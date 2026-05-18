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El avance científico que busca fabricar computadoras cuánticas usando la misma tecnología de tu celular

Un avance australiano demuestra que entrelazar cúbits nucleares en silicio permitirá fabricar ordenadores cuánticos masivos usando procesos estándar

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Chip de computador cuántico luminoso en una placa de circuito con líneas azules, fondo de centro de datos borroso y el texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA".
La computación cuántica se acerca al mercado con chips de silicio compatibles con la industria electrónica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La computación cuántica ha sido, durante años, una promesa revolucionaria atrapada en laboratorios y teorías complejas. El reto principal siempre ha sido la escalabilidad: cómo construir sistemas cuánticos estables y funcionales fuera de entornos controlados.

Un equipo australiano ha dado un paso decisivo en esa dirección al lograr entrelazar núcleos atómicos implantados en silicio, el mismo material base de los chips que integran teléfonos y computadoras actuales. Este avance sugiere que, por primera vez, la fabricación de ordenadores cuánticos podría aprovechar los procesos industriales ya existentes en la electrónica de consumo.

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El hallazgo, publicado en la revista Science, demuestra que la computación cuántica podría dejar de ser un experimento de laboratorio y acercarse a la producción masiva. Si la industria logra integrar estos avances, el impacto podría transformar desde la seguridad digital hasta la innovación en materiales, la salud y la logística global.

Dos procesadores de computadora en bases metálicas, conectados por un haz de energía brillante con espirales de luz azul, violeta y dorada en un laboratorio oscuro.
El espín nuclear y los chips de silicio: la clave australiana para la computación cuántica escalable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espín nuclear: la clave cuántica en chips de silicio

El grupo de investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur implantó átomos de fósforo en chips de silicio y utilizó los espines de sus núcleos para almacenar y procesar información cuántica. Estos espines son especialmente valiosos porque presentan una de las mayores estabilidad y aislamiento en estado sólido, permitiendo retener información durante más de 30 segundos y operar con una tasa de error inferior al 1%.

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En el contexto cuántico, esos valores representan una mejora notable respecto a otras tecnologías experimentales.

Hasta ahora, uno de los grandes problemas era que los núcleos atómicos funcionaban como “habitaciones insonorizadas”: aislados y sin comunicación eficiente. El nuevo avance ha demostrado que se pueden entrelazar estos núcleos a distancias de hasta 20 nanómetros, lo que abre la puerta a la creación de redes de cúbits (qubits) conectados y funcionales a gran escala.

Fabricación cuántica con procesos estándar

La mayor innovación de este desarrollo radica en la compatibilidad con la tecnología de silicio estándar. Según la autora principal, la Dra. Holly Stemp, los experimentos se realizaron “a la escala a la que se fabrican los dispositivos electrónicos de silicio estándar”.

Esto significa que los ordenadores cuánticos del futuro podrían producirse en las mismas fábricas que hoy ensamblan microchips para smartphones, laptops y otros dispositivos electrónicos.

computación cuántica, computadoras, IBM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La estabilidad, el bajo error y la integración con procesos industriales posicionan el avance como un hito para llevar la computación cuántica fuera del laboratorio y hacia aplicaciones prácticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta integración es crucial porque facilita la adopción industrial y abarata los costos, acercando la computación cuántica a aplicaciones comerciales y cotidianas que hasta hace poco parecían lejanas.

Qué es la computación cuántica y por qué importa

La computación cuántica utiliza cúbits, unidades de información que pueden estar en varios estados a la vez gracias a la superposición cuántica, y pueden entrelazarse para compartir información instantáneamente, incluso a distancia. Esta capacidad multiplica exponencialmente el poder de procesamiento frente a los bits clásicos.

Un ordenador cuántico no sustituirá a los ordenadores tradicionales, sino que los complementará, resolviendo problemas imposibles para la computación convencional: simulaciones moleculares para nuevos fármacos, predicción precisa del clima, optimización de rutas o análisis de grandes volúmenes de datos en áreas como la seguridad, la logística o las finanzas.

Desafíos técnicos y próximos pasos

A pesar del avance, la computación cuántica enfrenta obstáculos importantes. Los cúbits son extremadamente sensibles al entorno: cualquier ruido, cambio de temperatura o interferencia puede alterar los resultados. Por eso, los sistemas actuales requieren refrigeración extrema y condiciones muy controladas.

computación cuántica - criptografía - tecnología - 10 de mayo
Un avance australiano demuestra que entrelazar cúbits nucleares en silicio permitirá fabricar ordenadores cuánticos masivos usando procesos estándar, acercando la revolución cuántica a la vida cotidiana - (Imagen ilustrativa Infobae)

El logro del equipo australiano consiste en acercar la estabilidad y comunicación de los cúbits a condiciones más próximas a la fabricación electrónica convencional, aunque aún queda mucho camino por recorrer para lograr ordenadores cuánticos funcionales, fiables y accesibles.

El interés por la computación cuántica es global. Gobiernos y empresas invierten miles de millones en investigación. Estados Unidos, China, Alemania, Canadá y Japón lideran estrategias nacionales para dominar la próxima ola tecnológica. Empresas como Google, IBM, Microsoft y una nueva generación de startups compiten por alcanzar la llamada “supremacía cuántica”.

El avance australiano marca un antes y un después, demostrando que el futuro cuántico podría estar más cerca y más integrado con la tecnología cotidiana de lo que muchos imaginaban. Si la industria logra escalar estos experimentos, podríamos ver, en la próxima década, computadoras cuánticas fabricadas con la misma tecnología que hoy llevamos en el bolsillo.

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