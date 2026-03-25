¿Por qué OpenAI acabó Sora? La verdadera razón tras el cierre de la IA de video profesional

Próximamente se ofrecerán detalles sobre los plazos para el cierre de la aplicación y la API. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI ha anunciado que descontinuará su servicio de generación de video Sora tan solo seis meses después del lanzamiento de su aplicación independiente.

Esta decisión, que incluye el cierre de la API para desarrolladores, marca un cambio estratégico de la empresa, enfocándose ahora en funciones comerciales y de programación de cara a una posible salida a bolsa a finales de año.

OpenAI pone fin a Sora y su API: cierre definitivo tras solo seis meses

La compañía responsable de ChatGPT ha comunicado que Sora, su aplicación para crear videos mediante inteligencia artificial, dejará de estar disponible junto con la API que permitía la integración para desarrolladores.

OpenAI ha anunciado que descontinuará su servicio de generación de video Sora. (Europa Press)

Esta herramienta, que se lanzó el año pasado, permitía a los usuarios insertarse en escenas de películas y generar clips a partir de indicaciones de texto, además de ver y remezclar videos creados por otros usuarios.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Sora en X, donde la firma expresó su agradecimiento a la comunidad: “A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que crearon con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante”.

La publicación también adelantó que próximamente se ofrecerán detalles sobre los plazos para el cierre de la aplicación y la API, así como instrucciones para que los usuarios puedan conservar sus trabajos.

Disney firmó un histórico acuerdo con OpenAI para licenciar más de 200 personajes en Sora y ChatGPT (Composición fotográfica)

Motivos detrás del cierre de Sora y cambios en la estrategia de OpenAI

El cierre de Sora forma parte de un proceso de reorientación interna en OpenAI. La empresa está tomando una serie de medidas para centrarse en funciones comerciales y de programación, preparándose para una posible salida a bolsa en el cuarto trimestre del año.

Sora, que utilizaba una versión avanzada del software de generación de videos de OpenAI, rápidamente alcanzó popularidad en la App Store de Apple tras su lanzamiento, funcionando como una red social donde los usuarios podían crear, compartir y remezclar clips cortos generados por IA. Sin embargo, la app ha perdido presencia en los rankings desde entonces.

Un portavoz de OpenAI explicó a Bloomberg que la empresa está aumentando su enfoque en la investigación de simulación del mundo real, con la intención de avanzar en el desarrollo de robótica capaz de resolver tareas físicas.

“A medida que nos centramos en la investigación y aumenta la demanda de computación, el equipo de investigación de Sora continúa enfocándose en la investigación de simulación del mundo real para avanzar en la robótica que ayudará a las personas a resolver tareas físicas del mundo real”, declaró el vocero.

Un portavoz de OpenAI explicó que la empresa está aumentando su enfoque en la investigación de simulación del mundo real. REUTERS/Dado Ruvic

Qué pueden esperar los usuarios y próximos pasos de OpenAI

OpenAI ha prometido informar a los usuarios sobre los próximos pasos, incluyendo fechas concretas para el cierre de la aplicación y la API, así como orientaciones para descargar y conservar los videos generados con Sora.

La empresa ha subrayado la importancia de la comunidad que se formó en torno a la aplicación y agradeció el aporte creativo de quienes participaron en el proyecto.

El viraje estratégico de OpenAI refleja su intención de fortalecer áreas de negocio más alineadas con su visión a largo plazo y las exigencias del mercado, especialmente ante el crecimiento de la demanda de capacidades de computación y la posible llegada de la empresa al mercado bursátil.

Para usar Sora de OpenAI, se describe el video deseado en la caja de texto (prompt), se ajusta la resolución y se genera la escena.

Así funciona Sora: la IA que convierte texto en videos realistas

La tecnología que hace posible Sora combina algunos de los avances más sofisticados en IA desarrollados hasta la fecha. Su funcionamiento se basa en la integración de dos pilares: los modelos de difusión, conocidos por su capacidad para generar imágenes realistas a partir de ruido aleatorio, y la arquitectura Transformer, que dota de comprensión tanto a textos como a secuencias visuales.

El proceso creativo de Sora comienza generando un video lleno de ruido visual, similar a la estática de un televisor antiguo sin señal. En vez de partir de imágenes claras, el sistema arranca desde este caos y, a través de una serie de transformaciones matemáticas guiadas por la instrucción del usuario, va refinando la secuencia hasta que el resultado final cobra sentido visual y narrativo.

Este método escalonado permite pasar de la confusión total a una imagen nítida y coherente, ajustada a la petición inicial.

El entrenamiento masivo de Sora sobre millones de videos le permite simular con gran realismo las reglas del mundo físico. OPENAI

A diferencia de otros generadores de video o imagen, Sora no analiza las escenas como simples fotografías en movimiento. Su modelo divide cada video en pequeños fragmentos tridimensionales, llamados parches espacio-temporales, que consideran no solo la dimensión espacial (ancho y alto), sino también el transcurso del tiempo. De esta manera, la IA puede entender la continuidad y la relación entre los distintos elementos a lo largo de toda la secuencia.

El entrenamiento masivo de Sora sobre millones de videos le permite simular con gran realismo las reglas del mundo físico. Este aprendizaje le otorga la capacidad de reproducir fenómenos como el comportamiento del agua, la forma en que la luz proyecta sombras en un entorno tridimensional, o la permanencia de los objetos tras una interacción, por ejemplo, cuando se muerde una galleta y queda la marca correspondiente.