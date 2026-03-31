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Reiniciar el celular, mantenerlo actualizado y más formas de mejorar el rendimiento de un Android cuando funciona lento

Demoras al abrir aplicaciones o retrasos en la respuesta a los comandos suelen estar vinculados a la falta de espacio de almacenamiento en el teléfono

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Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
Hay varios pasos que se deben seguir para resolver errores en el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los teléfonos Android pueden presentar una disminución en su rendimiento, manifestándose en demoras, lentitud o una respuesta más lenta de lo habitual. Esta situación puede generar preocupación entre los usuarios, quienes dependen del dispositivo para tareas cotidianas, comunicación y trabajo.

Los problemas de funcionamiento suelen estar relacionados con una sobrecarga de procesos, falta de espacio de almacenamiento o la ausencia de actualizaciones del sistema.

La lentitud de un teléfono Android no implica necesariamente un daño irreversible. Existen procedimientos sugeridos por Google que permiten optimizar el desempeño del dispositivo.

Entre las acciones más útiles se encuentran reiniciar el dispositivo, mantener el sistema operativo actualizado, liberar espacio de almacenamiento, actualizar las aplicaciones y revisar los accesorios externos. Estas medidas suelen ser suficientes para restaurar la agilidad del sistema.

Por qué reiniciar el dispositivo puede mejorar el rendimiento de un Android

Vista superior de una persona apagando un teléfono inteligente negro. Se ve el dedo índice presionando el botón lateral y el símbolo de apagado en la pantalla oscura.
En la mayoría de modelos hay que mantener el botón de encendido por unos 30 segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar un teléfono Android es una de las acciones más efectivas para corregir problemas de lentitud. Este proceso interrumpe procesos en segundo plano y libera recursos de memoria ocupados por aplicaciones que no se están utilizando.

Para reiniciar la mayoría de los teléfonos, se debe mantener presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos. En algunos modelos, la pantalla ofrece la opción de reiniciar, la cual se debe seleccionar para completar el proceso.

Realizar un reinicio periódico, al menos una vez por semana, ayuda a evitar la acumulación de procesos y archivos temporales que pueden afectar el desempeño general. Esta acción permite que las actualizaciones recientes se apliquen correctamente y que el sistema funcione de manera más fluida.

Cómo saber si hay actualizaciones de Android y por qué hacerlo

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Las actualizaciones traen parches de seguridad que reducen el riesgo de amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo Android recibe actualizaciones que corrigen errores, mejoran la seguridad y optimizan el rendimiento. Para comprobar si hay actualizaciones disponibles, se debe ingresar a la aplicación de Configuración, buscar la sección Sistema y seleccionar Actualización de software.

En algunos dispositivos, es necesario acceder primero a Acerca del teléfono o Acerca de la tablet. Al aparecer el estado de actualización en la pantalla, se deben seguir los pasos para instalar la versión más reciente.

Contar con la última actualización instalada minimiza la aparición de fallos y garantiza el acceso a las funciones más eficientes, además de proteger el celular frente a vulnerabilidades detectadas en versiones anteriores.

De qué forma el almacenamiento influye en la velocidad del teléfono Android

Persona sostiene un celular donde la pantalla muestra que se han liberado 75 GB de almacenamiento.
Es clave liberar el almacenamiento cuando el espacio disponible es menor del 10%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de espacio en el almacenamiento interno es uno de los motivos más frecuentes de lentitud en teléfonos Android. Cuando el dispositivo tiene menos del 10% de espacio libre, puede dejar de funcionar correctamente o mostrar retrasos en la respuesta.

Para revisar la capacidad disponible, solo hay que acceder a la Configuración y buscar la opción de almacenamiento, donde se muestra la memoria ocupada y la libre.

Liberar espacio resulta sencillo: se debe eliminar aplicaciones que no se utilizan, borrar archivos duplicados o innecesarios y trasladar fotos y videos a servicios de almacenamiento en la nube.

Asimismo, es útil vaciar la memoria caché de las aplicaciones y eliminar descargas antiguas. Estas acciones contribuyen a mejorar la velocidad y la estabilidad del dispositivo.

Qué hacer cuando algunas aplicaciones funcionan lentas

Desde Google Play Store se pueden mantener actualizadas las apps. (Foto: Europa Press)
Desde Google Play Store se pueden mantener actualizadas las apps. (Foto: Europa Press)

Si una aplicación responde lentamente, es clave buscar actualizaciones disponibles. Para hacerlo, se debe abrir Google Play Store, presionar el ícono de perfil en la esquina superior derecha, seleccionar Administrar dispositivo y apps, y consultar la sección Actualizaciones disponibles.

Desde allí, se pueden instalar las versiones más recientes de cada aplicación. Sumado a actualizar, cerrar las aplicaciones que no se estén utilizando y evitar ejecutar varias al mismo tiempo puede mejorar el rendimiento.

Si el problema persiste, desinstalar y volver a instalar la aplicación puede resolver errores puntuales que afectan su funcionamiento.

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