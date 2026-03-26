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7 ajustes en Android para ahorrar batería y evitar cargarlo más de una vez al día

Entre las pautas destacan la reducción del brillo de la pantalla, la restricción de aplicaciones que consumen mucha energía y evitar exponer el celular a temperaturas altas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la mayoría de ocasiones las descargas rápidas son producto de malas configuraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de buscar un enchufe antes de terminar la jornada causa frustración, sobre todo cuando el teléfono se utiliza para trabajar, estudiar o estar en contacto con familiares y amigos.

Frente a este escenario, existen diversas configuraciones dentro del sistema operativo Android que ayudan a optimizar el consumo energético.

Aplicar ciertos ajustes permite prolongar la duración de la batería y reducir la dependencia de cargadores. En este sentido, se detallan los ajustes clave que pueden marcar la diferencia en la autonomía del dispositivo.

Qué ajustes permiten ahorrar batería en un Android

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
Varios cambios en la interfaz del celular ofrecen mayor autonomía al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema ofrece opciones para gestionar el consumo energético del dispositivo. Entre las pautas más efectivas, destacan 7 configuraciones que, al aplicarse correctamente, pueden disminuir la frecuencia de carga. Estos ajustes abarcan desde la gestión de la pantalla hasta la administración de apps y cuentas:

  • Configurar la pantalla para que se apague rápido.
  • Reducir el brillo de la pantalla.
  • Configurar el brillo para que cambie automáticamente.
  • Desactivar los sonidos o las vibraciones del teclado.
  • Restringir las apps que consumen mucha batería.
  • Borrar las cuentas que no se utilicen.
  • Activar el Tema oscuro.

El impacto de estos cambios depende del modelo y la versión de Android, así que conviene explorar cada opción de forma personalizada.

Cuál es la mejor forma de cuidar la batería del teléfono Android

El uso de accesorios originales influye directamente en la salud de la batería. Utilizar el adaptador de alimentación incluido por el fabricante garantiza una carga eficiente y segura.

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es necesario utilizar los cargadores del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cargadores genéricos o económicos pueden provocar una carga más lenta, funcionamiento inadecuado o incluso daños permanentes en el dispositivo. Por esta razón, consultar al fabricante sobre el tipo de cargador adecuado previene inconvenientes a largo plazo.

Además, la temperatura del ambiente juega un papel fundamental. Mantener el dispositivo en lugares frescos ayuda a evitar el sobrecalentamiento, sobre todo cuando la batería está completamente cargada. El calor acelera el desgaste de la batería, incluso cuando el teléfono no está en uso.

Cómo extender la duración de un celular con batería baja

Cuando la carga se encuentra en niveles críticos, el modo de ahorro de batería es un aliado indispensable. Los dispositivos Android suelen incluir una función específica para limitar procesos que consumen energía en segundo plano.

Una mano sostiene un celular Android con la pantalla mostrando 'Batería baja'. Al fondo, un hombre difuminado se toca la cabeza con expresión de preocupación.
Activar el modo ahorro de energía permite prolongar por unos minutos la batería del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activar el modo de ahorro de batería, se reduce el rendimiento de ciertas aplicaciones y se habilita el Tema oscuro para maximizar la autonomía. Esto permite usar el teléfono durante más tiempo sin necesidad de recargarlo.

El procedimiento para activar esta función consiste en ingresar a la aplicación de Configuración, seleccionar la opción de Batería y luego elegir Ahorro de batería.

Es posible programar la activación automática de este modo o gestionarlo manualmente según las necesidades del usuario. Aunque puede haber algunas demoras en funciones y conexiones, el ahorro energético compensa la lentitud temporal en el sistema.

Cuáles actividades deben evitarse para ahorrar batería en un Android

Ciertas acciones cotidianas incrementan el consumo de energía. Mantener la pantalla encendida por periodos prolongados, como al utilizar servicios de navegación, ver videos o jugar juegos con gráficos avanzados, agota la batería rápidamente.

Símbolos de conectividad, íconos de red, celular con Wi-Fi, pantalla de smartphone, batería, Bluetooth, cobertura móvil, datos, conexión - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se deben desactivar ciertas funciones y evitar ciertas actividades que requieran muchos recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la conexión constante a redes o dispositivos externos representa otro factor relevante. El uso prolongado del GPS, la transmisión continua de video o música y la conexión mediante hotspots aceleran el consumo energético.

Qué hacer ante problemas persistentes en la batería de un Android

Cuando la batería presenta fallos recurrentes a pesar de realizar ajustes, existen pasos básicos para intentar resolver la situación. Reiniciar el teléfono es una medida sencilla que puede solucionar conflictos temporales en el sistema.

En la mayoría de los modelos, solo hay que mantener presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos hasta que el dispositivo se reinicie.

Otro factor clave es revisar si hay actualizaciones de software disponibles, un hecho puede mejorar la gestión de energía. Hay que ingresar a la sección de Sistema dentro de la Configuración y buscar la opción correspondiente.

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