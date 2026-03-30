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Google se prepara con Android para resistir ataques cuánticos: así se protegerán las apps en 2029

Android 17 marcará el inicio de la transición con mejoras en el arranque seguro y nuevas firmas digitales

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Google se encuentra preparando un nuevo sistema de defensa para Android ante el avance de la computación cuántica.
Google se encuentra preparando un nuevo sistema de defensa para Android ante el avance de la computación cuántica.

Google avanza en la adaptación de Android frente a una de las amenazas más relevantes del futuro digital: los ataques provenientes de la computación cuántica. La compañía ha definido una hoja de ruta que tiene como objetivo reforzar la seguridad de su ecosistema de aplicaciones hacia 2029, mediante la implementación progresiva de criptografía post-cuántica.

El plan contempla cambios estructurales en el sistema operativo móvil más utilizado del mundo. Uno de los primeros avances llegará con Android 17, cuya versión beta incorporará mejoras en el sistema de arranque seguro.

Este componente integrará el algoritmo ML-DSA, una tecnología basada en estructuras matemáticas tipo “lattice” que permite generar firmas digitales resistentes a los ataques de futuros ordenadores cuánticos.

Google desarrolla un sistema de defensa para su sistema Android, anticipando la era cuántica.
Google desarrolla un sistema de defensa para su sistema Android, anticipando la era cuántica. (Google)

La decisión responde a un escenario en el que los sistemas de cifrado actuales, ampliamente utilizados para proteger datos personales, comunicaciones y transacciones, podrían volverse vulnerables.

A diferencia de las computadoras tradicionales, los equipos cuánticos tienen el potencial de resolver problemas matemáticos complejos en tiempos significativamente menores, lo que les permitiría descifrar claves criptográficas hoy consideradas seguras.

Por este motivo, las grandes empresas tecnológicas han comenzado a anticiparse. Microsoft, por ejemplo, ya ha integrado algoritmos de criptografía post-cuántica en productos como Windows Server 2025, Windows 11 y .NET 10. Ahora, Google se suma con una estrategia que impactará directamente en millones de dispositivos Android en todo el mundo.

Android 17 tendrá una defensa para posibles ataques cuánticos.
Android 17 tendrá una defensa para posibles ataques cuánticos.

Otro de los pilares de esta transformación será la evolución del sistema conocido como Remote Attestation. Esta herramienta permite que un dispositivo verifique su integridad y demuestre que no ha sido comprometido.

Con la transición hacia estándares post-cuánticos, Android actualizará sus cadenas de certificados para incluir algoritmos resistentes a ataques avanzados, reforzando así la confianza en el ecosistema.

Además, Google Play tendrá un rol clave en esta transición. La plataforma permitirá la implementación de firmas híbridas, que combinan métodos criptográficos tradicionales con nuevas técnicas post-cuánticas. Este enfoque busca mantener la compatibilidad con los sistemas actuales mientras se añade una capa adicional de protección frente a amenazas emergentes.

Google reveló qué inteligencia artificial es la mejor para desarrollar aplicativos para Android.
La defensa cuántica que viene desarrollando Google para Android estará lista en 2029.

La estrategia de Google no implica un cambio inmediato para los usuarios, sino una transición gradual que se extenderá durante los próximos años. El objetivo es garantizar que desarrolladores, fabricantes y servicios digitales puedan adaptarse sin afectar la experiencia ni la funcionalidad de las aplicaciones.

Este tipo de iniciativas refleja una tendencia creciente en la industria tecnológica: prepararse para riesgos que aún no se han materializado completamente, pero que ya se consideran inevitables. Aunque la computación cuántica todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, su avance plantea interrogantes sobre la seguridad de la infraestructura digital global.

En paralelo, organismos internacionales y comunidades científicas trabajan en la estandarización de algoritmos post-cuánticos, con el fin de establecer nuevas bases para la protección de la información en el largo plazo. La adopción de estos estándares será clave para sectores como la banca, la salud, el comercio electrónico y las comunicaciones.

Google busca que sus defensas a posibles ataques cuánticos lleguen al 100 % en 2029.
Google busca que sus defensas a posibles ataques cuánticos lleguen al 100 % en 2029.

Con esta hoja de ruta, Google busca posicionarse a la vanguardia en materia de ciberseguridad, anticipando un escenario en el que la protección de datos dependerá de tecnologías completamente nuevas. La transición hacia la criptografía post-cuántica no solo representa un desafío técnico, sino también un cambio de paradigma en la forma en que se resguarda la información en la era digital.

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