia

GTA 6 podría no costar 100 dólares, pero tendría publicidad para compensarlo

Paul McCartney daría un concierto especial por los 50 años de Apple

Steve Jobs fue un admirador declarado de The Beatles y luchó por tener su música en iTunes

Paul McCartney daría un concierto especial por los 50 años de Apple
DEPORTES
Con Messi de titular, Argentina juega ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Con Messi de titular, Argentina juega ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Revelaron el impactante premio que cobraría cada jugador de Brasil si gana el Mundial 2026

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tomás Etcheverry se llevó el duelo argentino y avanzó en el ATP de Houston

“Apocalipsis”, “desastre” y “fracaso”: las lapidarias críticas de los medios de Italia luego de quedarse otra vez afuera del Mundial

TELESHOW
Apareció un pendrive que la Tota Santillán dejó antes de morir: “Podría haber información importante”

Apareció un pendrive que la Tota Santillán dejó antes de morir: “Podría haber información importante”

La palabra de Evangelina Anderson tras ser demandada por 120 millones por una mujer que dice haber sido su empleada

Ana Rosenfeld cuestionó el pedido de la defensa de Mauro Icardi de recusar al juez: “Cuando la multa era para Wanda lo aplaudían”

El video inédito que muestra la infancia futbolera de Luck Ra: velocidad, talento y alegría

Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

INFOBAE AMÉRICA

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Ecuador: desapareció en altamar un barco con al menos 20 tripulantes

El FMI y Ecuador alcanzan un preacuerdo técnico que abre la puerta a 394 millones de dólares en nuevos fondos

Chile y Bolivia retoman el diálogo bilateral con la seguridad fronteriza como eje central

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás