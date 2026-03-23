ChatGPT incluirá anuncios: OpenAI lleva la publicidad a sus versiones gratuita y Go

OpenAI ha integrado a la empresa de tecnología publicitaria Criteo en su programa piloto de anuncios. (AP Foto/Michael Dwyer)

OpenAI ha anunciado que, en las próximas semanas, comenzará a mostrar anuncios en las versiones gratuita y Go de ChatGPT en Estados Unidos. Así lo confirmó un portavoz de la compañía en un comunicado enviado a Reuters, marcando un giro importante en la estrategia de monetización de la popular herramienta de inteligencia artificial.

Esta decisión responde a la necesidad de diversificar los ingresos de OpenAI, en un contexto donde el uso masivo de ChatGPT ha incrementado considerablemente los costes de infraestructura y la competencia en el sector de la IA generativa sigue en ascenso.

OpenAI y la integración de publicidad en ChatGPT: detalles y objetivos

OpenAI ha integrado a la empresa de tecnología publicitaria Criteo en su programa piloto de anuncios, dirigido a usuarios de las versiones gratuita y Go de ChatGPT en Estados Unidos.

OpenAI ha anunciado que comenzará a mostrar anuncios en las versiones gratuita y Go de ChatGPT en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic

Según The Information, Criteo proporciona una plataforma para la compra y segmentación de anuncios, permitiendo a los anunciantes invertir entre 50.000 y 100.000 dólares en campañas dentro del chatbot.

OpenAI ha recomendado a los anunciantes que ofrezcan una mayor variedad de textos e imágenes en sus anuncios para aumentar la frecuencia de aparición y mejorar el rendimiento de las campañas.

La compañía está explorando la publicidad como una nueva fuente de ingresos, en respuesta al crecimiento exponencial de usuarios y al incremento de los costes asociados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura informática necesaria para operar ChatGPT.

OpenAI ha recomendado a los anunciantes que ofrezcan una mayor variedad de textos e imágenes en sus anuncios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto para usuarios y anunciantes

La introducción de anuncios en ChatGPT representa un cambio significativo tanto para los usuarios como para el modelo de negocio de OpenAI. Los usuarios gratuitos y de la versión Go comenzarán a ver publicidad integrada en sus conversaciones, lo que permitirá a la empresa seguir ofreciendo el servicio sin coste directo para la mayoría de los usuarios.

Al mismo tiempo, los anunciantes tendrán acceso a una plataforma innovadora y en crecimiento, donde podrán segmentar y personalizar sus mensajes para una audiencia amplia y activa.

Esta decisión refleja la tendencia en el sector tecnológico hacia la monetización de plataformas gratuitas mediante publicidad, y posiciona a OpenAI en la carrera por la sostenibilidad financiera frente a rivales que también buscan nuevas vías de ingresos en la era de la inteligencia artificial generativa.

La introducción de anuncios en ChatGPT representa un cambio significativo tanto para los usuarios como para el modelo de negocio de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

Como señala Reuters, la compañía apuesta por la publicidad para afrontar los retos de costes y competencia, abriendo una nueva etapa en la evolución de ChatGPT y su impacto en el mercado digital.

Qué es y cómo funciona ChatGPT Go

ChatGPT Go es el nuevo plan de suscripción económico que OpenAI lanzó a nivel global en enero de 2026. Esta opción intermedia está pensada para quienes necesitan más capacidad que la versión gratuita, pero no desean pagar el precio completo de ChatGPT Plus.

Es especialmente útil para estudiantes, freelancers o usuarios frecuentes de inteligencia artificial que suelen quedarse cortos con los límites gratuitos.

Así luciría los nuevos anuncios en ChatGPT. OPENAI

En cuanto al precio, ChatGPT Go cuesta 8 USD al mes (unos 9-10 euros, según el país), frente a los USD 20 del plan Plus. Esta suscripción ‘Lite’ ofrece ventajas notables: permite enviar hasta 10 veces más mensajes a modelos avanzados como GPT-5.2 Instant, subir grandes volúmenes de archivos —como PDFs extensos u hojas de cálculo— y analizar datos sin toparse con límites tan rápido.

Además, se amplía la cuota para generar imágenes con DALL-E y el chat ofrece un contexto mucho más largo, recordando conversaciones previas y detalles personalizados.

Sin embargo, para mantener el precio bajo, OpenAI ha reservado las funciones más exigentes para los usuarios de Plus. ChatGPT Go no permite acceder al modo de razonamiento avanzado (’Thinking’), crear asistentes personalizados (GPTs), ni utilizar la generación de videos con Sora. Tampoco incluye la función de investigación profunda, que permite a la IA navegar de forma autónoma por internet para recopilar datos complejos.